«Бабушка попросила за работу с внуками зарплату»

Читательница «Газеты.Ru» поделилась историей, как ее мать открылась для нее с неожиданной стороны и это привело к семейному конфликту.

Мечта о бабушке рядом с детьми

Мы с мужем уже 10 лет вместе живем в Москве. Я приехала в столицу из Забайкальского края, он – из Рязанской области. Оба нашли работу, денег хватало, так что взяли в ипотеку трешку. Семь лет назад у нас родилась дочь, еще спустя 4,5 года – сын. Кроме старшей сестры мужа, родственников в столице у нас нет, поэтому вопрос о том, кто будет помогать нам с присмотром за детьми всегда стоял остро.

С дочерью я провела в декрете три года, затем вышла на работу. Она отлично пошла в детский сад: поначалу болела, как многие, а потом втянулась. Иногда мы брали на несколько дней почасовую няню, чтобы она забирала дочь из сада, а после этого проводила с ней несколько часов дома или гуляла, пока мы не вернемся с работы. Все было нормально, но все равно идея наличия у детей постоянной няни меня никогда не вдохновляла. Свое детство я провела в окружении большой семьи: с бабушками и дедушками, двоюродными и родными тетями и дядями – окруженная заботой и вниманием родных людей. Для своих детей я мечтала о том же. «Не поеду в отпуск со свекровью, даже если мне заплатят!» Никаких проблем не случается, когда вы видитесь с родственниками раз в несколько месяцев... 27 июля 13:17

«Самая заботливая бабушка»

К сожалению, родители мужа уже умерли. Мои родители жили в Забайкальском крае, и в Москву переезжать не планировали. Мы бывали у них в гостях каждые три-четыре месяца.

Моя мама баловала внуков и всегда громко сокрушалась, что не может перебраться к нам поближе, чтобы быть «самой заботливой бабушкой для птенчиков». Она всегда говорила, что перебраться в столицу ей мешают «обстоятельства».

Под этим подразумевалось упрямство отца. Он ни в какую не желал уезжать из города, а мама его оставлять не хотела. Так что ее держал в городе отец и работа бухгалтером на заводе, которая в последние годы по ее словам, не приносила ни удовольствия, ни денег.

Полтора года назад мой отец умер. После этого мама гораздо чаще стала говорить о возможном переезде из своего «задырска». А мы, услышав ее намек, решили: наконец-то заберем ее к нам! И стали обустраивать квартиру так, чтобы в ней было комфортно еще одному взрослому.

Неожиданные условия

Весной 2022 года мы съездили к маме в гости и по-серьезному предложили переехать. Внезапно мама с нехарактерной для нее напускной театральностью сказала, что ей надо взять паузу и подумать. Мы удивились (она же так хотела быть с нами и с внуками!), но согласились дождаться окончательного решения.

Торопить мы ее не могли, но нам поскорее хотелось ясности: осенью мне надо было выходить на полный рабочий день и от переезда мамы зависело, надо ли нам искать няню.

Мама промариновала нас до середины августа, потом пригласила в гости и сказала, что готова принять наше предложение, но у нее есть три условия.

Первое – мы прописываем ее в квартире, чтобы она получала московскую пенсию. Второе – она не будет заниматься хозяйством. И третье – «за работу с внуками»(!) она просит у нас ежемесячную зарплату. «Все-таки мне придется оставить здесь работу, а без денег остаться не хочется».

Что случилось с мамой за эти несколько месяцев, я не знаю. Ощущение, что человека подменили. Сам факт выставления условий показался мне очень странным, но последнее требование меня просто убило. Просить деньги за то, чтобы сидеть с собственными любимыми внуками? Мне не жалко отдавать маме ту сумму, которую она назвала, просто так. Но зачем она сказала, что хочет получать деньги за присмотр за внуками? Почему отказалась растить своих внуков бесплатно? Согласитесь, это даже звучит дико! Был ли это своеобразный способ отказать нам? Или что-то еще… Мотив такого ее решения так и остался загадкой. «Своя квартира в Москве еще не дает уроженцам Саратова права называться москвичами» Коренная москвичка рассказала «Газете.Ru», почему не рада невестке из провинции, даже если та не... 10 сентября 08:24

Полное непонимание

Мы с мужем, услышав эти условия, растерялись и не смогли ответить сразу. Зато мама быстро сориентировалась и заявила: «Так и знала, что ничего не выйдет».

Возникла неприятная пауза, мы с мужем чувствовали себя не взрослыми людьми, а подростками, которых пристыдили ни за что. Мама не общалась с нами до конца нашего визита. С детьми внезапно держалась холодно. Мы вернулись домой в полном непонимании, что случилось.

Дети все спрашивали, «когда приедет баба», а ответить на их вопрос мы не могли. Мы столько лет ждали маму, которая обещала стать «самой заботливой бабушкой», но пока этого не случилось. Теперь не знаю, случится ли когда-то вообще. Мы уже два месяца толком не разговаривали. И как поговорить о том, что произошло, я до сих пор не знаю.