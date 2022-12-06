Борьба с лишним весом, влюбленность в Траволту: какой была жизнь звезды 90-х Керсти Элли

5 декабря 2022 года звезда фильмов «Двое: я и моя тень» и «Уж кто бы говорил» Керсти Элли скончалась от рака. «Газета.Ru» рассказывает о семье, детях и карьере популярной актрисы фильмов 90-х.

Не боялась быть смешной

close 100% Керсти Элли в сериале «Весёлая компания» Paramount Television

Керсти Элли дебютировала в кино в 1982 году, снявшись в картине «Звездный путь 2: Гнев Хана». После начала своей карьеры актриса появлялась во второстепенных ролях в ряде фильмов вроде «Свидание вслепую» и «Беглец». Жена, любовницы и политика: как жил последние годы Михаил Евдокимов 6 декабря юмористу, пародисту, актеру и губернатору Алтайского края Михаилу Евдокимову могло бы... 06 декабря 08:42

В США наибольшую известность ей принес комедийный сериал «Веселая компания», выходивший в эфире телеканала NBC 11 сезонов подряд. В 1991 году Керсти Элли взяла премию «Эмми» за участие в сериале. В благодарственных словах за награду актриса произнесла знаменитую непристойную речь, которую в дальнейшем обсуждали в СМИ. На сцене Керсти Элли обратилась к своему мужу Паркеру Стивенсону.

«Я хотела бы поблагодарить своего мужа Паркера, человека, который радовал меня самым большим за последние восемь лет», — произнесла со сцены Керсти Элли.

Согласно информации издания Decider, в то время о сексе со сцены так не шутили, поэтому речь Элли шокировала публику.

«Достаточно посмотреть на растерянное лицо ее мужа Паркера Стивенсона», — пишет Decider.

В 1994 году Керсти Элли получила вторую премию «Эмми» за роль в телевизионном фильме «Мать Дэвида», в котором сыграла маму подростка с аутизмом.

Помимо сериалов, в 1990-е Керсти Элли сыграла в семейных комедиях: «Уж кто бы говорил», «Двое: я и моя тень», «И в бедности и в богатстве».

Любила Джона Траволту

close 100% Керсти Элли и Джон Траволта в фильме «Уж кто бы говорил 3», 1993 год KPA/Global Look Press

В 1989 году Керсти Элли исполнила главную роль в фильме «Уж кто бы говорил». Ее партнером по киноэкрану стал Джон Траволта. Сюжет картины рассказывает о матери-одиночке Молли, которая по дороге в роддом знакомится с таксистом Мики, и он впоследствии становится другом молодой мамы и няней ее ребенка. Фильм получил продолжение: в 1990 году вышла лента «Уж кто бы говорил-2», а в 1993 «Уж кто бы говорил-3».

Во время съемок фильма Керсти Элли и Джон Траволта испытывали чувства друг к другу, пишет People. Однако они не были парой, поскольку оба были заняты. С 1983 года Керсти Элли была замужем за Паркером Стивенсоном, а Джон Траволта состоял в отношениях с Келли Престон, на которой в дальнейшем женился.

В 2018 году Керсти Элли призналась, что всю жизнь любила Джона Траволту.

«Я любила его, я до сих пор люблю его. Если бы я тогда не была замужем, я бы взяла и вышла за него замуж, и я бы летела в самолете, потому что у него есть собственный самолет», — цитируют актрису журналисты издания People.

При этом Керсти Элли в подкасте Дэну Вуттану рассказывала, что флиртовала с Джоном Траволтой на съемках фильма «Уж кто бы говорил». Актриса перестала заигрывать с партнером по фильму только после того, как к ней обратилась его супруга Келли Престон.

«Келли подошла ко мне и сказала: «Эм, почему ты флиртуешь с моим мужем? И это было своего рода сигналом, когда я должна была принять решение и положить всему конец», — призналась Керсти Элли.

6 декабря 2022 года после новостей о смерти актрисы Джон Траволта опубликовал пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Отношения с Керсти были одними из самых особенных. Я люблю тебя, Керсти. Я знаю, что мы еще увидимся», — написал актер в личном блоге.

Боролась с лишним весом

close 100% Керсти Элли на премьере фильма «Фанатик» в Лос-Анджелесе в Египетском театре, 2019 год Richard Shotwell/AP

На протяжении долгих лет Керсти Элли боролась с лишним весом. В 2004 году она стала представителем компании диетического питания «Дженни Крейг». Тогда актрисе удалось похудеть за несколько лет на 34 кг. В интервью журналу People Керсти Элли рассказывала, что сбросила вес благодаря тому, что питалась продуктами компании «Дженни Крейг»: ее дневной рацион составлял около 1500 калорий в день. «Чтобы ему помочь, надо было просто свалить»: телеведущая Олеся Серегина о том, как развелась с мужем В ноябре 2022 года ведущая «Матч-ТВ» Олеся Серегина вышла замуж. Тогда в соцсетях девушку... 05 декабря 08:20

«Очень много женщин подходят ко мне и говорят: «Ну, если бы у меня был шеф-повар, личный тренер и все те привилегии, которые есть у тебя, я бы тоже похудела. Я хочу официально заявить, что у меня нет ни тренера, ни повара!» — признавалась Керсти Элли.

Однако через пару лет актриса перестала сотрудничать с американской компанией. Тогда Керсти Элли поправилась на 38 кг.

«Когда ты представитель «Дженни Крейг» — это большая ответственность. Каждую неделю вас кто-то контролирует», — признавалась она в интервью People.

В 2010 году Керсти Элли основала линейку собственных органических продуктов Organic Liaison. В 2011 году знаменитость похудела на 45 кг. Она утверждала, что сбросила вес из-за продуктов своей компании.

«Мое тело было слабым. Нет ничего хорошего в том, чтобы быть толстым», — рассказывала она People.

В 2012 году Элли получила коллективный иск, в котором говорилось, что актрисе удалось сбросить вес благодаря участию в шоу «Танцы со звездами», а не с помощью продуктов Organic Liaison. Иск удалось урегулировать после того, как Керсти Элли изменила описание на товарах своего бренда, убрав с них отметку «для похудения».

Умерла от рака

close 100% Global Look Press

Керсти Элли скончалась 5 декабря 2022 года на 72-м году жизни после непродолжительной борьбы с раком. О смерти актрисы сообщили ее дети в социальных сетях.

«Мы с грустью сообщаем вам, что наша невероятная мать скончалась после борьбы с раком, обнаруженным совсем недавно. Она была окружена близкими и сражалась с большой силой, оставив нам уверенность в ее нескончаемой радости жизни и любых приключениях, которые ждут впереди. Какой бы культовой она ни была на экране, она была еще более удивительной матерью и бабушкой», — написали дети актрисы.

Память Керсти Элли почтили ее коллеги. Свои соболезнования в социальных сетях выразили Джейми Ли Кертис, Стив Гуттенберг, Тим Аллен.