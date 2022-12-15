«Мама сказала, что муж у меня толковый». Интервью с дочерью певицы Славы

Этой осенью певица Александра Морозова вышла замуж. О своем избраннике Андрее, отказе от пышной свадьбы и планах на Новый год она рассказала в интервью «Газете.Ru».

— Прежде всего хочется поздравить тебя со свадьбой. Где-то год назад мы с тобой беседовали для другого издания, но ты не рассказывала, что у тебя есть бойфренд. Говорила лишь о поклонниках. Получается, лукавила? Андрей в тот момент уже был в твоей жизни?

— Там интересная история, потому что когда мы с тобой разговаривали, мы с Андреем были в ссоре. У нас с ним были очень интересные взаимоотношения на протяжении всего времени, мы то сходились, то расходились. И вот как раз тогда у нас была ссора, но мы периодически общались. Можно так сказать, что он тоже был одним из моих поклонников (смеется).

На самом деле Андрюша всегда был моим поклонником, что очень приятно. Просто я не всегда правильно поступала. У всех бывают недопонимания, а я как-то сразу резала все на корню, думала: так, все, мой молодой человек не должен быть таким. Ищем нового (смеется). Но новый не находился, потому что все равно никого теплее и искреннее, чем Андрей, я так и не встретила.

— Как вы с ним познакомились?

— Мы знакомы с Андреем очень давно. Мы были в общей компании. Первое время общались в формате: «Привет-пока». Но потом начали дружить. Я реально не помню, когда конкретно мы начали встречаться. Либо три, либо четыре года назад. Это точно было летом. Тогда началась наша эпопея, полная страстей и переживаний. Сейчас все спокойнее, как у взрослых людей. Но период драмы тоже был. «Угрозами ты запретил нам съезжать»: звездные пары, которые остались жить вместе после расставания Экс-супруги Кристина Асмус и Гарик Харламов до сих пор живут вместе. И это несмотря на то, что со... 14 декабря 08:19

— Расскажи, как вы тогда помирились? Кто первым сделал шаг?

— Как я уже сказала, на протяжении всего времени мы общались. Андрей мне писал и у меня тоже наплывали воспоминания, я ему отправляла сообщения. Так как мы из общей компании друзей, мы постоянно пересекались на днях рождениях, праздниках. Стоило один раз увидеться — и все. Начинали вновь общаться. Все возобновлялось. Обиды забывались сразу же. Всегда это было дело одной встречи.

Мы начали заново общаться весной 2022 года. Тогда у меня был в эмоциональном плане очень тяжелый период. Я не то, чтобы разочаровалась в мужчинах, я скорее поняла, что хочу вернуться к Андрею, и чтобы то, что происходит в моей жизни, больше не происходило. Какие-то авантюрные знакомства — меня это пугало. Я начала много думать и поняла, какой фигней мы занимались с Андреем, надо было просто сесть и поговорить.

close 100% sasha_morozova_who_is/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— Отношения после разговора изменились?

— Они не сразу изменились. У меня остался эмоциональный след после определенных событий в жизни. Поначалу мы с Андреем много ссорились. Я была очень нервной. Я поступала по отношению к нему несправедливо, но несмотря на все, он был рядом, слушал меня, никуда не уходил. Мне с ним стало намного спокойнее. Мое сердце наполнилось такой благодарностью и любовью, что наш спокойный период не прекращается до сих пор.

— Расскажи, как скоро после вашего воссоединения он сделал тебе предложение?

— Это было в начале осени 2022 года, когда я пошла в институт в магистратуру. Он приехал к моему университету с цветами, в букете стояла палочка с надписью: «Выходи за меня». И там же лежало колечко. Это было мило. Но я смущалась, потому что мимо проходили люди, я стесняюсь на людях показывать свои чувства, это дома мы с ним сюсюкаемся, а на людях нет. Кто-то хлопал, кто-то поздравлял. Я ему сказала: да, конечно, я за тебя выйду, только встань, пожалуйста (смеется).

— Ты ожидала, что он сделает тебе предложение?

— Честно говоря, да. Мы с ним уже давно жили вместе. Мы думали, как семья, жили, как семья.

— Как родители отреагировали на новость о помолвке?

— Реакция была, на мое удивление, не такой, как я думала. Мне казалось, что они начнут говорить: нет, какая свадьба, ты еще маленькая. Но все сказали, что мы молодцы, это правильно, это взрослый поступок. Я удивилась. Мои страхи, что моя семья не одобрит помолвку, были всего лишь страхами.

К моему папе мы вообще приехали в гости, так как он не гастролирует, как мама. Андрей с ним поговорил, попросил моей руки. Все было так по-доброму. И маме я позвонила, рассказала, что мы решили пожениться. Она ответила, что это замечательно.

— Какие взаимоотношения у Андрея с твоими родителями?

— К Андрею относятся хорошо. Помнишь, я говорила про разные периоды в наших отношениях? Так вот, когда мы ссорились, я рассказывала всем на свете, что мы ссорились. Поэтому в некоторые периоды мои родители не очень любили Андрея. Но сейчас и мама, и папа увидели, что мы оба выросли, что мы осознанные ребята.

У папы был день рождения, например, и он позвал нас вдвоем, еще до того, как мы были женаты. И с моей мамой Андрей тоже может пообщаться. Недавно, когда мама искала себе новый автомобиль, — а Андрей в машинах разбирается, — она ему позвонила, и они долго разговаривали. Мама потом сказала: «Андрей у тебя парень толковый». Я подумала, как приятно (смеется). «Таксовал, потом на стройку подался»: как сложилась жизнь малоизвестных братьев и сестер звезд Осенью 2022 года Наталья Водянова рассказала журналу Vogue о своей сестре, которую нашла спустя... 12 декабря 08:28

— А у тебя какие отношения со свекровью и свекром?

— Папа Андрея живет в Латвии, мы с ним очень мало общались. С мамой Андрея, бабушкой, дедушкой, дядей у нас замечательные отношения. Мы постоянно к ним приезжаем. С его мамой я часто переписываюсь. Я очень рада, что его семья меня приняла. И, кстати, Андрей мудрее, чем я. Когда мы ссорились, он никому ничего не рассказывал. Поэтому его семья меня постоянно любила (смеется).

close 100% sasha_morozova_who_is/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— Хочется поговорить про свадьбу. Как она прошла?

— У нас была только роспись в ЗАГСе. Без торжественного мероприятия. Мы потом с Андреем просто поехали вдвоем в отель. Мы бы хотели пышную свадьбу, копим на нее. Это мероприятие не из дешевых.

Есть такая история, но я ее не одобряю, когда люди помолвлены, а свадьба случается через два-три года. И потом что-то происходит и люди расходятся. Мы обсуждали вариант, чтобы пожениться потом со свадьбой, но я сказала, что не согласна. Раз есть предложение, надо жениться. Когда вы женаты, вам любые трудности по плечу. Нет варианта, что вы разойдетесь. В любом случае вы будете проблему решать совместно. Так что мы правильно сделали. А свадьбу можно сыграть и через 10 лет, как Оксана Самойлова (смеется). Это мероприятие для друзей, семьи.

— Был ли у вас медовый месяц? Или все путешествия еще впереди?

— Будет тогда, когда состоится свадьба. У нас всегда была мечта поехать в медовый месяц в Италию. Надеюсь, что это осуществится.

— Нет такой мысли, что лет через 10 лет свадьбу и не захочется сыграть?

— Как показывает практика, свадьбы всегда востребованы (смеется). И через год, и через пять лет.

— Я видела в твоем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сейчас у вас с Андреем идет ремонт в квартире. Как он продвигается?

— Мы хотим отремонтировать одну комнату, причем желание есть давно. И вот сейчас решились. Мы когда недавно делали с ним замеры комнаты, думали, что поубиваем друг друга. Я говорю: делай ровнее. А он отвечает, что это неважно! Немного поцапались, но все измерили.

— Вообще тема жилья для молодых пар довольно актуальна. Какие у вас планы на квартирный вопрос?

— Мы живем в небольшой квартире. Конечно, глобально в будущем хочется уехать жить в дом за городом. Но сейчас мы думаем взять ипотеку на квартиру с несколькими комнатами. Есть же программы для молодых семей, надо изучить вопрос.

— После росписи что-то изменилось в ваших отношениях с Андреем?

— Я стараюсь теперь чаще называть его мужем. Когда я с кем-то разговариваю, всегда говорю: вот мой муж. И мне так странно это слышать. Мне кажется, что я обманываю людей. Мой парень, мой молодой человек — привычнее.

— Ты не взяла его фамилию?

— Нет. Но поменять фамилию можно в любой момент.

— В прошлом году ты рассказывала, что получала дополнительное образование по английскому языку. Сейчас ты продолжаешь учиться? Как удается совмещать учебу с музыкой?

— Я пошла учиться в магистратуру в РУДН, чтобы выучить юридический английский и китайский язык. Не всегда получается совмещать учебу с музыкой. Бывает, пропускаю пары. Задания не так внимательно делаю. Все-таки творчество мне больше нравится.

close 100% sasha_morozova_who_is/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— Почему пошла учиться дальше?

— Бакалавриат был больше про общий английский язык. Мне же хотелось узкую специальность.

— Расскажи о твоих творческих планах. Что готовишь в ближайшее время?

— Да, у нас есть две песни, которые выйдут в следующем году. Скоро я выпущу дуэт с одним моим знакомым, причем я очень благодарна этому человеку за то, что он показал, как пользоваться домашней студией, и сейчас у меня одна из целей на новый год — обустроить домашнюю студию и записывать там демки. Чтобы не всегда обращаться к сонграйтерам, а приходить с готовым материалом.

— Почему тебе не хочется обращаться к сонграйтерам?

— У каждого человека свое видение. Бывает я прихожу на студию с текстом, который написала, но человек, слыша это, делает по-своему. В итоге общий смысл теряется.

— Раньше у тебя был проект «Текила BOOM» на YouTube. Почему он не получил продолжение?

— Нас было трое в этом проекте, но одна девочка уехала учиться в Норвегию, вторая передумала. У подруг поменялись планы. Может быть я сделаю в дальнейшем какой-нибудь подкаст, но одна, чтобы ни от кого не зависеть.

— А почему подкаст, а не влог?

— Не знаю. Кажется, что лучше определиться с тематикой, понять, что хорошо идет, а потом это можно снять на видео. Если думать об этом, как о бизнес-идее, то это будет более выгодно.

— Приближается пора новогодних «Голубых огоньков». Принимаешь ли ты в них участие?

— В «Голубых огоньках» не участвую, но есть некоторые предновогодние выступления. Следующая неделя будет насыщенной в плане выступлений.

— Где встретишь Новый год? Куда-то поедете с мужем?

— Четвертого января у меня день рождения, может куда-нибудь и поедем. Вообще в новогоднюю ночь мы будем с семьей Андрея, потому что мы с ними ни разу не справляли. Но перед Новым годом и после я заеду и к маме, и к папе. Поздравим всю семью. Нужно будет как-то посетить три дома за один день.

— Про это можно снять влог!

— Кстати, хорошая идея (смеется).

— Каким лично для тебя был 2022 год?

— Он был сложным и очень поучительным. Я считаю, что за этот год выросла, стала старше лет на пять в своем мышлении. Это настоящий подарок, что конец года стал таким хорошим в семейном плане. Подарок за все пройденные уроки в этом году.