«Встречались тайно»: 5 знаменитых мужчин, связавших свою жизнь с супругами старше себя

На днях стало известно, что певец SHAMAN вот уже пять лет женат на Елене Мартыновой, которая старше его на 14 лет. До этого артист состоял в браке с педагогом по вокалу Марией: с ней он познакомился, когда учился в музыкальной школе. «Газета.Ru» рассказывает о нем и других мужчинах, выбравших себе в жены спутниц на 7, 10 и 16 лет старше себя.

SHAMAN

close 100% e.a.martynova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, первый раз женился в 2012 году. Его супругой стала учительница пения Мария Рощупкина. С ней он познакомился в родном городе – Новомосковске. В интервью каналу «Алена, блин!» артист признавался, что в будущей жене его зацепила энергетика. «Покажешь пенис, отвечу: «Фу, убери»: звезды, которые на время отказались от секса Кто-то из звезд отказался от секса по религиозным соображениям, а кто-то экспериментировал ради роли... 13 ноября 08:09

«Я сам себя плохо помню в тот момент. Мы познакомились, когда она работала в музыкальной школе. Мне нужно было что-то ей передать, зацепила энергетика. Мне показалось, что она родной человек», – рассказывал SHAMAN.

Мария Рощупкина на шесть лет старше Ярослава Дронова. Артист признавался в интервью Алене Жигаловой, что его родители не одобрили брак с девушкой.

«Они говорили: «Зачем это тебе надо? Занимайся карьерой, учись». Но я сделал по-своему», – объяснял он.

В 2014 году у супругов родилась дочь Варвара. В это же время Ярослав Дронов переехал в Москву. Позднее перевез к себе жену и дочь. Однако, по его словам, Мария стала часто уезжать в Новомосковск. В интервью «Алене, блин!» Дронов рассказал, что супруге не нравилось жить в столице. Это и стало причиной их развода.

«Я стал думать, подумал месяца три, принял решение, что надо разводиться, и потом холодно ей об этом заявил», – объяснил SHAMAN.

В 2017 году Ярослав Дронов женился во второй раз. Его супругой стала Елена Мартынова – заместитель генерального директора по стратегическим коммуникациям компании «Мегафон». В ноябре 2022 года Мартынова поздравила супруга с пятилетней годовщиной в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Знакомство с Ярославом перевернуло мою жизнь и мое сознание. С первых минут он поразил меня своим внутренним светом, бескомпромиссной искренностью, глубиной и масштабом личности, а также безошибочным умением отделять зерна от плевел», – написала Елена Мартынова.

Известно, что вторая супруга старше Ярослава Дронова на 14 лет. В настоящий момент исполнителю SHAMAN – 30 лет, а его жене – 44 года.

Ник Джонас и Приянка Чопра-Джонас

close 100% Steve Vas/Global Look Press

В начале 2018 года 36-летняя Приянка Чопра стала встречаться с 26-летним Ником Джонасом. В августе этого же года артист сделал ей предложение.

«Как только я сказала «да», мы не ложились спать до 8:30 утра, разговаривая по FaceTime с нашими семьями и друзьями», – приводят слова Приянки Чопры US Magazine.

В декабре 2018 года знаменитости сыграли свадьбу по христианским и индийским традициям в Раджастхане. На мероприятии присутствовали 225 гостей: среди них премьер-министр Индии Нарендра Моди.

В 2022 году Ник Джонс и Приянка Чопра сообщили о том, что у них родился ребенок от суррогатной матери. Они стали родителями девочки Малти Мари Чопры-Джонас.

«Мы очень рады подтвердить, что у нас родился ребенок от суррогатной матери. Мы с уважением просим о конфиденциальности в это особое время, поскольку мы сосредоточены на нашей семье. Большое спасибо», – говорится в официальном заявлении семьи, которое они опубликовали в социальных сетях.

Елена Венгржиновская и Александр Асташенок

close 100% elenavengra/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вот уже 18 лет экс-участник группы «Корни» Александр Асташенок женат на концертном директоре Елене Венгржиновской. Они познакомились на работе. Долгое время Венгржиновская, которая старше Асташенка на 14 лет, сотрудничала с группой «Корни».

По словам Александра Асташенка, симпатия между ним и его будущей женой возникла после того, как участник «Корней» заболел на гастролях. Тогда Елена окружила его заботой и вниманием, об этом пишет «7 дней». Асташенок и Венгржиновская стали встречаться, однако первое время скрывали свой роман.

«Встречаться решили тайно. На служебные романы в любом коллективе смотрят косо. Поэтому вечером Лена из своего номера обзванивала группу, выжидала и тихонько приходила ко мне. Под утро возвращалась и опять же из своего номера всех будила», – цитируют Асташенка журналисты «7 дней».

Александр Асташенок рассказывал в социальных сетях, что, когда решил сделать предложение руки и сердца Елене, та стала отговаривать его.

«Она говорила, что я совершаю большую глупость, что мне нужна свобода и концерты. А я на это ответил: «Тебя никто не спрашивает, я хочу ребенка». После этого понял, что надо делать предложение», – цитируют его журналисты StarHit.

В 2004 году они поженились. В этом же году у пары родилась дочь Виктория.

Том Каулитц и Хайди Клум

close 100% Gerald Matzka/Global Look Press

В 2018 году стало известно, что модель Хайди Клум встречается с участником Tokio Hotel Томом Каулитцем. Их заметили на съемках шоу «Америка ищет таланты», в котором Клум — одна из членов жюри. Позднее звезды впервые вместе вышли в свет, появившись на гала-ужине amfAR – американского фонда исследования СПИДа.

В декабре 2018 года Том Каулитц сделал предложение модели. Об этом Хайди Клум сообщила в социальных сетях.

«Я сказала «Да!», – цитируют Хайди Клум журналисты PEOPLE.

Через два месяца Хайди Клум и Том Каулитц тайно поженились. В августе 2019 года они провели свадебное торжество на итальянском острове Капри для друзей и родственников. Дружит с бывшим, нянчится с девятью собаками: как сейчас живет 60-летняя Деми Мур В возрасте 16 лет Деметрия Джин Гайнс, ныне всемирно известная кинозвезда Деми Мур, а тогда еще... 11 ноября 09:19

Известно, что Хайди Клум старше Тома Каулитца на 16 лет. В 2018 году в разговоре с журналистами она размышляла о разнице в возрасте с будущим мужем.

«В последнее время мне больше напоминают о моем возрасте другие люди, чем я сама. Том на много лет моложе меня, и многие люди сомневаются в наших отношениях. Я действительно почти не думаю об этом. Вы должны жить счастливой жизнью и не думать о том, что скажут люди, ведь это вызовет у вас только больше морщин», – приводят слова Хайди Клум журналисты Enews!

От прошлого брака с музыкантом Силом у Хайди Клум четверо детей. По словам журналистов издания PEOPLE, Том Каулитц приложил огромные усилия, чтобы подружиться с ними.

«Он занимается спортом с мальчиками Хайди и участвует в мероприятиях, которые нравятся девочкам. Хайди любит его энергию и стремление к жизни, и она очень благодарна за то, что встретила Тома», – рассказывает журналу PEOPLE источник, близкий в звездной паре.

close 100% Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

До брака с Евгением Плющенко Рудковская была замужем за миллионером Виктором Батуриным – от отношений с ним у нее осталось двое сыновей, Андрей и Николай. В свою очередь фигурист состоял в браке с Марией Ермак. У них есть сын Егор.

В Instagram Яна Рудковская рассказывала о первой встрече с Евгением Плющенко. Они познакомились в Лондоне на Трафальгарской площади.

«Женя представлял на фестивале «Русская зима» заявку на проведение в Сочи Олимпийских игр 2014-го, а Дима Билан выступал там. Тогда никто не верил, что в Сочи пройдут Олимпийские игры, и в наш долгосрочный творческий союз с Димой», – вспоминала Яна Рудковская.

В 2009 году 34-летняя Яна Рудковская и 27-летний Евгений Плющенко поженились. В 2013 году у пары родился сын Александр. Его крестным отцом стал Дима Билан. В 2020 году у пары с помощью суррогатной матери появился второй общий сын – Арсений.