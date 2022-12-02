От косметики до уколов: врачи о том, как избавиться от запаха пота

Потоотделение — нормальный физиологический процесс, который защищает организм человека от перегревания. Сам по себе пот — чистая прозрачная жидкость, состоящая из воды, солей, белков, липидов. На появление того самого характерного запаха влияют много причин. О том, какие именно, и как их устранить — рассказывают эксперты в материале «Газеты.Ru».

Запах пота и бактерии

Врач Светлана Кукушкина, заведующая отделением дерматовенерологии и медицинской косметологии МЕДСИ, объясняет, что у людей разная интенсивность потоотделения. Она считает, что говорить о повышенной потливости (гипергидрозе) нужно только тогда, когда данное состояние вызывает дискомфорт, влияющий на качество жизни. При этом в чистом виде пот не имеет запаха. Врачи и химики о том, как ухаживать за кожей зимой, чтобы не навредить здоровью В зимнее время года кожа лица и тела особенно восприимчива к холоду, ветру, перепадам температур... 20 ноября 09:52

«В состав пота всех людей входят белки, жиры и углеводы. Потовые железы выделяют жидкость, в которой содержится растворенная соль и белки. Чаще всего неприятный запах формируется из-за того, что микроорганизмы, которые живут на коже, перерабатывают то, что кожа выделяет. При этой переработке образуются летучие соединения серы и азота, которые образуют аммиак и сероводород. Они перемешиваются, и в результате мы чувствуем этот неприятный характерный запах тухлого яйца и нашатырного спирта», — объясняет врач Светлана Кукушкина.

Подобное явление называется осмидроз. Однако существует и другая разновидность — бромгидроз.

«Он характеризуется тем, что у людей запах пота сам по себе, без бактерий, становится неприятным. Тогда в организме человека образуется высокое содержание азотистых и черных соединений. Бромгидроз часто провоцируют эндокринные заболевания и некоторые продукты питания, а иногда это связано с генетической предрасположенностью», — рассказывает Светлана Кукушкина.

Врач рекомендует обратить внимание на свое состояние: «Если у вас никогда не было подобного запаха и вдруг он появился, то значит надо исключить инфекции и эндокринную патологию. Если же запах был всегда, то этот вопрос нужно решать радикально через специалистов. Эндокринологи говорят, что все в порядке? Тогда стоит идти к дерматологам или косметологам. Они будут решать вопрос эстетическими методами, потому что по-другому никак».

Врач-дерматолог Vichy Алтана Базылева отмечает, что запах пота может измениться из-за нескольких причин: недостаточная гигиена, ношение только синтетической одежды, употребление пищи с большим количеством специй, а также алкоголя, прием некоторых лекарственных препаратов.

«Также запах пота может стать другим из-за гормональных колебаний. Самые яркие примеры — пубертатный период у подростков, беременность и период лактации», — рассказывает Базылева.

Пот и железы

Эксперт Алтана Базылева отмечает, что существует два вида потовых желез: «Первые — эккринные, которые отвечают за терморегуляцию, они расположены по всему телу и не имеют запаха. Вторые — апокринные, они работают не с рождения, а активируются только в подростковом возрасте».

Алтана Базылева рассказывает, что апокринные железы расположены в нескольких областях: подмышки, пах, голова. По ее словам, в поте, который вырабатывается этим видом желез, содержатся различные органические соединения: «Именно апокриновый пот, смешиваясь с бактериями на поверхности кожи, приобретает резкий и неприятный запах».

Врач объясняет, почему у одних запах пота более интенсивный, а у других отсутствует даже после физической нагрузки: «Это связано с индивидуальными генетическими особенностями организма».

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Как выбрать дезодорант и антиперспирант

Евгений Еретнов, инженер-технолог категории дезодорантов «Юнилевер Русь», просит обратить внимание на то, что дезодоранты устраняют запах, но не убирают пот.

«Они борются с микробами, которые и являются причиной неприятного запаха. В составе дезодорантов содержатся компоненты, которые оказывают антимикробное воздействие: денатурированный этиловый спирт, антибактериальные компоненты (например этилгексилглицерин), алюмокалиевые квасцы», — рассказывает Евгений Еретнов.

Эксперт объясняет, что необходимо подбирать дезодорант под себя и свои особенности организма: «Обязательно ознакомьтесь с инструкцией продукта. Важно, чтобы он не вызывал покраснения и раздражения». Почему появляются прыщи у взрослых и как с ними бороться В Древнем Египте прыщи лечили с помощью масла пачули и серы, а в Древней Греции считали, что от... 09 ноября 12:42

Врач Алтана Базылева рассказывает о разнице между дезодорантами и антиперспирантами. По ее словам, если вас беспокоит именно усиленное потоотделение, следует выбирать средства с пометкой антиперспирант: «В их состав входят соли алюминия, которые на какое-то время сужают устья потовых желез, тем самым уменьшая процесс потоотделения. В качестве альтернативы средствам с солями алюминия могут выступают средства с природными компонентами, такими как абсорбирующий минерал перлит или квасцы из природных минеральных солей».

Базылева говорит, что антиперспирант нужно наносить вечером после душа, чтобы у средства было время сузить протоки желез в ночное время — когда физическая активность отсутствует.

Эксперт Базылева объясняет, кому стоит обратить внимание на выбор дезодоранта.

«Если вас в большей степени беспокоит неприятный запах, то лучше отдать предпочтение этому продукту. Дезодорант — парфюмированное средство, в состав которого входят антисептические и бактерицидные компоненты, препятствующие появлению неприятного запаха. На интенсивность потоотделения классические дезодоранты влияния не оказывают. Наносить дезодорант правильнее утром после душа. Среднее время эффективности таких средств — около 5-6 часов», — резюмирует врач.

Как пользоваться дезодорантом

Врач Светлана Кукушкина обращает внимание на важность гигиены тех, кто столкнулся с неприятным запахом: «Надо регулярно принимать душ, смывая пот. Тогда бактерии попросту не успеют его переработать и выделить аммиак».

В свою очередь дерматолог Алтана Базылева добавляет, что любые средства надо наносить на чистую сухую кожу: «Если вы используете дезодорант, когда пот уже выделился, его смешение с парфюмированными отдушками только усугубит неприятный запах».

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Что еще поможет «убить» пот

Эксперт Базылева отмечает, что в случае, если вы страдаете критично повышенным потоотделением, с которым не получается справиться с помощью дезодорантов, нужно обратиться к косметологу.

«Возможен вариант процедурного уменьшения потоотделения в определенных областях», — заключает врач.

Базылева объясняет, что подобную процедуру проводит врач-косметолог с помощью внутрикожного введения ботулотоксина. По ее словам, препарат снижает активность потовых желез в области обработки приблизительно на 6-9 месяцев.