«Таксовал, потом на стройку подался»: как сложилась жизнь малоизвестных братьев и сестер звезд

Осенью 2022 года Наталья Водянова рассказала журналу Vogue о своей сестре, которую нашла спустя 22 года. В это же время актер Эштон Кутчер снялся в шоу «Проверка с доктором Дэвидом Агусом» и впервые дал большое совместное интервью с братом-близнецом Майклом, страдающим ДЦП. «Газета.Ru» рассказывает об этих и других историях, связанных с неизвестными братьями и сестрами звезд.

Эштон и Майкл Кутчеры

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В начале декабря Эштон Кутчер засветился в одном из эпизодов шоу «Проверка с доктором Дэвидом Агусом». На экране он появился вместе со своим братом-близнецом Майклом. Борьба с лишним весом, влюбленность в Траволту: какой была жизнь звезды 90-х Керсти Элли 5 декабря 2022 года звезда фильмов «Двое: я и моя тень» и «Уж кто бы говорил» Керсти Элли скончалась... 06 декабря 15:18

Эштон и Майкл родились 7 февраля 1978 года с разницей в пять минут. Когда брату актера исполнилось три года, ему диагностировали ДЦП. В шоу Эштон Кутчер признался, что первые признаки болезни у Майкла заметила их мама, которая увидела «некоторую медлительность, отсутствие моторики, невнятную речь». Об это сообщает BuzzFeed.

Несмотря на диагноз ДЦП, родители относились к близнецам одинаково. При этом Эштон Кутчер признавался, что в детстве сильно переживал за брата.

«Я не хотел возвращаться домой, где в любую минуту мог узнать, что брату стало хуже, пытался занять себя чем угодно, лишь бы у меня не было времени на размышления о брате»,

— цитирует актера Newidea.

В 13 лет Майклу Кутчеру диагностировали сердечную недостаточность. Однако он выжил благодаря пересадке сердца. При этом Эштон Кутчер хотел пожертвовать свое сердце брату. Об этом рассказал доктор Дэвид Агус.

«Эштон пошел к своим родителям и сказал: «Возьмите мое сердце». Он очень хотел подарить его своему брату», — рассказал доктор Дэвид Агус в одном из эпизодов шоу.

Когда Эштон Кутчер стал заниматься актерской карьерой, Майкл приехал к нему в Нью-Йорк и попросил перестать жалеть его.

«Он сказал: «Каждый раз, когда вы жалеете меня, вы меня унижаете. Это та жизнь, которую я знаю. Не жалейте о том единственном, что у меня есть», — вспомнил Кутчер в шоу.

Сейчас Майкл Кутчер работает адвокатом, а также сотрудничает с американским фондом церебрального паралича Donate Life. Кутчер не женат, однако у него есть 18-летний сын, имя матери неизвестно. В ближайшем будущем Майкл Кутчер планирует выпустить книгу о своей жизни. Об этом сообщает The Things.

Наталья Водянова и ее найденная сестра Дженнифер

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Модель Наталья Водянова родилась в многодетной семье. У нее несколько сестер: Оксана (с детства болеет тяжелой формой ДЦП), а также Кристина.

В настоящее время Оксана живет в специальном пансионате в Нижнем Новгороде. Наталья Водянова часто навещает сестру. В свою очередь, Кристина в 11 лет переехала в Англию, где училась в школе. После этого она поступила на факультет истории искусств Вашингтонского университета в США. В 2019 году СМИ писали, что Кристина вернулась в Россию.

В 2022 году стало известно, что у Натальи Водяновой есть третья сестра, которую она нашла через 22 года. Об этом супермодель рассказала в интервью Vogue US.

В 1990-е мать Водяновой воспитывала в одиночку троих детей. Тогда будущая модель уговорила ее отдать новорожденную сестру Машу в детский дом, поскольку не хотела для нее тяжелого детства.

«У моей мамы было несколько несчастливых отношений, включая моего отца… Мы жили вчетвером в 20-метровой комнате без ничего. Мама очень, очень много и тяжело работала»,

— цитируют Водянову журналисты Hello.

В интервью «Антенне-Телесемь» Лариса Кусакина, мама Водяновой, рассказывала, что у нее была мысль написать отказную от ребенка, а потом забрать его при первой возможности.

«Я растерялась: было понятно, что в одиночку троих маленьких детей, одна из которых инвалид, не потяну. Мы и так-то жили, мягко говоря, небогато, а тут рисовалась совсем уж мрачная перспектива жизни впроголодь. И тогда как вариант спасения от неминуемой нищеты возникла мысль написать отказную от ребенка, а потом забрать его домой при первой возможности. Появились робкие надежды на более светлую полосу жизни в обозримом будущем: у Наташи начали вырисовываться перспективы в модельном бизнесе, и она была уверена, что сможет достаточно заработать, чтобы помочь семье», — рассказала Лариса Кусакина.

В 2000 году сестру Водяновой удочерила семья из США. Девочку назвали Дженнифер. Спустя 22 года модели удалось найти родственницу, зарегистрировавшись на портале, где люди ищут свою семью по ДНК. Осенью 2022 года они впервые увиделись.

Елизавета II и ее кузины Кэтрин и Нерисса

close 100% Кэтрин и Нерисса Боуз-Лайон Сериал «Корона»/ Netflix

Королева Великобритании Елизавета II родилась в семье Елизаветы Боуз-Лайон и Георга VI. У нее была родная сестра принцесса Маргарет, скончавшаяся в 2002 году.

У королевы Елизаветы II были также кузены и кузины. В частности, две двоюродные сестры, Кэтрин и Нерисса Боуз-Лайон, которых в 1940-х поместили в лечебницу для умственно отсталых. Тогда Кэтрин было 15 лет, а Нериссе — 22 года.

В 1987 году таблоид The Sun опубликовал историю о сестрах. Журналисты написали о том, что королевская семья сфальсифицировала дату смерти Кэтрин и Нериссы. Так в книге пэров Берка говорилось, что они умерли в 1963 году. При этом Нерисса была жива до 1986 года, а Кэтрин умерла в 2014 году. На историю отреагировал член семьи Боуз-Лайон. Об этом пишет SCMP, ссылаясь на The Sun и дальнейшую публикацию в Los Angeles Times.

Согласно информации журналистов, член семьи Боуз-Лайон объяснил, что путаница произошла из-за того, что мать сестер, Фенелла, «очень некорректно заполняла формы, которые ей присылало пэрство Берка». Он также добавил, что члены королевской семьи много раз навещали сестер за эти годы.

В документальном фильме 2011 года The Queen's Hidden Cousins персонал больницы рассказал, что королевская семья никогда не отправляла сестрам подарки или открытки на дни рождения. В фильме также говорится, что нет доказательств о том, что кто-то навещал сестер. Об этом пишет SCMP.

Еще в 1987 году журналисты попросили Букингемский дворец прокомментировать эту историю.

«У нас нет никаких комментариев по этому поводу. Это дело семьи Боуз-Лайон», — говорилось в официальном заявлении.

Данила Козловский и его братья Иван и Егор

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Актер Данила Козловский родился в многодетной семье. У знаменитости есть два родных брата.

Старший брат Егор по образованию филолог. Долгое время он работал в СМИ, а также сотрудничал с международной автомобильной компанией. В 2012 году Егор впервые стал отцом и сменил род занятий. Он начал заниматься благотворительностью и помогать детям с аутизмом. Сейчас брат Данилы Козловского выпускает интерактивные пособия для детей-аутистов, буквари с дополненной реальностью. Он часто появляется в СМИ: так в 2015 году Егор давал интервью «Антенне-Телесемь», а в 2018 году стал гостем программы Андрея Малахова «Прямой эфир».

«Когда родилась дочь Люба, я понял, что хочу собственным примером обратить внимание нашего общества на такие давно забытые проблемы, как любовь и милосердие. На это решение очень повлиял и Данила. Дети, которым мы с братом посвящаем жизнь, с проблемами — здоровья, развития»,

— цитируют Егора журналисты издания Teleprogramma. «Нет ничего постыдного в том, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь». Интервью с певцом Ромой Жуковым В этом году певец Рома Жуков принял участие в съемках проекта «Суперстар». Несмотря... 09 декабря 10:16

У Ивана Козловского, младшего брата актера, нет высшего образования. Сегодня он живет во Владимире вместе с женой и двумя дочками. Иван не дает интервью и не общается со СМИ.

«Он у нас, к сожалению, ни высшего, ни среднего специального образования не получил. После армии женился, а потом не до учебы стало — дети пошли. За любую работу хватался, чтобы семью прокормить. Таксовал, потом на стройку подался. Грузчиком устроился, чтобы было на что квартиру снимать», — рассказывала «Экспресс-газете» Авиетта Ивановна, бабушка Козловских.

По словам близкой подруги Ивана Козловского, известный актер раньше помогал родному брату, но сейчас этого не делает.

«Данила пару раз Ваньке в свое время съемную квартиру оплачивал — у него тогда дела совсем плохо шли, а жена вторым забеременела. Но сейчас, как я понимаю, каждый сам за себя», — рассказывала «Экспресс-газете» подруга Ивана Ульяна Мурзина.

Напомним, что у актера Данилы Козловского также есть дети. В 2020 году у него родилась дочь Ода Валентина от актрисы Ольги Зуевой.