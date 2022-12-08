«Есть только одна женщина, которую я люблю, остальных я просто хочу»: главные разводы 2022 года

Кто-то из звезд не выдержал в браке и года, а кто-то расстался с возлюбленным спустя 17 лет. Причина разрыва у многих одинаковая — не сошлись характерами. «Газета.Ru» вспоминает главные разводы уходящего года.

Жизель Бюндхен и Том Брэди

close 100% Том Брэди и Жизель Бюндхен Global Look Press

В феврале 2009 года модель Жизель Бюндхен вышла замуж за игрока в американский футбол Тома Брэди. До свадьбы они встречались два года. В браке у супругов родились двое детей: в 2009 году на свет появился сын Бенджамин, а в 2012 году — дочь Вивиан. «Когда мы сошлись, он пил по два литра водки в день»: как сложилась личная жизнь рок-музыкантов 90-х Кому-то из рок-музыкантов повезло в семейной жизни: они встретили свою супругу в начале... 28 ноября 09:24

Осенью 2022 года Бюндхен и Брэди заявили о разводе. О причинах их разрыва сообщил журналу People источник, близкий к паре.

«Том, правда, пытался починить их брак с Жизель, но было слишком мало и слишком поздно. К концу он пытался наладить все и сделать все правильно, но уже было поздно. Она давала ему много возможностей все исправить, а он этого не сделал. Она хотела быть услышанной, но он не слышал ее, был занят другими страстями», — рассказывал инсайдер.

Позднее журналисты People сообщали, что расставание с супругом Жизель далось тяжело. Однако, спустя время, ей стало легче.

«Прошло достаточно времени, чтобы она освоилась», — сообщил инсайдер People.

В ноябре 2022 года Жизель Бюндхен заметили на свидании с инструктором по джиу-джитсу Хоакимом Валентом. Об этом сообщил Page Six показав фотографии пары.

Модель и тренер провели вечер, поужинав в ресторане вместе с детьми Бюндхен от прошлых отношений — 12-летним сыном и 9-летней дочерью.

Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) и Дилара

close 100% Алишер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина @ morgen_shtern/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В 2017 году рэпер Моргенштерн начал встречаться с блогером Диларой Зинатуллиной. В 2019 году молодые люди расстались из-за желания артиста состоять в открытых отношениях. Однако в 2020 году Дилара и Моргенштерн вновь стали встречаться. В 2021 году они поженились в Москве.

Весной 2022 года стало известно, что супруги расстались. Об этом сообщила Дилара Зинатуллина опубликовав видеоролик на YouTube.

«Мы приняли решение, что всю эту историю пора заканчивать. Как бы банально это не звучало, мы просто не сошлись характерами», — рассказала Дилара в видеоролике.

Позднее рэпер Моргенштерн объяснил свою версию событий. Он опубликовал ответный видеоролик на YouTube.

«У нас с Диларой абсолютно разное понимание любви. Для нее это преданность, быть рядом с семьей. А для меня... Есть только одна женщина в мире, которую я люблю, остальных же я, как самец, просто хочу», — объяснил он.

При этом блогер Дилара Зинатуллина призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что до сих пор общается с экс-супругом.

«Мы все еще общаемся, всегда общались, и на момент развода не до конца были уверены, что делаем правильный выбор. Как будут развиваться события дальше — я не знаю, но это один из самых дорогих мне людей в мире», — написала она в личном блоге.

Памела Андерсон и Дэн Хейхерст

close 100% Памела Андерсон и Дэн Хейхерст Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В январе 2020 года Памела Андерсон вышла замуж за своего телохранителя Дэна Хейхерста. Однако в январе 2022 году стало известно, что супруги разводятся.

Издание Page Six со ссылкой на источник, близкий к паре, сообщило, что, хотя по началу в условиях пандемии у экс-супругов все было благополучно, в итоге совместный карантин привел их к «неромантическим потерям». Четверо самых сексуальных мужчин планеты, которым не удается построить отношения С середины 1980-х издание People выбирает самого сексуального мужчину года. Первую награду забрал актер... 21 ноября 09:10

«После двух лет ежесекундной жизни друг с другом вы узнаете человека в печали и в радости. Они лучше узнали друг друга, и Пэм поняла, что Дэн на самом деле ей не подходит», — рассказывают Page Six.

Памела Андерсон была замужем пять раз. С 1995 по 1998 год она состояла в браке с музыкантом Томми Ли. У пары есть двое общих детей — сыновья Брэндон и Дилан. В 2006 году Памела Андерсон вышла замуж за рок-музыканта Кида Рока: пара рассталась через год. Дважды, с 2007 по 2008 год и с 2014 по 2015 год, она состояла в браке с кинопродюсером Риком Саломоном.

Екатерина Варнава и Александр Молочников

close 100% kativarnava/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Летом 2020 года Екатерина Варнава начала встречаться с режиссером Александром Молочниковым. С ним она познакомилась на съемках шоу «Танцы со звездами». Зимой 2021 года Варнава и Молочников поженились, однако летом 2022 года оформили развод.

В интервью Юрию Дудю (признан в РФ иностранным агентом) Александр Молочников рассказывал об отношениях с Екатериной Варнавой. Он поделился историей о том, как сделал ей предложение.

«Мы играли спектакль, по-моему «Бульбу», я зашел в гримерку, а Катя говорит: «Мне кажется, что нам надо пожениться». Я сказал: «Давай». Через пару дней мы оказались в ЗАГСе, не предполагая, что скоро разойдемся», — поделился режиссер.

По словам Молочникова, они планировали уехать вместе в США. Режиссер рассказывал, что он и Екатерина хотели завести детей. Однако вскоре пара рассталась.

«Что-то зашло в тупик, наверное», — объяснял Александр Молочников причину расставания с Екатериной Варнавой.

Режиссер рассказал, что он до сих пор общается с бывшей супругой. Она для него навсегда останется близким человеком.

«Тем не менее мы с Катей в очень близких отношениях», — рассказал Молочников.

В свою очередь Екатерина Варнава не комментирует отношения с бывшим мужем.

Джейсон Момоа и Лиза Боне

close 100% Billy Bennight/Global Look Press

В 2005 году актер Джейсон Момоа начал встречаться с Лизой Боне. В 2017 году они поженились, однако в январе 2022 года стало известно, что актеры расстались. У пары двое детей: 14-летняя дочь Лола и 13-летний сын Накоа-Вулф.

По словам журналистов, знаменитости расстались из-за того, что по-разному смотрели на брак и семейные отношения.

«Джейсон очень сосредоточен на своей карьере и хочет работать. Он добился успеха, и это движет им и приносит большое удовлетворение. Лиза же хочет оставаться в Лос-Анджелесе и не заинтересована в длительных поездках с ним», — рассказывал инсайдер изданию E News!

При этом другой источник, близкий к паре, объяснил изданию People, что Лиза Боне и Джейсон Момоа после расставания относятся друг к другу с уважением.

«Эта была прекрасная пара, в их отношениях было много любви и уважения, но люди меняются, цели меняются, и они не смогли быть по-прежнему вместе», — объяснил инсайдер.

После расставания с Лизой Боне Джейсон Момоа несколько месяцев встречался с актрисой Эйсой Гонсалес. Однако они расстались, поскольку не сошлись характерами. Об этом пишет People.

close 100% Global Look Press

Медиамагнат Руперт Мердок и супермодель Джерри Холл поженились в 2016 году. До этого они год состояли в отношениях.

Для Мердока брак с моделью стал четвертым. С 1956 по 1967 годы он был женат на бывшей стюардессе Патриции Буке. В браке у них родилась дочь Пруденс. В 1967 году медиамагнат женился на журналистке Анне Манн, с которой воспитывал троих общих детей — дочь Элизабет и сыновей Лаклана и Джеймса. В 1999 году Мердок вступил в брак с выпускницей Йельского университета Венди Денг. От этих отношений в мужчины две дочери — Грейс и Хлоя.

В свою очередь для Джерри Холл это был первый брак. Ранее, в 1990-е, она встречалась с Миком Джаггером, от которого у нее четверо детей: Элизабет, Джеймс, Джорджия и Габриэль.

На момент регистрации брака Руперту Мердоку было 84 года, а Джерри Холл — 59 лет. Летом 2022 года стало известно, что пара рассталась.

«Джерри Холл и Руперт Мердок завершили развод. Они остаются хорошими друзьями и желают друг другу всего наилучшего в будущем», — сообщил Daily Mail.