«Все это вранье»: как Ивлеева и другие известные женщины искали любовь на шоу

Этой осенью блогер Настя Ивлеева стала главной героиней шоу «Сердце Ивлеевой» и заявила, что надеется вновь вступить в отношения. Однако не все верят в искренность ее намерений. Журналистка Алена Жигалова в YouTube отметила, что на самом деле Ивлеева все еще любит бывшего мужа — рэпера Элджея. Кто еще из известных женщин мечтал найти любовь перед телекамерами и что из этого вышло — в материале «Газеты.Ru».

Настя Ивлеева

close 100% nastyaivleeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В 2018 году блогер Настя Ивлеева начала встречаться с рэпером Элджеем. Через год они поженились, однако в 2021 году сообщили о разводе. Они подтвердили завершение отношений в интервью журналу Tatler. Экс-супруги отметили, что остались друзьями и до сих пор любят друг друга. Четверо самых сексуальных мужчин планеты, которым не удается построить отношения С середины 1980-х издание People выбирает самого сексуального мужчину года. Первую награду забрал актер... 21 ноября 09:10

«Это была весна. Март плюс-минус. Надо отдать должное мужу. Мы умели разговаривать и слышать друг друга. Таким дружественным и грамотным образом все решали, делали выводы. Я его люблю до сих пор, он для меня близкий человек. Леша вдохновлял меня и заменял мне всех», — заявила Ивлеева в интервью.

Осенью 2022 года стало известно, что телеканал «Пятница» запустил шоу «Сердце Ивлеевой». Участники этого проекта будут бороться за внимание Насти Ивлеевой.

В первом выпуске телешоу блогер сообщила, что надеется вновь вступить в отношения.

«Я была долго в отношениях: три года. Я не обращала на это внимание, а сейчас мне реально будет интересно наблюдать, потому что столько перемен. Как мужчины ухаживают? Какие комплименты они делают? Я буду очень рада, если действительно что-то может получиться с человеком», — рассказала Ивлеева в эфире «Пятницы».

В сентябре 2022 году Настю Ивлееву стали замечать в компании экс-супруга Элджея. На фоне слухов о воссоединении пары не все верят в искренность нового шоу. Так, журналистка Алена Жигалова усомнилась в том, что Ивлеева действительно ищет любовь.

«Они наверняка в сговоре с этим Элджеем: они не расходились и не разводились. Все это вранье, которое вешают вам на уши», — заявила Жигалова в видеоролике на своем YouTube-канале.

close 100% Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Ольга Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2012 по 2016 год. В 2018 году певица стала героиней проекта «Замуж за Бузову», где искала себе жениха. В проекте участвовали 15 мужчин. Победителем шоу «Замуж за Бузову» стал предприниматель из Суздаля Денис Лебедев.

«Это единственный человек, о котором я думаю сейчас. Я давно таких эмоций не испытывала. Мне хочется ему нравиться. В какой-то момент я положила голову ему на плечо и почувствовала, что счастлива», — рассказала Ольга Бузова в последней серии проекта.

Однако в скором времени стало известно, что Бузова и Лебедев расстались. Причиной разрыва послужил обман предпринимателя. СМИ сообщили, что Денис Лебедев пришел на шоу для раскрутки собственных проектов. Кроме этого, на момент участия в «Замуж за Бузову» он был официально женат. Журналисты рассказали о том, что Лебедев изменял Ольге Бузовой в начале их романа.

О расставании с Лебедевым певица сообщила в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я не могу быть с человеком, который меня обманывает, изменяет, использует, предает и продает! К сожалению, все, что так долго муссируют СМИ, оказалось горькой правдой!» — написала артистка.

В свою очередь Денис Лебедев записал видеоролик для YouTube и заявил, что не вся информация в прессе является достоверной. По его мнению, слухи о нем распускают недоброжелатели. Однако предприниматель подтвердил, что на момент съемок «Замуж за Бузову» был официально женат.

«Когда я прошел кастинг, то предоставил организаторам свои паспорта. Они прекрасно видели, что мой второй брак не расторгнут. Также я предупредил, что официально еще не развелся, но брак — это всего лишь формальность, ведь мы давно не жили вместе. Как раз в тот период я подал заявление на развод. Тогда мне сказали, что в этом нет ничего страшного», — объяснил Лебедев.

В 2021 году стало известно, что Денис Лебедев женился на Екатерина Пановой. В 2022 году предприниматель сообщил, что они с супругой ждут ребенка.

В 2019 году Ольга Бузова вновь попыталась найти любовь с помощью телешоу. Она и резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов стали героями проекта «План Б». Суть шоу заключалась в том, что певица помогала своему другу Тимуру Батрутдинову найти себе девушку, в то время как юморист искал жениха для Бузовой. Однако в финале проекта артистка никого не выбрала.

«Я не хотела давать ложные надежды! Я знаю по себе, как это больно. Я не хотела обманывать ни себя, ни участников, ни всех тех, кто за нами наблюдал, переживал и волновался», — объяснила решение Бузова в социальных сетях.

Вскоре она поделилась информацией о том, что уже некоторое время состоит в отношениях с блогером Давидом Манукяном. Об этом артистка заявила Тимуру Батрутдинову в последней серии «Плана Б».

«Я никому об этом не говорила, потому что, возможно, счастье действительно любит тишину. Я не знаю, насколько у меня получится это сохранить, потому что я артист, и моя жизнь всегда на виду. Просто по-настоящему все произошло за кадром. Когда не было операторов, редакторов, когда никто ничего не говорил. Когда просто возникает это чувство и все. То есть, это просто пришло и все. И ты ничего не можешь сделать», — призналась Ольга Бузова.

В январе 2021 года певица сообщила о расставании с Давидом Манукяном.

Тиффани Поллард

close 100% d79/Global Look Press

Тиффани Поллард стала известна после участия в проекте начала 2000-х «Вкус любви», где американский рэпер Flavor Flav искал свою любовь. Артист дал прозвище Поллард — «Нью-Йорк». Девушка приняла участие в двух сезонах шоу, однако так не стала победительницей.

После завершения «Вкуса любви» канал VH1 запустил программу «Я люблю Нью-Йорк», главной героиней которого стала Поллард. Шоу просуществовало два сезона подряд.

В финале первого Тиффани Поллард получила предложение руки и сердца от актера Патрика Хантера, однако спустя шесть месяцев он расторг помолвку. По окончании второго сезона Тиффани Поллард была помолвлена с Джорджем Вайсгербером. Однако вскоре они расстались.

Шоу «Я люблю Нью-Йорк» получило несколько продолжений. Все телепроекты рассказывали про жизнь Тиффани Поллард. В 2008 году состоялась премьера «Нью-Йорк едет в Голливуд», сюжет которого сообщал о том, как звезда начинает актерскую карьеру. Через год вышло шоу «Нью-Йорк идет на работу», где Поллард пробовала разные профессии.

В 2010 году появилась информация о запуске третьего сезона реалити-шоу «Я люблю Нью-Йорк», однако проект так и не получил продолжения.

В 2020 году VH1 запустил еще один сериал про жизнь телезвезды — «Бранч с Тиффани». Съемочная команда следила за тем, как Поллард посещает рестораны вместе со своими друзьями. Известно, что проект снимали с 2017 года. Любит Мела Гибсона, пересматривает «Молчание ягнят»: как сейчас живет 60-летняя Джоди Фостер Двукратная обладательница премии «Оскар» обожает несколько вещей: свою семью, друзей, в особенности... 19 ноября 09:15

В 2020 году Тиффани Поллард объявила о третьей помолвке. Однако она не раскрыла личность возлюбленного.

«Он очаровательный принц, буквально. Он так мне подходит. Он соответствует моему мышлению. И какая от него идет поддержка», — рассказала Поллард в подкасте «Я люблю Нью-Йорк: воссоединение».

Тила Текила

close 100% mm4/Global Look Press

Модель и певица Тила Текила в 2007 году стала главной героиней проекта «Секс с Тилой Текилой» на телеканале MTV. В финале первого сезона знаменитость выбрала Бобби Банхарта. Вскоре он заявил на своей странице в MySpace, что никогда не состоял в отношениях с Текилой и что она «никогда не звонила ему после финала, и никто не дал ему ее номер».

В дальнейшем телеканал FoxNews сообщил о том, что все, что делала Текила на шоу, было притворством.

«У нее есть парень, который старше ее на пять лет. Это масштабная афера. Она опаздывает и не разговаривает ни с одним из участников между дублями. Она жалуется, что у нее слишком много всего происходит», — рассказывал инсайдер журналистам.

В 2008 году состоялась премьера второго сезона шоу «Секс с Тилой Текилой», где она призналась в своей бисексуальности. Победителем стала девушка по имени Кристи, правда, в финале она отказалась от отношений с Текилой.

В 2018 году Тила Текила опубликовала видеоролик на YouTube и призналась, что не была честна с участниками реалити-шоу. Она подтвердила информацию о том, что у нее был парень на протяжении съемок первого сезона. Кроме этого, Текила опровергла свою бисексуальность.

В 2013 году Текила начала встречаться музыкантом Томасом Уитакером. Вскоре они расстались из-за финансовых проблем мужчины. В 2014 году Тила Текила родила от бывшего бойфренда дочь. В 2018 году модель вышла замуж и в этот же период стала мамой во второй раз. Имя супруга она не разглашает.