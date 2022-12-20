«Важно знать продукты-провокаторы и ограничить их»: врач назвала ошибки питания на праздниках

Елена Касимцева, терапевт, врач-гастроэнтеролог GMS Clinic рассказала «Газете.Ru», как провести приближающиеся зимние праздники без вреда для желудка.

— К Новому году в сети появляется множество экспресс-диет, где предлагается на три-пять-семь дней жестко ограничить себя в питании, чтобы похудеть. Чем они вредны?

— К сожалению, мы так устроены, что всегда стараемся получить желаемый результат в последний момент, а не добиваться его планомерно.

Именно на это рассчитаны экспресс-диеты, они создают дефицит калорий с помощью употребления одного продукта или определенной группы продуктов, например белковой пищи. В основе же нормальной работы организма лежит соблюдение принципов сбалансированного питания.

Во время экспресс-диет на фоне активации метаболизма происходит быстрая потеря жидкости и, как следствие, снижение веса, но при этом возникает риск различных проблем со здоровьем: может случиться сбой работы иммунной системы, активироваться хронические заболевания, прежде всего со стороны желудочно-кишечного тракта, измениться качество волос и ногтей и даже нарушиться менструальный цикл у женщин.

Экспресс-диете ни в коем случае нельзя следовать долго и, конечно, такое питание не подходит людям с тяжелыми хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом, а также подросткам и пожилым людям.

—У людей с какими диагнозами чаще всего случаются обострения заболеваний после праздничных застолий?

— Обострение после праздников чаще всего, к сожалению, встречается у пациентов с эндокринными нарушениями (прежде всего, это сахарный диабет), у пациентов с заболеваниями пищеварительного тракта, также часто страдают сердечники.

— Им стоит соблюдать специальную диету?

— С точки зрения доказательной гастроэнтерологии, специальные диеты не следует назначать даже пациентам с хроническими заболеваниями пищеварительного тракта. Важно знать конкретные продукты-провокаторы и ограничивать их. Так, например, традиционные для новогоднего стола мандарины могут спровоцировать кислотозависимые заболевания пищеварительного тракта и аллергические реакции.

— Какие традиционные новогодние блюда и сочетания блюд и напитков считаются самыми вредными?

— Проблема состоит, как правило, не столько в качестве или сочетании продуктов, сколько в их количестве. Переедание становится целым испытанием для нашего организма. Интересно также, что не только состав пищи, но и ее температура играет важную роль в работе пищеварительного тракта, так, например, холодные блюда всегда дольше задерживаются в желудке по сравнению с теплыми или горячими.

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— Но, все-таки можно выделить какие-то особенно «тяжелые» для нас продукты?

— Если говорить о потенциальных «триггерах» на новогоднем столе, то прежде всего это соленые и маринованные продукты, которые могут раздражать пищеварительный тракт. Кроме этого, они содержат большое количество соли, что способствует задержке жидкости и повышению артериального давления.

Многосоставные традиционные салаты — это дополнительная нагрузка на пищеварение, не только за счет большого количества плохо сочетающихся между собой ингредиентов, но и майонеза.

Постарайтесь немного изменить привычный рецепт, заменить некоторые продукты на более полезные, например, соленые огурцы на свежие, майонез на нежирный йогурт.

Сладкие блюда, как правило, очень калорийны, но, кроме этого, они создают благоприятные условия для нарушения нормальной микрофлоры, что приводит к появлению таких неприятных симптомов как вздутие, повышенное газообразование и тяжесть в животе.

— А напитки? Ведь тяжело представить новый год без шампанского.

— Газированные напитки часто являются очень калорийными, а пузырьки газа сильно раздражают слизистую пищеварительного тракта, повышая аппетит и провоцируя самые разнообразные диспепсические явления, например, изжогу и отрыжку. Если говорить об алкоголе, то следует напомнить, что безопасной дозы алкоголя для организма не существует, тут необходима умеренность в употреблении в сочетании с правильным выбором блюд.

— Многие готовят тазик «Оливье» и потом его едят неделю вместе с курицей, тортом и прочими блюдами. А какой на самом деле срок годности у домашней пищи, в частности салатов, мяса, рыбы?

— На срок хранения пищи после приготовления влияют несколько факторов: химическая структура блюд, содержание влаги и другие. В целом можно сказать, что блюда из рыбы, мяса и яиц желательно съесть в течение трех дней после приготовления. Кроме того, не стоит употреблять блюда, которые пробыли более двух часов при комнатной температуре или один час при температуре выше 35 С.

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— Нужен ли какой-то детокс после новогодней ночи, если вы переели и перепили?

— Крайне не рекомендуется полностью отказываться от приема пищи после новогоднего застолья. Во-первых, после избыточного потребления пищи это станет дополнительным стрессом для организма, во-вторых, это еще больше нарушает моторику и так переполненного пищеварительного тракта. «Обезболивающие в какой-то момент перестают работать»: невролог об ошибках при лечении головной боли Наталья Шиндряева, доктор наук, профессор Сеченовского университета, врач-невролог клинико-диагностического... 29 ноября 09:29

Хорошей альтернативой голодовке будет потребление достаточного количества жидкости. Питание не должно быть многокомпонентным, предпочтение лучше отдать молочно-растительной диете. И не забывайте о физической активности!

— Можно ли принимать ферменты, как у нас любят – на всякий случай?

— Если не получается соблюдать умеренность и делать перерывы в приемах пищи, разделять несовместимые продукты, то действительно, это очень хорошее решение. Согласно современным данным, прием ферментных препаратов улучшает качество пищеварения, но не вызывает снижение функции поджелудочной железы. При этом важно внимательно читать инструкцию к препаратам и учитывать все противопоказания.

— Правда, что активированный уголь помогает при похмелье?

— Прием активированного угля и других энтеросорбентов никак, к сожалению, не поможет избежать похмелья. Энтеросорбенты собирают из пищеварительного тракта все содержимое, в том числе еду. Молекулы же этанола слишком маленькие, и слишком быстро всасываются через стенку пищеварительного тракта.

— Чего ни в коем случае нельзя делать при симптомах отравления: боль в животе, тошнота, рвота? И что нужно сделать в первую очередь?

— Существуют функциональные сбои пищеварительного тракта. Симптомом такого сбоя будет умеренное нарушение пищеварения, возможны тошнота, изжога, вздутие или разжижение стула.

Если же к описанным выше симптомам добавляется боль в животе и/или повышение температуры тела, необходимо срочно обратиться к врачу. Это могут быть опасные, даже угрожающие жизни заболевания пищеварительного тракта, например, тяжелое отравление или острый панкреатит.