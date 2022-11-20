Врачи и химики о том, как ухаживать за кожей зимой, чтобы не навредить здоровью

В зимнее время года кожа лица и тела особенно восприимчива к холоду, ветру, перепадам температур, в том числе из-за теплой одежды и отопления. «Газета.Ru» поговорила с врачами и химиками-технологами и узнала, как избежать сухости кожи, когда за окном минусовая температура.

Причины сухости кожи

Смена температуры и влажности воздуха, ветер и снег, отопление в помещении — все эти факторы могут привести к сухости кожи, рассказывает Анна Березина, врач-эндокринолог и наставник Health Buddy. Почему появляются прыщи у взрослых и как с ними бороться В Древнем Египте прыщи лечили с помощью масла пачули и серы, а в Древней Греции считали, что от... 09 ноября 12:42

«В зимний период кожа больше подвержена сухости и покраснению, раздражению. Холодная ветреная погода, морозы, влажность воздуха — все это нарушает водно-жировой баланс. При смене сезонов меняется и наше питание: снижается потребление воды, уменьшается количество витаминов в рационе. Это может привести к нарушению обмена веществ и гормональным сбоям», — объясняет врач.

Сухость кожи наступает вследствие нарушения гидролипидного барьера кожи, говорит Анна Шарова, косметический химик-технолог, основатель бренда Anna Sharova: «Гидролипидная защита — это соотношение воды и липидов в коже. Как только один из этих показателей падает, кожа становится обезвоженной».

Врач-дерматолог и эксперт Topicrem отмечает, что из-за сухости кожи страдают ее физическая крепость, химический состав, микробиом и иммунитет: «Из-за этого снижается гидратация, повреждаются сосуды, появляются раздражения, покраснения, зуд и шелушение».

Как выбрать крем

Эксперты подчеркивают, что при сухости кожи лица и тела важно правильно выбрать крем. Анна Шарова рассказывает, что в зимний период в магазинах покупателю предлагают продукцию с ретинолом, аскорбиновой кислотой и АНА-кислотами. Она рекомендует обратить внимание на выбор питательного крема.

«Он в сравнении с увлажняющим содержит больше жиров и меньше воды. В его состав чаще всего входят масла, церамиды, жирорастворимые витамины, фосфолипиды, гликолипиды, сквалан. Однако не все масла полезны. Советую приобрести продукты с маслами авокадо и абрикосовой косточки», — говорит эксперт.

По словам Шаровой, если летом для кожи тела подходит легкое молочко или невесомый крем-гель, то зимой — питательный крем или баттер.

Врач Анна Березина отмечает, что зимой необходимо увлажнять как жирную, так и сухую кожу кремами без силиконов в составе, чтобы избежать забивания пор.

«Отлично подойдут средства с содержанием жожоба, глицерина, гиалуроновой кислоты. Их нужно наносить на кожу не менее чем за 30 минут до выхода на улицу, так как вода, которая содержится в кремах, на морозе кристаллизуется и оказывает негативное влияние на поры», — предупреждает Березина.

close 100% 1. Увлажняющий крем для лица Hello, good stuff! Moussy face mouisturizer, Essence

2. Крем для лица «Лавандовый» увлажняющий, Ecomake

3. Увлажняющее молочко для тела «Сирень», Anna Sharova

4. Массажное масло гипоаллергенное для эротического массажа, Sensopure, Kama

5. Увлажняющее молочко для тела, Topicrem

6. Масло Ши, Love is..

7. Масло для тела «Кокосовое», Ecomake

8. Увлажняющий крем для лица с коллагеном, Anna Sharova Пресс-службы брендов

Как ухаживать за лицом зимой

Анастасия Федосова, основатель бренда косметики Ecomake, считает, что уход за лицом в зимний период должен быть поэтапным и включать в себя очищение, тонизирование, увлажнение и питание.

Федосова обращает внимание на необходимость очищения: «Если пропустить этот этап, появятся высыпания. Важно удалить кожные выделения, пыль, грязь, остатки макияжа. Подойдут гели и пенки для умывания, злаковая пудра для умывания. После этого стоит воспользоваться тоником, чтобы нормализовать естественный кислотно-щелочной баланс (pH), увлажнить и успокоить кожу».

Сыворотки для лица на клеточном уровне восстанавливают естественный уровень влаги. Федосова рекомендует применять крем для лица в конце всех процедур.

«Особенность кремов в том, что они частично впитываются, а частично остаются на коже в виде тонкой защитной пленки, смягчая воздействие ветра и холода, сухого воздуха. Вот почему их наносят в самом конце», — объясняет Анастасия Феодосова.

Врач-дерматолог Светлана Ковалева отмечает, что при первых признаках нарушения целостности кожи (потертости, обветривания) нужно начать использовать кремы с заживляющими и противовоспалительными компонентами. По ее словам, в состав таких продуктов входит гиалуроновая кислота среднего молекулярного веса, соли меди, марганца и цинка.

Ковалева дает еще несколько советов при уходе за кожей лица: «Во-первых, при появлении зуда и шелушения смените обычные увлажняющие средства на специальные успокаивающие и мягко отшелушивающие. Во-вторых, для прогулки на улице и нахождения в помещении выбирайте разные дневные средства. При необходимости несколько раз в день меняйте косметический уход, не забывая после очищения наносить крем. В-третьих, перед выходом на улицу всегда проверяйте, чтобы косметика на открытых участках лица и тела полностью впиталась».

Химик Анна Шарова предостерегает от пилинга в холодное время года.

«Осень и зима — время для агрессивных процедур, например, срединных и глубоких пилингов. Однако если ваша кожа обезвожена, раздражена, у нее повышена чувствительность, естественно о пилингах, даже легких, не может идти и речи», — резюмирует Шарова.

close 100% 1. Крем-баттер для тела с эффектом увлажнения и питания Body Butter, Lifecode

2. Ультраувлажняющий крем для лица, Lifecode

3. Питательный крем для лица с лифтинг-эффектом, Lifecode

4. Питательное масло для тела «Макадамия и Ши», Naturalium Emotions

5. Бальзам для лица и тела, La Roche-Posay Lipikar AP+M

6. Питательный лосьон для тела «Манго», Naturalium Emotions

7. Гель для душа «Манго», Naturalium Emotions

8. Питательный лосьон для тела «Макадамия и Ши», Naturalium Emotions

9. Питательный гель-крем для душа «Макадамия и Ши», Naturalium Emotions Пресс-службы брендов

Как ухаживать за телом зимой

Эксперт Анастасия Федосова рассказывает, что прежде чем нанести питательный крем или масло на кожу тела, необходимо очистить ее.

«Для этого отлично подойдут гели для душа, а также скрабы для тела. Самое главное — старайтесь не держать долго очищающие средства на теле, а также не греться длительное время горячей водой. В противном случае пострадает гидролипидный барьер кожи», — предостерегает Федосова.

Эксперт объясняет, что после очищения на кожу тела можно нанести жидкие масла, кремы-баттеры, плотные кремы, твердые масляные плитки. Затем она рекомендует воспользоваться массажером, чтобы разогнать лимфу и усилить кровообращение.

Врач Анна Березина в рекомендациях по уходу просит обратить внимание на скрабы: «Необходимо применять только мягкое отшелушивание. Можно использовать домашний скраб с кофе, добавив в него кокосовое масло».

Что еще поможет коже

Врач Анна Березина объясняет, что увлажненность кожи зависит от состояния здоровья. По ее словам, важно следить за качеством питания.

«Если в рационе мало полезных жиров (например, морской рыбы, оливкового или льняного масло, авокадо), то снижается поступление Омега 3, при этом именно жиры участвуют в защитной функции каждой клетки нашего организма, покрывая ее защитным липидным слоем, — рассказывает эксперт. «Самолечение усугубляет проблему»: трихологи о перхоти у мужчин и женщин в осенне-зимний период Перхоть нельзя назвать отдельной косметологической проблемой. По мнению экспертов, это вопрос... 01 ноября 19:10

Березина, ссылаясь на американское исследование, утверждает, что доказан вред сахара для кожи.

«Он снижает качество кожи и провоцирует ее старение. Поэтому стоит убрать из рациона продукты с высоким содержанием сахара», — рекомендует врач.

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Когда бежать ко врачу

Анна Березина рассказывает, если после домашнего ухода кожа все еще сухая, стоит обратиться ко врачу.

«Рекомендую сдать анализ на уровень эстрогена и тестостерона. Чем меньше этих гормонов, тем быстрее снижается уровень коллагена в коже. Причиной может быть и состояние щитовидной железы, поэтому необходимо сдать анализ на ТТГ — низкий уровень гормона может приводить к сухости и шершавости кожи», — настаивает врач.

По словам Березиной, зимой не нужно забывать про витамины: «За увлажненность кожи отвечают такие жирорастворимые витамины, как А, Е, витамин Д и Омега 3. Режим их приема необходимо подбирать совместно с врачом по результату анализов».

Врач рассказывает, что в борьбе с сухостью кожи помогут врач-косметолог и врач-эндокринолог, первый подберет необходимый уход: крема, маски, инъекционные препараты, а второй специалист оценит состояния вашего здоровья изнутри.