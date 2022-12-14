«Угрозами ты запретил нам съезжать»: звездные пары, которые остались жить вместе после расставания

Экс-супруги Кристина Асмус и Гарик Харламов до сих пор живут вместе. И это несмотря на то, что со времени их развода прошло два года. «Газета.Ru» вспоминает еще несколько пар, которые не торопились разъезжаться, оказавшись в статусе бывших супругов или бывших любовников.

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В 2013 году актриса Кристина Асмус вышла замуж за юмориста Гарика Харламова. В 2014 году у них родилась дочь Анастасия. Однако в 2020 году стало известно, что супруги развелись. «Таксовал, потом на стройку подался»: как сложилась жизнь малоизвестных братьев и сестер звезд Осенью 2022 года Наталья Водянова рассказала журналу Vogue о своей сестре, которую нашла спустя... 12 декабря 08:28

В декабре 2022 года Гарик Харламов в программе «ОХ-шоу» на YouTube поделился историей, которая случилась с ним в браке с Кристиной Асмус. Комик заявил, что однажды отлежал себе ночью руки, встал с кровати и еле добрался до уборной. По пути Харламов обмочился, а также его вырвало. Рассказывая историю, юморист отметил, что после развода он оставил дом, где случился инцидент, бывшей жене Кристине Асмус.

«Обоссался, блеванул. Хорошо, что все это было дома. Я все убрал потом. Это дом, который я оставил Кристине Асмус, облеванный, обоссанный», — заключил шоумен.

Вскоре Кристина Асмус отреагировала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на шутку Гарика Харламова. Она объяснила, что после развода юморист не оставил ей недвижимости.

«Напоминаю вам, что Кристине Асмус вы не оставили никакой дом. А также ни копейки денег. Предлагаю начать шутить на эту тему», — заявила актриса.

По мнению Асмус, Харламов обиделся на нее за то, что она решила разорвать отношения. После развода экс-резидент Comedy Club разрешил актрисе вместе с их общим ребенком жить на одном из этажей дома. При этом Асмус добавила, что ей не кажется нормальным подобное сожительство.

«Да, мы живем втроем все это время. Но угрозами ты запретил нам съезжать, а покупать что-либо отказался. Но жить так ненормально», — подчеркнула Асмус.

Мама Гарика Харламова, Наталья, отреагировала на пост бывшей невестки. Она заявила, что у Асмус и ее дочери есть где жить.

«Может, проще было обсудить данные моменты дома? Да, в том самом прекрасном и уютном доме, в котором мы все живем вместе. С Настюшей. Кстати, у ребенка есть жилье. И не одно. Обеспеченное любящим папой»,

— цитирует Наталью Харламову kp.ru.

Найк Борзов и Руслана Еремеева

close 100% ruslanaborzova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Музыкант Найк Борзов был женат на артистке группы «Армия» Руслане Еремеевой. В 2003 году у супругов родилась дочь Виктория. Когда девочка была подростком, Найк Борзов и Руслана Еремеева решили развестись. Однако они не сказали об этом дочери и еще несколько лет жили вместе, делая вид, что состоят в браке.

Экс-супруги рассказали новость своему ребенку только тогда, когда поняли, что она обо всем догадывается. Этой информацией Найк Борзов поделился с журналистами в интервью kp.ru.

«Мы сразу договорились, что Вика из наших ссор ничего видеть и слышать не должна. Поэтому после развода мы еще несколько лет делали вид, что мы по-прежнему женаты и у нас все хорошо. Но когда Вике было лет 14-15, она стала обо всем догадываться, задавать наводящие вопросы, и мы ей деликатно обо всем рассказали, объяснив, что она ни в чем не виновата», — признался Найк Борзов.

Сейчас Вике 19 лет, она живет вместе с мамой. Так же, как и родители, девушка увлекается музыкой и иногда выступает на концертах с отцом. Борзов старается много времени проводить с дочерью.

«Буквально пару дней назад ходили на мастер-класс по лепке горшков из глины. Было мило. Вика живет с мамой. Но мы стараемся много времени проводить вместе», — рассказывал музыкант в интервью.

В свою очередь экс-супруга артиста Руслана сегодня является руководителем школы вокала, которую открыл Борзов.

Тильда Суинтон и Джон Бирн

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Тильда Суинтон долгое время жила с шотландским художником Джоном Бирном. В 1997 году они стали родителями двойняшек — сына Ксавье и дочери Онор. Однако в 2000-х знаменитости расстались.

В 2004 году актриса начала встречаться с художником из Новой Зеландии Сандро Коппом. При этом она жила в одном доме вместе с бывшим «мужем», любовником и детьми несколько лет.

«Реальность намного скучнее. Да, веселее, но правильнее сказать скучнее. Я не пытаюсь навязывать эту историю другим людям, но для меня сложившаяся история со стороны выглядит здоровой. Я поддерживаю отношения с детьми и провожу время со своим мужчиной, которого люблю»,

— приводят слова актрисы Daily Mail.

Крис Мартин и Гвинет Пэлтроу

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В 2002 году актриса Гвинет Пэлтроу начала встречаться с солистом группы Coldplay Крисом Мартином. В 2003 году они поженились в Южной Калифорнии. За время брака у звезд родилось двое детей: в 2004 году на свет появилась дочь Эппл, а в 2006 — сын Мозес. Однако в 2014 году пара решила расстаться. Бракоразводный процесс длился с 2015 по 2016 год. «Нет ничего постыдного в том, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь». Интервью с певцом Ромой Жуковым В этом году певец Рома Жуков принял участие в съемках проекта «Суперстар». Несмотря... 09 декабря 10:16

После публичного объявления о расставании Крис Мартин оставался жить вместе с Гвинет Пэлтроу и их детьми до тех пор, пока не нашел себе дом в Лос-Анджелесе через дорогу от бывшей супруги. Об этом пишет Upi.com.

Кроме этого, Гвинет Пэлтроу признавалась, что решила расстаться с Крисом Мартином за год до публичного объявления о разрыве. При этом актриса отметила, что долгое время они с мужем не решались на развод из-за детей.

«Мы были близки, хотя так и не смогли окончательно стать парой. Мы просто не очень подходили друг другу. Всегда возникали какие-то беспокойства и тревоги. Но как же мы любили наших детей!»

— цитирует Гвинет Пэлтроу Daily Mail.

В 2014 году Гвинет Пэлтроу стала встречаться со сценаристом сериала «Хор» Брэдом Фэлчаком. В 2018 году они поженились.

Экс-супруг Пэлтроу Крис Мартин с 2017 года встречается с актрисой Дакотой Джонсон.

Дебра Мессинг и Дэниэл Зельман

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Звезда сериала «Уилл и Грейс» Дебра Мессинг в 1990 году познакомилась со сценаристом и актером Дэниэлом Зельманом. В 2000 году они поженились. В 2004 году у супругов родился сын Роман. Однако в конце 2011 года знаменитости решили расстаться. Они развелись официально лишь в 2016 году.

«Решение было взаимным, и они по-прежнему поддерживают друг друга и стремятся воспитывать сына как семья»,

— пишет о расставании звезд Upi.com.

При этом, по словам журналистов, после расставания Дебра и Дэниэл продолжали жить вместе в одной квартире. «Они продолжают жить вместе в Нью-Йорке ради Романа. Это очень дружелюбно», — сообщает Upi.com.

Экс-супруги жили вместе и в момент, когда Дебра Мессинг начала встречаться с актером Уиллом Чейзом. Лишь в 2013 году Мессинг и Зельман разъехались.

«Мы оба хотели, чтобы это длилось вечно, и очень грустно, что это не удалось», — рассказала актриса в интервью журналу More, об этом сообщает Yahoo.