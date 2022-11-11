Дружит с бывшим, нянчится с девятью собаками: как сейчас живет 60-летняя Деми Мур

В возрасте 16 лет Деметрия Джин Гайнс, ныне всемирно известная кинозвезда Деми Мур, а тогда еще начинающая фотомодель, оказалась в Западном Голливуде, где и решила построить карьеру в кино. Сегодня за ее спиной участие в таких картинах, как «Привидение», «Несколько хороших парней», «Стриптиз», «Солдат Джейн». В личной жизни – три замужества, в том числе с актерами Брюсом Уиллисом и Эштоном Кутчером, трое детей, выкидыш и многолетняя борьба с алкоголизмом. В день рождения Деми Мур «Газета.Ru» рассказывает о том, что сейчас происходит в жизни актрисы.

Общается с бывшим

С 1987 по 2000 год Деми Мур была замужем за актером Брюсом Уиллисом. В браке у них родилось трое дочерей: Румер, Скаут и Таллула. Пара рассталась после 13 лет брака. В своих мемуарах «Наизнанку», которые вышли в 2019 году, Деми Мур призналась, что «гордится» разводом и тем, как оба супруга справились с ним. «Зарплата актера провинциального театра катастрофически мала». Интервью с Александром Казьминым Александр Казьмин – артист мюзиклов «Шахматы», «Бал вампиров», «Преступление и наказание». В ноябре... 08 ноября 09:11

«Смешно говорить, но я очень горжусь нашим разводом. Я думаю, что Брюс вначале боялся, что я собираюсь сделать наш разрыв трудным и буду препятствовать его общению с детьми — что я использую все те уловки, на которые идут пары при разводе. Но я этого не сделала, и он тоже», — цитируют Деми Мур US Magazine.

С 2009 года Брюс Уиллис женат на фотомодели Эмме Хеннинг. У пары две дочери — Мэйбл и Эвелин. Деми Мур с 2005 по 2013 год была замужем за актером Эштоном Кутчером.

Бывшие супруги, Мур и Уиллис поддерживают отношения. В 2020 году они провели время вместе в период самоизоляции, вызванной коронавирусом. Пара опубликовала совместные снимки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Деми Мур также поддержала решение бывшего мужа отказаться от работы в кино, после того как ему диагностировали афазию.

«Мы всей семьей хотели сообщить, что у нашего любимого Брюса возникли некоторые проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз афазия. По этой причине после долгих раздумий Брюс решил завершить карьеру, которая так много значила для него», — говорится в официальном заявлении семьи актера, под которым подписалась в том числе и Деми Мур.

close 100% demimoore/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Периодически актриса публикует снимки в Instagram с бывшим мужем. Так, в марте 2022 года она публично поздравила его с днем рождения.

«С днем рождения, Брюс! Благодарна за нашу смешанную семью», — написала Деми Мур.

Рассказала правду о браке с Кутчером

В книге «Наизнанку» Деми Мур призналась, что во время брака с Эштоном Кутчером она пережила выкидыш. В 2003 году актриса потеряла девочку на шестом месяце беременности.

«Эштон сделал все возможное, чтобы помочь мне в моем горе. Он пытался быть рядом со мной во время выкидыша, но не мог понять, что я чувствую», — цитирует издание The Insider (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) мемуары актрисы.

После свадьбы в 2005 году супруги повторно пытались зачать ребенка, но безрезультатно. Затем актеры обратились за помощью к врачам: в то время Деми Мур стала принимать различные лекарства, усиливающие фертильность. В конце концов Эштон Кутчер отказался от идеи завести ребенка с Деми Мур.

«Эштон сказал мне: «Я не думаю, что это возможно, и я не знаю, работают ли лекарства», — написала звезда в мемуарах.

Актриса также рассказывала в книге, что бывший супруг принудил ее к сексу втроем. После этого опыта актер стал изменять Мур.

«В свое оправдание Эштон заявил, что все это случилось из-за того, что мы привлекли постороннего человека в свои отношения, в какой-то степени это размыло границы», — призналась Деми Мур.

close 100% Nancy Kaszerman/ Global Look Press

Встречается с шеф-поваром

В 2022 году в СМИ сообщили о новом романе Деми Мур. Издание Us Weekly сообщило, что актриса встречается со знаменитым ресторатором Дэниелом Хаммом. Пару заметили весной 2022 года на Неделе моды в Париже.

«Деми познакомилась с Дэниелом через общих друзей, и они сразу же нашли общий язык. Он очень обаятельный, плюс у них одинаковое «дьявольское» чувство юмора и тяга к приключениям», — цитирует Us Weekly источник, близкий к паре.

Дэниел Хамм известен как шеф-повар и владелец ресторана Eleven Madison Park в Нью-Йорке, который считается одним из лучших в мире. Сейчас ресторану присуждено три звезды Мишлен. В июне 2021 года в заведении Eleven Madison Park полностью изменили меню, включив в него только растительные блюда.

Как и Деми Мур, Дэниел Хамм разведен, у него трое детей от первой жены Джинни Райт. Известно, что ресторатор младше актрисы на 13 лет.

close 100% demimoore/instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Поборола пищевые расстройства, занимается танцами

Деми Мур часто выкладывает в Instagram фотографии в бикини. В своих мемуарах «Наизнанку» она признавалась, что в молодости страдала от расстройств пищевого поведения. Так перед съемками картины «Одно безумное лето», где ей предстояло появиться в купальнике, Мур морила себя голодом. «В воспитании детей я больше за «кнут». Интервью с певцом Дмитрием Колдуном Этой осенью Дмитрий Колдун принял участие сразу в двух проектах: его можно увидеть в шоу «Ну-ка, все... 09 ноября 11:11

«Организм не выдерживал, я просыпалась от голода среди ночи и объедалась, а утром просыпалась в крошках в постели. В какой-то момент я даже поставила замок на дверцу холодильника. Еда как будто стала оружием в войне против моего тела, его врагом», — делится она.

В последствии Деми Мур истязала себя силовыми тренировками — для ролей в фильмах «Стриптиз» и «Солдат Джейн».

«Я удвоила свои и без того чрезмерные тренировки. Я исключила углеводы, я бегала, каталась на велосипеде и тренировалась на всех мыслимых тренажерах», — рассказала она в книге «Наизнанку».

Со временем Деми Мур приняла свое тело. В мемуарах она объяснила, что в какой-то момент устала бороться с телом и весом.

«Я должна была смириться. Я начала с отказа от тяжелых упражнений. Больше я не занималась в домашнем спортзале и избавилась от него. В комнате, где он был, теперь находится мой кабинет», — призналась Деми Мур.

В 2019 году, прежде чем сняться обнаженной для обложки журнала Harper's Bazaar, Мур прошла курс тренировок. Об этом пишет Women's Health со ссылкой на соцсети звезды. Актриса рассказала, что занималась танцами по видеосвязи.

close 100% Обложка Harper's Bazaar

Не рассказывает о пластических операциях

В феврале 2021 года Деми Мур появилась на подиуме во время показа Fendi, после чего внешний вид актрисы обсуждали пользователи Twitter — об этом сообщалось в издании The Mirror. Многие писали о том, что лицо Деми Мур изменилось до неузнаваемости.

«Это не Деми. Я отказываюсь верить!», «Она всегда была великолепной женщиной. Надеюсь, что бы она ни делала, это временно», «О, Деми! Тебе ничего не нужно было делать со своим лицом», — цитируют пользователей Twitter журналисты The Mirror.

close 100% Francois Mori/AP

Сама актриса не стала объяснять причину изменений во внешности. Она лишь делилась впечатлениями о показе.

«Для меня этот показ было особенным. Это было незабываемо. Принять участие в шоу действительно было честью», — приводят слова Деми Мур The Mirror.

Говоря о секретах красоты, актриса не скрывает, что посещает косметолога. Она пользуется услугами специалиста из Лос-Анджелеса Терри Лоутон.

«Я уважаю ее мнение о продуктах, которые она применяет, потому что знаю, что она обязательно спросит меня о них. Они должны быть не только активными, но и правильными по составу с точки зрения экологии», — цитируют Деми Мур Women's Health

Нянчится с девятью собаками

У Деми Мур дом в штате Айдахо, в котором она живет вместе со своими собаками. По сообщениям Daily Mail, у актрисы девять домашних питомцев.

Периодически Деми Мур выкладывает с собаками снимки в социальные сети. В феврале 2022 года Деми Мур опубликовала видео в Instagram, где показала всех собак.

«Поздравляю с национальным днем любви к домашнему питомцу!» — написала она.

close 100% demimoore/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Снимается в кино

В 2022 году вышло два фильма с участием Деми Мур. Это комедия «Невыносимая тяжесть огромного таланта» и музыкальная драма «Пожалуйста, детка, пожалуйста».

Накануне выхода фильма «Пожалуйста, детка, пожалуйста» Деми Мур опубликовала фото со съемочной площадки. Она показала, как выглядела на съемках в образе своей героини.

«Фильм уже в кинотеатрах! В истории ищите ссылку, чтобы найти сеансы поблизости», — подписала Деми Мур.

В 2023 году выйдет второй сезон сериала Райана Мерфи «Вражда», в котором актриса также приняла участие.