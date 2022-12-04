Как вырастить ребенка со здоровой психикой: рассказывают психологи

Счастливый и здоровый ребенок — мечта любого родителя. Потому интернет пестрит разнообразием образовательных систем и методов воспитания. «Газета.Ru» поговорила с психологами и узнала, о чем важно позаботиться родителям, чтобы ребенок вырос с устойчивой психикой.

Пять китов психического здоровья

Психолог, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская выделяет два ключевых момента, которые влияют на формирование у ребенка стабильной психики.

Первый — безусловное принятие — когда родители с самого рождения ребенка смотрят на него через призму искренней любви, видят в нем исследователя и личность, а не пытаются через него реализовать свои амбиции. «Многие об этом слышали, но воплотить это на практике не так просто, — объясняет Шиманская — Если смотреть на ребенка как на человека, которому можно помогать раскрывать его таланты, а не на коробочку, в которую нужно побольше всего запихнуть, то родителям удастся избежать чувства неоправданных ожиданий, а также раздражения и расстройства по этому поводу».

Второй — умение родителя не накладывать на текущие события свой личный травматический опыт или страх перед будущим. Например, ребенок разбивает тарелку или приносит из школы двойку, а родитель из этого делает вывод, что теперь вся жизнь пойдет под откос: «Сегодня двойка — завтра бродяга под забором». Такие ситуации, по словам психолога, чаще всего дают детям травматический опыт.

Психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart напоминает, что залогом крепкой психики является не только благоприятный эмоциональный климат в семье, но и сон, питание и режим — три ключа к физиологическому и как следствие психическому здоровью.

«Достаточно учитывать эти три базовые величины, и ребенок (он же будущий взрослый) уже будет в силах справиться и физически, и эмоционально со многими сложностями», — подчеркивает специалист, добавляя, что сон — залог роста, качественной умственной деятельности и здоровой психики. «Я была двоечницей и победительницей олимпиад одновременно»: колонка о школьной травле Может ли один и тот же человек пройти в финал олимпиады с конкуренцией более 45 человек... 19 ноября 10:04

Отказ от наказаний и правильная похвала

Стоит отказаться от наказаний в том смысле, в котором мы привыкли их воспринимать, советует Шиманская. По ее мнению, наказание может быть только в контексте причинно-следственной связи.

«Если ребенок отказался убираться в комнате, хотя у нас с ним есть на этот счет договоренности, то мы не идем на прогулку», — приводит пример Шиманская, отмечая, что такое поведение со стороны родителя не является наказанием. Это объективная причинно-следственная связь: когда есть четкие правила и они не соблюдаются, дальше наступают последствия.

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«Если очень хочется отругать и наказать ребенка, надо попробовать абстрагироваться от ситуации, и постараться посмотреть на его поступок как на сигнал. Он капризничал, разбросал вещи, отказался делать уроки — все это его способ что-то сказать. Если мы постараемся разобраться в причине случившегося, ответить на вопрос «Почему он так делает», то найдется метод, который не потребует наказаний», — делится специалист.

Умение правильно хвалить — искусство, отмечает специалист по эмоциональному интеллекту. Шиманская перечислила случаи, в которых похвала не принесет ни радости, не удовлетворения.

Первый — когда родитель хвалит через сравнение («Ты старательный, но, наверное, у Васи лучше получилось?»), второй — сухая похвала, направленная на ребенка, а не на его действия («Молодец, так держать»), третий — слишком глобальная похвала («Вот это да! Ты у меня гений»), четвертый — когда родитель «забивает» радость ребенка собственными приятными переживаниями («Мама, у меня была такая сложная контрольная, но, представляешь, я успел вовремя все решить. — А у меня сегодня был долгий и напряженный созвон с коллегами, и я тоже справилась»). В каждом из перечисленных примеров, по словам психолога, у ребенка не получится полноценно прожить свою радость.

Лучшая стратегия со стороны родителя — использование техники активного слушания: искренний интерес («Да? А что там у вас было? Расскажешь?»), общение, которое поможет ребенку рассказать о том, что его волнует и самому дать этому оценку. Задача родителя, объясняет Шиманская — слушать, помогать подбирать слова для описания опыта ребенка. И только в этом случае у ребенка получится разобраться, в чем он хорош.

Эффективные правила и поддержка

Психолог Екушевская подчеркивает, что в семье со здоровым эмоциональным климатом выстраивают эффективные правила, где у ребенка всегда есть право голоса и он всегда знает, что может рассчитывать на поддержку старших.

Специалист по эмоциональному интеллекту Шиманская согласна с коллегой. Чтобы свести конфликты к минимуму и проще договариваться внутри семьи, психолог рекомендует воспользоваться принципом «красно-желто-зеленой зоны». В каждой из них действуют свои правила, о которых знает каждый член семьи и соблюдает их.

Красная зона — это важные правила, которые имеют четкое обоснование и логику, которую родитель может донести до ребенка. Например, у нас убирают за собой посуду, у всех вещей есть место и т.д.

«Желтая зона — про развитие, общение, эксперимент и поддержку. Когда родитель и ребенок вместо что-то исследуют, изучают. Например, договариваются, что хотят вместе сходить в музей, чтобы подтянуть историю. Вместе выбирают, на какой фильм сходить», — объясняет психолог.

Зеленая зона, по словам Шиманской, — это та зона, где ребенок сам вправе решать, что он делает. Например, с кем он хочет дружить, что он делает в свободное время.

«Когда эти зоны понятны и родителю, и ребенку, то дисбаланса и раздражения в семье становится меньше», — делится Шиманская.

Уроки и занятия в школе — не поле для семейной битвы

«Личностное развитие человека начинает формироваться в точке покоя, поэтому задача родителя создать эту «точку» для ребенка и сделать так, чтобы учеба не превращалась в стрессовое событие», — рассказывает руководитель направления психологической помощи подросткам образовательной компании MAXIMUM Education Анна Тимофеенко.

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Специалист отмечает, что успеваемость и школьная жизнь ребенка нередко становится полем для семейных конфликтов. Однако разногласия можно свести к минимуму, если не навязывать ученику конкретный стиль обучения и устанавливать правила в духе «либо ты станешь отличником, либо будешь наказан». Иначе есть риск, что учеба станет сильным раздражителем.

«Предоставьте ребенку свободу выбора, не оставляя его при этом без помощи: «А давай подумаем вместе?», «Давай поищем решение?». Детям нужно понимать, что при необходимости они всегда могут обратиться за поддержкой к близкому человеку», — поддерживает слова коллег Тимофеенко. «Родился в СССР, применяется по всему миру, а у нас забыт»: педагог — о наборе ТРИЗ-методик О том, как обучали креативу в СССР, какие методики появились в постсоветский период, какие... 26 октября 08:23

Специалист уверена, что больше всего обучению ребенка и нарушению его психоэмоционального состояния мешает родительский перфекционизм: «Нужно быть лучшим», «Получать пятерки по всем предметам», «Все должно получаться».

«Пусть ребенок лучше попробует и сделает так, как он умеет, а родитель будет наблюдать за процессом, концентрироваться на успехах, поощрять, мотивируя работать дальше», — подчеркивает психолог.

Тимофеенко обращает внимание, что в вопросах контроля над обучением нужно быть предельно осторожными, поскольку учебный процесс является важным фактором формирования самостоятельности.

«Ребенок должен со временем научиться понимать, что учеба — только его зона ответственности», — заключает эксперт.