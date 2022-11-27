Для них копейки, для нас – состояние: почему я не буду оплачивать друзьям то, что сломал мой ребенок

Читательница анонимно рассказала «Газете.Ru», почему обиделась на обеспеченную подругу, хотя формально (и по закону) та права.

Разные дороги

Моя мама всегда говорила, что дружить надо с равными по социальному статусу, тогда проблемы зависти с одной стороны и покровительственного тона с другой не возникнет. И сейчас меня устроила бы дружба с соседкой по подъезду. Сумма, которую мне выставила так называемая подруга, в три раза больше месячного дохода нашей семьи.

Кто бы мог подумать, что мы с Элей окажемся в такой ситуации. Она была как раз той «равной» подругой, о которой говорила мне мама – мы обе выросли в маленьких провинциальных городках, обе учились на филологическом в Москве, жили в одной комнате в общежитии и в прямом смысле делили на двоих последний кусок хлеба.

После института обе пошли работать в школу, но постепенно наши пути разошлись.

Элю по блату взяли в дорогой лицей и через несколько лет она завела роман с отцом одной из учениц.

Мужчина был вдовцом, об отношениях они сообщили, когда девочка закончила школу, поэтому Элю никто не осуждал. Разве что завидовали – отхватила богатого и успешного. «Советские детские книги проигрывают современным по всем пунктам» Читательница «Газеты.Ru» с филологическим образованием рассказала, почему считает книги нашего детства... 01 ноября 15:37

Я же вышла замуж за обычного инженера со всеми вытекающими: дешевое жилье в ипотеку в Подмосковье, постоянный подсчет денег. Эля вскоре уехала с мужем за границу, поэтому мы общались, в основном, в социальных сетях. Об уровне ее жизни я имела смутное представление: знала, что у подруги есть няня, домработница, что она много путешествует. Иногда завидовала, но в целом не думала об этом – каждому свое.

Деньги любят счет

Полтора года назад Эля вернулась – мужу не продлили какой-то контракт. Жили они вместе с матерью мужа в их загородном доме, но в гости не звали. Подруга рассказала, что купила квартиру, где сейчас идет ремонт, пообещала позвать на новоселье. Если бы я знала, как все обернется!

На новоселье мы поехали всей семьей: с мужем и моей пятилетней дочкой Ариной. Скажу сразу, она у меня не подарок – слишком активная, не очень послушная, в саду – постоянные жалобы воспитателей, во дворе – драки. Одни психологи говорят, что это СДВГ, другие прописывают какие-то препараты, но я думаю – просто характер такой.

Зная особенности Ариши, я взяла с собой фломастеры, слаймы, пластилин и другие развлечения, чтобы она не мешала общаться и вела себя хорошо.

Мы сидели за столом, как вдруг я услышала громкие крики из детской. Кричала старшая дочь Эли: пока мы ели и разговаривали, Арина изрисовала фломастерами стены в детской. И это не все – она положила на диван слайм, и он впитался в дорогущую обивку. И – завершающий штрих – дочь поставила сок на стол, где лежал открытый ноутбук, а когда я начала ее ругать, попятилась, задела стакан и разлила жидкость на клавиатуру.

Элю буквально перекосило – она начала говорить про дизайнерский ремонт, обои, выписанные из-за границы, диван. Ремонт в квартире и правда был шикарный – как в музее. Страшно представить, сколько все это стоило. Конечно, я долго извинялась, Арина плакала. Эля сказала, что подсчитает ущерб и пришлет нам чек, и это оказалось не шуткой. Сумму мне страшно озвучить – это доход нашей семьи за несколько месяцев, а для Эли, я уверена – незначительная сумма. И она не может простить ее подруге? Я такого не понимаю! Не зря говорят, что богатство портит.

На мои попытки объяснить, что финансовые обстоятельства у нас разные, Эля посоветовала мне не считать чужие деньги, а заработать свои и вернуть ей долг. Не знаю, что делать: брать кредит или стоять на своем?