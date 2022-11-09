«В воспитании детей я больше за «кнут». Интервью с певцом Дмитрием Колдуном

Этой осенью Дмитрий Колдун принял участие сразу в двух проектах: его можно увидеть в шоу «Ну-ка, все вместе!» и «Дуэты». «Газета.Ru» поговорила с артистом об этих проектах, а еще расспросила его о жене, предстоящих релизах и о том, почему ему больше нравится «кнут», а не «пряник», когда дело касается воспитания детей.

— Скоро 18 ноября премьера шоу «Дуэты» на телеканале «Россия 1», где вы споете песню Николая Носкова «Снег». Что было для вас самым сложным и самым радостным во время участия в этом шоу?

— Самым радостным был момент, когда поднялась зеркальная стена, и я увидел того, с кем пел в дуэте, мы же по правилам шоу не знаем, с кем взаимодействуем. А что касается самой песни, очень здорово, что она мне досталась, одна из любимых. Вообще, я обожаю Николая Носкова, с детства учился на его творчестве вокалу. Помню, как записывал кассеты с его песнями, и потом по ним занимался, учился брать высокие ноты. Очень рад был познакомиться с Носковым лично в 2007 году и даже выступить с ним на сцене. Для меня он – легенда.

— Фишка «Дуэтов» в том, что ты не только не видишь, но и не слышишь своего партнера. Многие артисты отмечают, что голос напарника по сцене сильно искажен во время выступления. Лично вам это мешало исполнять песню?

— Да, действительно, голос искажен. Но в этом вся суть проекта. Мне не мешало, так как голоса разведены: сначала пою я, а потом «Микки Маус», как я его называю, другой артист с искаженным тоненьким голосом. Когда стена поднимается, мы поем в дуэте и слышим свои голоса нормальными. «Зарплата актера провинциального театра катастрофически мала». Интервью с Александром Казьминым Александр Казьмин – артист мюзиклов «Шахматы», «Бал вампиров», «Преступление и наказание». В ноябре... 08 ноября 09:11

— С кем бы вам хотелось спеть дуэтом не только в шоу, но и за его пределами?

— Знаете, дуэт – это, прежде всего, химия между двумя людьми. Нельзя просто так собраться с другим артистом и что-то записать. Это так же, как и с любовью – должны вспыхнуть чувства. Пока у меня не сложилось ни с кем записать дуэт, да еще такой, чтобы он стал известным, может быть более известным, чем мои сольные песни, но я и не исключаю, что это случится.

close 100% Шоу «Дуэты» телеканал «Россия 1»

— Близится последний выпуск шоу «Ну-ка, все вместе!» и вы в финале вместе с Филиппом Киркоровым и Любовью Успенской. Чем больше всего запомнился четвертый сезон шоу?

— Отличный сезон! Все участники – очень поющие. Запомнилось прежде всего большое количество талантов. Еще выступала замечательная группа DoReDos, мои коллеги по «Евровидению». Получается, я был знаком с ними заочно (Дмитрий Колдун выступал на «Евровидении» от Белоруссии в 2007 году – «Газета.Ru»). Очень было интересно наблюдать за их встречей с Филиппом Киркоровым, ведь он продюсировал их так же, как и меня. А еще было необычным наблюдать их выступление, находясь «на стене».

— Как вы думаете, насколько такие шоу талантов как «Ну-ка, все вместе!» сейчас важны?

— Да любые шоу важны для начинающего артиста! И не только шоу, а в целом площадки, на которых люди занимаются творчеством, делятся своей энергией, культурой, мастерством. Шоу талантов всегда будут значимы, ведь во все времена люди хотели зрелищ так же, как и хлеба.

— Разве в эпоху интернета, когда ты можешь выложить песню в социальные сети и стать популярным, подобные форматы для артиста все еще актуальны?

— Ну это скорее мечта, что ты выложишь песню в интернет и станешь тут же знаменитым. Это не работает, а те, кто говорят, что работает, немного лукавят. Я думаю, что проекты, вроде «Ну-ка, все вместе», не могут сделать единовременно участника суперзвездой, как было, например, раньше с той же «Фабрикой звезд».

Однако подобное шоу может являться для исполнителя промежуточной ступенькой на пути к успеху. Если ты занимаешься музыкой, пришел на шоу, сверкнул на нем, и продолжил петь дальше, это же замечательно! Для артиста это очень хорошее подспорье, ведь аудитория на подобных проектах огромная, плюс в зале присутствует большое количество профессиональных членов жюри, которые помогут и направят советом. Но надеяться на то, что ты придешь на проект, споешь одну песню и станешь звездой, не надо. Это мизерная вероятность, хотя она тоже есть.

close 100% Шоу «Ну-ка, все вместе!» телеканал «Россия 1»

— Поскольку наша рубрика называется «Семья и дети», не могу не спросить вас о вашей семье. У вас двое детей – десятилетний Ян и шестилетняя Алиса. Как любите проводить время с ними и вашей супругой?

— В этом году старшая дочка пошла в школу, поэтому у меня появилось больше времени на творчество и на то, чтобы быть подольше с женой. То есть я отправляю детей в школу, и провожу время уже с супругой. Когда Ян и Алиса возвращаются, мы сейчас, пока осень, наводим порядок на нашем дачном участке. А еще катаемся на велосипедах, много гуляем.

— Когда дети в школе, как любите проводить время с женой?

— В основном занимаемся хозяйственными вопросами: ходим по магазинам, готовим еду. Хотя сейчас стали готовить меньше, в основном у плиты только по выходным, когда вся семья в сборе. А так, каждый занимается своим делом: я в основном музыкой. Иногда можем поиграть в какие-то настольные игры, если есть настроение.

— Поделитесь вашими с женой главными методами воспитания? На чем вы делаете акцент?

— Мы стараемся держать себя в руках, потому что дети у нас очень активные и иногда трудно с ними совладать, особенно, когда дело касается гаджетов. Это очень сложный, тонкий момент. Мы пытаемся одновременно не сорваться и объяснить Яну и Алисе, что сидеть постоянно в гаджетах – это не детство. Для меня детство должно быть максимально подвижным и веселым.

— Далеко не все артисты хотят, чтобы дети шли по их стопам, а вы что думаете по этому поводу?

— Я хотел бы, чтобы мои дети выросли порядочными людьми, чтобы у них были качества, которые я особо ценю в людях: критическое мышление, воспитанность, честность, где-то местами прямолинейность. А что касается профессии, захотят – буду помогать, не захотят – ну что ж, у каждого свой выбор, заставлять не буду. У меня нет задачи сделать из детей потомственных артистов.

— Вы окончили школу с серебряной медалью. Следите за оценками своих детей? Ругаете их за успеваемость, если это требуется?

— В первом классе дочке оценки не ставят, а вот старшему ставят. Но я его никогда не ругал. Однажды сын просто забыл тетрадку и ему поставили «двойку», а так он учится хорошо, но я уже с детства хвалю его за отличные оценки.

close 100% koldunmedia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Правда, я считаю, что оценки вообще никак не влияют на его будущие достижения. То есть, конечно, здорово, когда ты хорошо учишься, но в конечном счете это не так важно, хотя, как вы и отметили, я окончил школу с серебряной медалью.

— Вы строгий родитель? Или детей вы воспитываете, используя только метод «пряника»?

— Нет, я больше по «кнуту» (смеется). Хотя в принципе жизнь у моих детей сладкая. За исключением некоторых ситуаций, если вдруг они нарываются на мой праведный гнев. Актриса Галина Безрук: «После 24 февраля у меня вообще нет сил и энергии» В прошлом году актриса Галина Безрук опубликовала пост в социальных сетях и сообщила... 23 октября 10:46

— За что можете отругать детей?

— За безделье на буднях! Когда много заданий, много домашней работы, тогда могу оказать на них давление и даже применить психологическое насилие (смеется). Потому что я считаю, что мозг ребенка должен быть в рабочие дни занят.

— Кто вам помогает в воспитании детей? Возможно, няни?

— Няни у нас никогда не было. Наверное, благодаря тому, что есть бабушка и дедушка, которые могут посидеть, подменить. Это, конечно, ценно, потому что знаю, у многих такой возможности нет, а некоторые бабушки не горят особым желанием сидеть с внуками. Так что в этом плане нам повезло. Тем более бабушка у нас, моя теща, очень активная: она не просто сидит с детьми, но еще и занимается с ними, разучивает стихотворения, читает им книжки. Я считаю, что это очень здорово.

— Какие у вас взаимоотношения с тещей?

— Теща у меня замечательная! Очень мне с ней повезло. Она абсолютно не та, про кого складывают традиционные русские анекдоты. Она, как я сказал, и с внуками сидит, а еще помогает по хозяйству на даче. В общем, шлю ей большой привет!

— Вернемся к творчеству. Ваш последний альбом выходил в 2020 году. Когда нам ждать нового релиза?

— У меня нет задачи выпускать новые альбомы, объединять какие-то песни в рубрики. Дело в том, что раньше была возможность сидеть подолгу в студии, творить с музыкальном коллективом. Сейчас у меня другой формат работы.

close 100% Личный архив Дмитрия Колдуна

Песни пишутся, однако запись идет в разрозненном ключе – что-то записывается в одном месте, что-то в другом. «Ковидные» времена внесли корректировки в работу, во всяком случае, у меня. Будут выходить синглы, если сложится, то запишу альбом. Но пока говорить об этом рано.

— Сейчас многие артисты обращают внимание на длительность песни. Считается, что чем короче, тем популярнее. Песня может, к примеру, подойти под «ТикТок». Как вы относитесь к такой тенденции? Ориентируетесь на соцсети?

— Я не согласен с таким мнением. Это то же самое, что сказать: «Чем выше молодой человек, тем симпатичнее» (улыбается). Может и короткая песня быть никакой, и длинная отличной. Качество и длина не взаимосвязаны.

Что касается социальных сетей, я работаю в таком жанре, который не ориентирован на что-то кроме эмоций, которые возникают у человека. Создавая музыку, я ориентируюсь на трогательность, переживания, человеческие истории.

— Расскажите, о чем мечтаете – в личном и профессиональном плане?

— Мечтаю, чтобы у всех все было хорошо. В профессиональном плане – развиваться, сидеть подольше «на стене», участвовать в различных проектах и получать от жизни удовольствие, разъезжая по гастролям и записывая песни.