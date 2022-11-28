«Самое плохое, что могут сделать родители – попытаться скрыть от ребенка развод»

Чем развод родителей может травмировать детей и как избежать негативных последствий, в колонке для «Газеты.Ru» рассказала практикующий психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники Наталия Дербенева.

Как развод родителей влияет на ребенка

Восприятие ребенком развода родителей разнится в зависимости от возраста.

– До года дети могут даже не заметить отсутствие мамы или папы, если им уделяют достаточное количество внимания.

– С полутора до трех лет ребенок уже подмечает изменения, происходящие в семье: резкие перепады настроения, плач, смена поведения – все это указывает на переживания малыша.

– С трех до шести лет дети практически все понимают и могут испытывать сильные психологические потрясения.

– У ребенка старшего возраста может возникнуть депрессивное поведение, которое потребует вмешательства специалиста.

Реакция ребенка на сложную ситуацию в семье также зависит от поведения родителей и их общения во время или после развода. Разберем основные варианты коммуникации и степень их влияния на ребенка:

1. Товарищеские отношения. Самый безопасный для всей семьи вариант, при котором родители вместе рассказывают ребенку о разладе в отношениях и остаются хорошими друзьями, продолжая искренне интересоваться жизнью партнера и поддерживать его.

Конечно, ребенок по-прежнему будет расстроен тем, что родители не живут вместе, однако это не станет для него травмой.

2. Сотрудничество. В этом случае люди продолжают общение, обращаются друг к другу за помощью, но сохранить семейную теплоту им не удается. Такой вариант тоже дает ребенку понять, что родители остаются с ним рядом и продолжают быть единым целым в вопросах воспитания.

3. «Сердитые союзники». В таких отношениях взрослые явно друг друга недолюбливают: держат обиды, натянуто общаются при встрече. Ребенок находится в состоянии постоянного стресса, поскольку очень хорошо чувствует ту неприязнь, которая разделяет родителей. Долго общаться в таком ключе невозможно, поэтому «сердитые союзники» либо превращаются в сотрудничающих родителей, либо опускаются на ступень ниже.

4. «Распавшийся дуэт». Самый травматичный вариант для всех сторон, особенно для ребенка. Родитель, с которым живет ребенок, игнорирует существование другого: коммуникация между взрослыми отсутствует, зачастую даже имя другого родителя не упоминается.

Такие отношения очень плохо сказываются на ребенке. Его фантазия играет с ним злую шутку: появляются несуществующие сценарии о том, что один из родителей ушел именно из-за него.

close 100% Freepik

Ошибки родителей, которые травмируют ребенка

Расставание родителей – всегда большое потрясение, а некорректное поведение родителей может лишь усилить переживания ребенка. Рассмотрим самые частые ошибки, которые совершают родители в ситуации развода.

1. Замалчивание. Самое плохое, что могут сделать родители, – попытаться скрыть от ребенка свой развод. Дети отлично считывают обстановку и настроение, все замечают и понимают. Вместо того, чтобы притворяться, что это «просто ссора», «папа/мама ненадолго уехал(а), мы поживем отдельно», постарайтесь как можно раньше выйти на честный разговор.

2. Привлечение третьих лиц. Если вы не знаете, как рассказать ребенку о расставании, не стоит просить друзей, бабушек или дедушек о том, чтобы они сделали это за вас. Объяснять ребенку, что у родителей появились сложности в отношениях, должны они сами. А главное – вместе, а не порознь.

3. Обвинение партнера. Нередки ситуации, когда один из родителей при ребенке наговаривает на другого: «да это он(а) во всем виноват(а)!», «я всегда старался(ась) больше». Такое поведение лишь вызовет противоречивые чувства у сына или дочери и заставит его замкнуться в себе, поскольку он любит обоих родителей и идентифицирует себя с каждым из них.

4. Вовлечение ребенка в личные отношения. Взрослый может рассказывать о своих сложных отношениях с партнером друзьям или психологу, но он не должен посвящать ребенка в подробности.

Сын или дочь – это не друг или подруга, которым можно пожаловаться на свои проблемы в отношениях. Для ребенка такая информация является травмирующей.

Что делать, чтобы ребенок меньше переживал

По детям всегда легко считать их состояние и степень озабоченности чем-либо. У нас в садике бывало, что дети резко меняли свою стратегию поведения: становились очень плаксивыми или наоборот – агрессивными. В состоянии стресса у ребенка даже меняются рисунки и искажается восприятие окружающего мира. «Папа, дай денег подругу угостить»: выделять ли влюбленному подростку деньги на ухаживания Многие влюбленные мальчики-подростки сталкиваются с проблемой: хочется сводить девушку в кино... 12 ноября 08:42

В моей практике был случай, когда мальчик настолько впечатлился разводом родителей, что начал выдумывать страшные вещи, которые якобы случались с близкими ему людьми. Он мог рассказывать о том, что бабушка попала в больницу со сломанной ногой или что он упал, разбил себе голову, а скорая поставила ему укол прямо в рану. В действительности этого вовсе не происходило. Такое поведение – крик ребенка о помощи. Так как же помочь ему справиться со свалившимся на него грузом переживаний?

Во-первых, следует оценить свою ресурсность. Возможно, именно взрослым следует сходить к психологу для поддержания эмоционального состояния, прежде чем заводить разговор о разводе с ребенком.

close 100% Freepik.com

Если родитель сам находится в непрерывном стрессе, нервничает, то конструктивного, спокойного разговора на сложную тему не получится.

Во-вторых, если вам страшно начинать разговор, попробуйте вместе составить его план. Пропишите, с чего вы начнете объяснение сложившейся ситуации, как расскажете с кем ребенок теперь будет жить. Обязательно отметьте, что любите его и не оставите несмотря ни на что. Но такой метод работает только при отсутствии конфронтации между родителями. Например, у меня недавно на консультации была семья с маленькой дочкой, и родители настолько ответственно и взвешенно подошли к самому процессу развода, что на психоэмоциональном состоянии ребенка их расставание практически не отразилось.

В-третьих, не пренебрегайте участием в жизни ребенка после развода. Постарайтесь сохранить тот распорядок дня и недели, который был у семьи до расставания. Если раньше один родитель отводил ребенка в сад, а другой – забирал оттуда, продолжайте следовать этим правилам.

Дети должны чувствовать, что ими интересуются. К сожалению, «воскресного» родителя не хватит для поддержания ребенка в столь непростой для него период.

Любые отношения – это труд, очень кропотливый и сложный, который требует системного подхода. Если вы все же решили развестись, постарайтесь обезопасить своего ребенка от травмирующего опыта, который будет преследовать его на протяжении всей жизни. Не бойтесь разговаривать с ним и быть честными с ним, ведь дети понимают намного больше, чем может показаться.