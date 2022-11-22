Как лечат женское недержание мочи и можно ли рожать после операции

По словам российских врачей, недержание мочи у женщин – заболевание, имеющее колоссальную распространенность. Однако россиянки стесняются обращаться за помощью с этим нарушением. О причинах и современных решениях проблемы в колонке для «Газеты.Ru» рассказал акушер-гинеколог, хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Денис Титов.

Какая доля женщин сейчас страдает недержанием мочи

К настоящему моменту проведено большое количество эпидемиологических исследований, которые указывают на то, что более 30% женского населения страдают той или иной формой этого недуга. Причем около 40% из этих женщин – это пациентки работоспособного возраста до 50 лет. «Сидит в наушниках, отвернувшись в окно»: должен ли ребенок уступать место в транспорте В советское время стремление ребенка уступить старшим место в транспорте не только свидетельствовало... 07 ноября 10:56

В развитых странах, таких как страны ЕС, США, Канада и других, недержание мочи у женщин, без преувеличения – проблема национального масштаба, на которую ежегодно тратятся весьма значительные суммы (санитарное просвещение, научные и клинические исследования, внедрение новых методов лечения). Созданы международные профессиональные ассоциации специалистов, занимающихся проблемой удержания мочи, например, ICS – International Continence Society (Международное общество удержания). Регулярно проводятся конгрессы и семинары, посвященные этой проблеме.

В нашей стране, к сожалению, ситуация несколько иная. По данным отечественных исследователей, диагностируется недержание мочи у 5-10 процентов женщин. Но в реальности этот процент гораздо выше, просто россиянки не обращаются за медицинской помощью, поэтому не попадают в эту статистику.

Почему многие россиянки с такой проблемой не обращаются за помощью

Основные причины этого следующие:

– традиционная «стеснительность» женского населения (несмотря на всю абсурдность, до сих пор принято делить болезни на «благородные», которыми болеть «не стыдно», например, ишемическая болезнь сердца, и «неблагородные», о которых и говорить не хочется);

– мнение, что недержание мочи – это неизбежное следствие старения женского организма, от которого «никуда не денешься» (однако недержание мочи – это не норма ни в каком возрасте. Возраст лишь может повлиять на выбор конкретной тактики лечения – и только);

– отсутствие информации у пациенток об эффективных и малоинвазивных методах лечения недержания мочи;

– недостаточная информированность врачей первичного звена, работающих в поликлиниках и женских консультациях (на приеме врач общей практики банально не спрашивает: «Удерживаете ли вы мочу?»);

– подавляющая приверженность врачей «древним», травматичным и малоэффективным хирургическим методам лечения недержания мочи в гинекологических и урологических стационарах, что просто отпугивает пациенток и наотрез отбивает желание на госпитализацию и операцию.

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Как сегодня лечат недержание мочи и можно ли после операции беременеть

Не существует универсального метода лечения. Стрессовое недержание мочи в абсолютном большинстве случаев не поддается медикаментозному лечению. При ургентном недержании мочи оперативное лечение (например, «постановка сеточки под уретру») может в разы усилить патологические симптомы и сделать жизнь пациентки невыносимой (потребуется повторная операция по удалению импланта). Смешанное недержание мочи – сложная ситуация, требующая высокой квалификации специалиста, дообследования и чаще всего комбинированного подхода.

В связи с этим специалист, занимающийся лечением недержания мочи, должен владеть основами его диагностики, а также как медикаментозными, так и различными хирургическими методами лечения данной патологии. Это необходимо для определения правильной тактики.

Мало кто знает, но в последние 10-15 лет в области лечения недержания мочи произошла без преувеличения настоящая революция. Сейчас уже можно уверенно сказать, что квалифицированный специалист, владеющий современными хирургическими и медикаментозными методами лечения недержания мочи, может помочь не менее чем 9 из 10 пациенток. «Потепление может привести к росту преступности»: как климат влияет на характер человека Существует немало стереотипов про характерные черты этносов – например, «горячие бразильцы»... 19 октября 08:41

Появились действительно эффективные и безопасные препараты. Хирургические методы лечения недержания мочи изменились до неузнаваемости. Операции по имплантации так называемой «сеточки под уретру» выполняются влагалищным доступом через разрез не более 1 см. При этом пациентки могут покинуть больницу уже на следующий день после хирургического вмешательства.

Долгосрочная эффективность операции в экспертных центрах при наблюдении более трех лет приближается к 90% (понятие экспертности более применительно для западной системы здравоохранения, эксперт — врач, выполняющий не менее 50 операций по данному заболеванию в год).

Важно, что пациенткам после имплантации субуретрального слинга можно без опаски планировать беременность и рожать через естественные родовые пути.

При этом риск рецидива заболевания не превышает 10% в послеродовом периоде при родах через естественные родовые пути.