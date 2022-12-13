«Культ зеленки» существует и сегодня»: почему красителем опасно лечить ветрянку

Бриллиантовый зеленый известен миру с конца XIX века. В середине XX века он получил свое широкое распространение в Советском Союзе и используется в странах постсоветского пространства и по сей день. О том, помогает ли «зеленка» при ветрянке, можно ли ей обрабатывать раны и какие современные средства сегодня используются вместо этого анилинового красителя, в своей колонке на «Газете.Ru» рассказал детский хирург первой категории «СМ-Клиника» Максим Сергиенко.

Почему «зеленка» пользовалась популярностью

Бриллиантовый зеленый («зеленка»), метиленовый синий («синька») и раствор фуксина – очень популярные анилиновые красители, с которыми был знаком практически каждый ребенок XX века.

Препараты дешевы в производстве, долговечные и производились массово. Обладают легким антисептическим эффектом в отношении микробов, которые преимущественно живут на коже – стафилококки, стрептококки. В настоящее время «синька» вышла из моды, а ранее ей мазали горло и миндалины при тонзиллитах (ангинах) – то еще удовольствие для ребенка.

Сформированный привычкой за долгие годы «культ зеленки» существует и сегодня. Хотя в то же время можно найти в интернете информацию, что анилиновые красители обладают канцерогенным эффектом.

Есть ли доказательная база по «зеленке»

По анилиновым красителям, в том числе и «зеленке», доказательной базы нет, и никто ее проводить не будет.

В XXI веке – веке прогресса – настала эпоха доказательной медицины: за 130 лет существования «зеленки» изобретено множество средств для местного лечения ран, которые обладают не только отличным бактерицидным эффектом, но создают условия для их скорейшего заживления, а также имеют доказательную базу их эффективности и безопасности применения у детей.

Почему применение «зеленки» при ветрянке может быть опасным

«Зеленка» – очень популярное у многих российских родителей средство для лечения сыпи при ветряной оспе: считается, что она хорошо подсушивает элементы сыпи и обладает противозудным эффектом.

Сыпь при ветряной оспе имеет свою стадийность – пятно, папула, везикула (пузырек), который потом вскрывается и через один-два дня формируется корочка. Это процесс обычного течения болезни, никакое средство прервать ее не может.

Папулы и пузырьки сопровождаются зудом, из-за которого дети их расчесывают и могут занести инфекцию в кожу, это чревато развитием тяжелых ветряночных абсцессов и флегмон, которые быстро прогрессируют в ослабленном организме и могут приводить к фатальным последствиям.

Первым признаком инфицирования сыпи является покраснение кожи вокруг корочки, а если этот элемент обработан «зеленкой», то этого просто не видно, потому что все окрашено в плотный зеленый цвет. Кашель, ветрянка и глисты: ответы на самые частые вопросы родителей о детском здоровье Что нужно знать взрослым о повышенной температуре, иммунитете, частых ОРВИ, кашле, ветрянке и глистных... 23 ноября 09:25

Обрабатывать элементы сыпи важно, так как необходимо знать последний день высыпаний, так врач может сказать, когда ребенок перестанет быть заразным. Рекомендовал бы для этих целей использовать болтушку с цинком, которая не щиплет, хорошо подсушивает элементы сыпи, смывается водой и обладает бактерицидным действием. «Незеленый» ребенок – тоже преимущество! С целью уменьшения зуда при «ветрянке» рекомендовал бы применять внутрь антигистаминные препараты, которые обладают седативным эффектом.

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Помогает ли «зеленка» при ссадинах и ранах

«Зеленка» и раствор фуксина сегодня массово продаются в аптеках как средство для лечения любых ран, универсальный антисептик и чудо-лекарство от любых повреждений кожи.

Многие замечали, что если на коже есть ссадина или небольшая рана, то на ней постепенно формируется корочка, под которой происходит процесс заживления, и если этому процессу не мешать, то она постепенно отвалится по мере восстановления целостности кожного покрова. Таково уникальное свойство нашей кожи и нашего организма – самовосстанавливаться.

«Зеленка» этот процесс не ускоряет и не замедляет, просто окрашивает кожу вокруг в зеленый цвет.

Чем сегодня вместо «зеленки» лечат ссадины

Для лечения ран и ссадин в настоящее время есть масса лекарственных средств и повязок, начиная от хлоргексидина и повидон-йода, и заканчивая специализированными раневыми покрытиями, которые не только эффективно справляются с микробами, но и формируют в ране благоприятную среду для ее заживления. Средства и повязки имеют свою доказательную базу, они во многом универсальные, но в то же время требуют знаний о раневом процессе.

При небольших и неглубоких ранах, необширных ссадинах, локальных ожогах участок повреждения кожи необходимо промыть проточной водой, кожу вокруг раны обработать 5%-м спиртовым раствором йода или 0,5%-м раствором спиртового хлоргексидина. Рану или ссадину можно промыть 3%-м раствором перекиси водорода. Завершить обработку раны можно наложением марлевой повязки с раствором повидон-йода или хлоргексединабиглюконата 0,05% (эти препараты не содержат спирта и не вызывают жжения), небольшие повреждения можно оставить открытыми.

При глубоких ранах, обширных ссадинах и ожогах необходимо обратиться к врачу для специализированной помощи. Специалист может не только эффективно помочь, быстро и безболезненно провести лечение, но также предупредить инфицирование и установить, необходимо ли проводить профилактику столбняка.

Осталось ли место для «зеленки» в XXI веке

Конечно, место для «зеленки» в современном мире осталось. Хирурги очень любят ее за великолепное свойство окрашивать все, с чем она соприкасается, в зеленый цвет – это применятся для условных обозначений, разметки операционного поля, для прокрашивания свищей с целью их радикального удаления.