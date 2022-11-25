«Прием больших доз йода может грозить заболеванием»: врач – об опасной заботе о щитовидке

Многие россияне уверены, что правильная забота о щитовидной железе включает в себя частые УЗИ, сдачу крови на гормоны и антитела и прием витаминов и БАДов для поддержания функционирования этого органа. Однако многое из этого может оказаться не просто бесполезным, но и опасным для здоровья. Об этом «Газете.Ru» в своей колонке рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры эндокринологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Валентин Фадеев.

УЗИ щитовидной железы, чтобы «на всякий случай» провериться

УЗИ щитовидной железы – уникальное исследование, поскольку помимо определенного медицинского прогресса, оно принесло человечеству немало «зла». Дело в том, что подавляющее большинство узлов щитовидной железы по сути являются не заболеваниями, а вариантом нормы. Тем не менее, выявление узла (УЗИ позволяет увидеть и образования в 2 мм) порождает цепь исследований, направленных на исключение рака щитовидной железы.

Обыватели могут сказать, что это как раз хорошо, ведь лучше найти рак на ранней стадии. Но это мнение ошибочно.

Рак щитовидной железы (за исключением единичных, казуистических случаев) – абсолютно излечимое заболевание.

Это очень медленно прогрессирующая опухоль, смертность при этом варианте рака равна практически нулю, от него не умирают. Если он будет выявлен на несколько более продвинутой стадии – для пациента практически ничего не поменяется. Кашель, ветрянка и глисты: ответы на самые частые вопросы родителей о детском здоровье Что нужно знать взрослым о повышенной температуре, иммунитете, частых ОРВИ, кашле, ветрянке и глистных... 23 ноября 09:25

В результате на один случай этого совершенно излечимого рака мы выявляем несколько тысяч узлов, которые превращаются в «писаную торбу», с которой и вокруг которой и пациент, и вся окружающая его медицинская общественность носится всю жизнь.

Вывод: не надо делать УЗИ щитовидной железы без веских оснований, определяемых врачом. Это исследование имеет смысл в одном случае из тысячи, а в 999 оно может доставить нам информацию, которая станет предметом совершенно пустых хлопот и невротических расстройств.

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Анализ на определение уровня антител к щитовидной железе

Антитела к щитовидной железе – это белки, которые могут определяться при ее воспалительных заболеваниях. Но чаще всего их выявление не несет никаких проблем для здоровья. Они есть в крови у каждой десятой женщины (у мужчин — реже) и если они по какой-то причине обнаружены, они будут определяться в крови всю жизнь, как антитела к перенесенной в детстве ветрянке.

Самое большее беспокойство при выявлении этих антител – нужно иногда, примерно раз в пять лет, определять функцию щитовидной железы (уровень ТТГ). У некоторых пациентов она может очень медленно снижаться, но эта проблема достаточно легко решается.

Прием биодобавок для «щитовидки»

Обычно травки и биодобавки принимаются по самым разным поводам. В основном для решения несуществующих проблем, выявленных по УЗИ или при сдаче анализов, о которых шла речь выше.

В лучшем случае отсутствующее заболевание лечится «отсутствующим» лекарством, например, безобидными травами. В худшем – достаточно серьезное заболевание, требующее порой экстренных мер, – лечится теми же травами или еще хуже – добавками с сомнительным составом.

Я могу психологически понять ситуации, когда люди начинают принимать все подряд в неких безвыходных ситуациях, но в настоящее время мы в силах справляться с большинством проблем с щитовидкой.

Еще более абсурдны ситуации, когда пациент продолжает получать назначенное ему лечение эндокринологом, а поверх него, «чисто для себя» или для «усиления эффекта» пьет лекарства с недоказанной эффективностью.

Прием препаратов йода

«Щитовидка» – это не какое-то одно заболевание, состояние или проблема. Самых разных проблем с щитовидной железой известно много, для каждой из них есть свои способы решения.

Да, йод имеет прямое отношение к щитовидной железе, но не все ее заболевания лечатся йодом. Кроме того, он далеко не всегда полезен для щитовидной железы, особенно если этот йод капать из пузыречков со спиртовой настойкой для прижигания ран.

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Прием больших доз йода может способствовать развитию некоторых заболеваний щитовидной железы.

Все, что человеку достаточно знать о йоде, это то, что вместо обычной соли нужно покупать йодированную. Хотя в идеале и это человеку знать не нужно, если о нем позаботилось государство и йодировало всю соль, как это делается в большинстве стран и делалось раньше в СССР.

Чтение про щитовидную железу в интернете

Я запланировал в своей клинике вывесить плакат «Если вы поставили себе диагноз в «Яндексе», идите лечиться в «Гугл»!

В интернете очень много невыверенной информации, но проблемы создает и информация из весьма надежных источников.

Для того, чтобы правильно понять медицинскую информацию, предназначенную для врачей, нужно иметь базовое медицинское образование и быть врачом. Напоминаю, что квалифицированный врач – это 8 лет обучения, плюс примерно 10 лет непосредственной клинической работы.

Если у вас нет медицинского образования, вы не можете сделать адекватные выводы из написанного в интернете, вы можете вычленить некую фразу и совершенно неверно ее интерпретировать применительно к себе.

Если на кинофильме стоит гриф «18+», то все понимают, что информация в этом фильме может травмировать ребенка, поскольку он пока не готов ее воспринимать и правильно понять. С медицинской информацией происходит то же самое. Как лечат женское недержание мочи и можно ли рожать после операции По словам российских врачей, недержание мочи у женщин – заболевание, имеющее колоссальную... 22 ноября 08:24

Хуже всего оборачивается чтение отзывов пациентов о чем-то или ком-то, а также форумы, где пациенты дискутируют. Возвращаясь к нашей аналогии – это напоминает форум пятилетних детей, которые посмотрели фильм «18+» и активно дискутируют о сексе. Самое опасное, что писать отзывы и свои мнения обычно садятся люди, которые как-то пострадали, кому не помогли или, наоборот, усугубили их заболевание. Если пациент всем доволен – он не побежит писать отзывы о том, как он счастлив, – это воспринимается естественно, как само собой разумеющееся. Даже если врач суперпрофессионал, и спас тысячи жизней, всегда найдется тот, кто им остался недоволен. Но тысяча вылеченных не напишут ни слова, а напишет тот самый один недовольный!

Вывод: в интернете скапливается смещенная в негативную сторону информация. Следующий вывод разумные читатели сделают сами.