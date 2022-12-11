Вешалась на шефа и упала пьяная со стола: как корпоратив разрушил мою карьеру и семью

Читательница «Газеты.Ru» анонимно рассказала о своем поведении на корпоративе и дальнейших проблемах.

Помните песню «Люба, звезда Ютьюба» про бухгалтера, которая перебрала на новогоднем корпоративе и опозорилась на всю сеть? После вечеринки по случаю юбилея компании я уже не считаю ее такой смешной.

Гулять, так гулять

Я знаю, многие негативно относятся к корпоративным мероприятиям – мол, все там напиваются и творят неизвестно что. Но я не вижу в таком способе расслабления ничего плохого. К чему это лицемерие? Да, взрослые люди в свободное от работы время имеют право выпить, пофлиртовать, возможно, позволить себе чуть больше драйва и задора. Кому от этого плохо?

На моей прежней работе шеф любил выездные корпоративы за город, чтобы все могли хотя бы на пару дней перестать быть серьезными дядями и тетями.

О том, что там творилось, ходили легенды. Но, что самое интересное, на рабочий процесс это никак не влияло, наоборот, сближало.

Ну, наблюдаешь ты, как начальник отдела, напившись, поет в караоке шансон, или как главный бухгалтер, матерясь, как сапожник, в слезах рассказывает все перипетии своей непростой личной жизни, и понимаешь – они тоже люди. Муж уверен, что моим друзьям-мужчинам от меня нужен только секс Читательница «Газеты.Ru» рассказала, как замужество повлияло на ее дружеские отношения с другими... 20 ноября 08:46

Даже на случайный секс между сотрудниками все смотрели сквозь пальцы: все, что было в бойцовском клубе, остается за стенами бойцовского клуба.

Когда я пришла работать в новую компанию, то с нетерпением ждала корпоратива: на нем можно узнать людей больше и лучше, чем за десять лет работы.

Заявление по собственному желанию

В компании, откуда меня сейчас просят уволиться, я проработала чуть меньше года. Мне там нравилось: хорошая зарплата, неплохие карьерные перспективы. Коллеги казались мне приятными людьми свободных взглядов: накануне юбилея компании мы вместе шутили над тем, сколько танцующих человек выдержит стол и какие напитки лучше не смешивать. Я заранее настроилась на хороший вечер, но он совсем не оправдал моих ожиданий.

Большинство моих коллег на праздничном вечере в шикарном ресторане, который арендовало руководство, вело себя так же, как в офисе. Многие девушки даже пришли в офисных нарядах: назвать закрытое платье и балетки праздничными у меня язык не повернется.

В конкурсах участвовали неохотно, цедили вино и периодически смотрели в телефоны.

В общем, тогда я и допустила ошибку. После двух бокалов шампанского на голодный желудок решила показать им, как надо веселиться. Я была самой активной за нашим столом – шутила, смеялась, говорила тосты в микрофон, флиртовала с симпатичным неженатым Егором из соседнего отдела.

Коллег, как мне показалось, мой задор тоже оживил, и тут я, как сказал потом начальник, «пошла в разнос». Да, возможно, было чересчур – я действительно танцевала на столе, кокетничала со всеми напропалую, а с кем-то даже целовалась, перешла с начальником на ты и делала комплименты его глазам и парфюму, перепробовала все коктейли, потребовала включить «Шальную императрицу» и во время танца упала со стола – но исключительно из-за каблуков. Держу пари – всем было весело.

Но на следующий день коллеги слили видео моих подвигов в корпоративную и социальную сеть, да еще и отметили меня.

Муж пришел в ужас: заявил, что я вела себя недопустимо и он не знает, как жить вместе после этого.

Когда я пришла на работу, коллеги прятали глаза и перешептывались, а начальник попросил написать заявление. До сих пор не понимаю, что я сделала не так. Ведь это был просто праздник, а не собрание акционеров. Но, похоже, у меня сейчас серьезные проблемы на работе и в семье.