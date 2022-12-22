Оскар Кучера: «Мои дети считают Даню Милохина катастрофой»

Актер Оскар Кучера снялся в новогодней романтической комедии «Елки-иголки». В разговоре с «Газетой.Ru» артист объяснил, чем ему запомнилось участие в кинокартине, а также рассказал о пятерых детях, жене, тренерстве и отношении к новогодним «Голубым огонькам».

— С 29 декабря на экраны выходит фильм «Елки-иголки», над которым работала команда Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького. Сразу ли вы согласились принять участие в съемках?

— Да, сразу. Особенно, когда узнал, что режиссер — мой хороший товарищ Саша Баршак. А когда понял, что партнеры по киноэкрану — Гарик Сукачев и Павел Прилучный, сомнений вообще не осталось. Аборты, насилие, разводы: как сложилась личная жизнь актрис сериала «Зачарованные» 19 декабря исполняется 50 лет Алиссе Милано. Актриса запомнилась ролью Фиби в сериале... 21 декабря 15:53

— Чем запомнились съемки?

— Своей неповторимой атмосферой. Было очень хорошо. И это несмотря на то, что основные смены были ночью. Физически тяжеловато. Я ненавижу ночные смены, если честно. Но нет выбора. Такая у нас профессия (улыбается).

— Почему фильм снимали ночью?

— Вся история происходит в темноте, поэтому смены начинались поздно, чтобы на улице казалось сумрачно, да и людей и машин поменьше.

— В пресс-релизе фильма говорится, что «Елки-иголки» — новогодняя романтическая комедия, которая вернет веру в чудо. Как вы думаете, почему подобные истории не утратили популярность в наше время?

— Любой человек хочет верить в чудеса. Другой вопрос, верит он в них или нет. Но то, что хочет, — это сто процентов.

close 100% Кадр из фильма «Елки-иголки»/ Киностудия им. М. Горького

— А у вас какие в детстве были любимые сказочные новогодние истории?

— Самой любимой кинокартиной были «Чародеи» с Александром Абдуловым, Эммануилом Виторганом, Семеном Фарадой. И, конечно, всегда нравилась «Ирония судьбы, или С легким паром».

— Из года в год вы пересматриваете эти фильмы?

— Если появляется возможность и я нахожусь у телевизора, где идет тот или иной фильм, то с удовольствием посмотрю. Но, к сожалению, такое редко случается.

— Своих детей вы воспитываете на фильмах и сказках, на которых выросли сами? Или у них уже другие кумиры?

— Естественно, истории другие, да и кумиры тоже. Но я им подсовываю то, что сам читал и смотрел. Дети не все понимают. Про «Иронию судьбы» они задают много вопросов. Говорят: «Пьяный дядька ввалился к чужой женщине, отбил ее у мужа. В чем тут романтика?». Не понимают они нашей советской действительности.

— У вас есть какие-то семейные традиции на Новый год? Вы стараетесь отмечать праздник всей семьей или получается так, что старшие дети отмечают отдельно?



— Мы всегда отмечаем всей семьей, в том числе со старшими детьми. И я этому всегда радуюсь. Что касается традиций, каждый год, неважно, где мы находимся, в ресторане или где-то еще, я прошу жену, чтобы на новогоднем столе были яйца с красной икрой. Для меня это символ Нового года.

close 100% oskarkuchera/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— Весной вы рассказали в одном из интервью, что ваш второй сын Александр поступает в Высшую школу экономики на факультет управления бизнесом. Поступил в итоге?

— Да, учится, ему нравится. Он первым сдал сессию в этом году. Тяжеловато, но он очень благодарен 57-й школе, где учился, там ему показали, как надо относиться к предметам. Недавно с ним общались и он сказал об этом. То, что другие студенты делают по 3-4 часа, мой сдает за 15 минут.

— Вы рассказывали, что, готовя сына к университету, потратили много денег на репетиторов. Сейчас он учится платно?

— Его направление предполагает только платное обучение.

— Как вы считаете, за хорошее образование нужно всегда платить?

— Думаю, что хорошее образование должно быть и платным, и бесплатным. Другой вопрос, что у нас с образованием совершенная беда. Среднее образование разрушается. Я надеюсь, что, починив армию, наше государство возьмется за образование. Это безобразие, что у наших высших эшелонов власти есть желание сделать образование элитным. Учить надо всех одинаково. Нельзя нагружать директоров школ. Нельзя объединять школы. Я считаю, что это рушит систему образования. В таком случае директора не успевают распределить учителей между учебными заведениями.

— Нагрузка в школе для детей, на ваш взгляд, адекватная?

— Домашние задания должны быть. Однако мне бы не хотелось, чтобы детям приходилось делать уроки в выходные. Потому что они должны отдыхать в субботу и в воскресенье, а в будни пахать. Чтобы не было такого, что им задали по пять упражнений по английскому, по 20 — по математике, и они сидят, ничего не успевают, в итоге получают двойки и расстраиваются.

— Ваши дети определились с будущей профессией?

— Старшие да. Один учится во МХАТе на актерском факультете у Игоря Золотовицкого. У замечательного артиста и человека. А что касается Сашки, как мы говорили, его сфера — управление бизнесом.

— А младшие?

— У дочери пока один интерес — лошади. Учиться, скажу честно, она не очень любит, но мама с папой контролируют. В основном мама, конечно. Младшему пока три года….И он чувствует себя отлично (улыбается).

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— Вам кто-то помогает в воспитании детей, няни или бабушки?

— В воспитании детей нам никто не помогает. А вот в освобождении времени — да. У нас есть две няни, потому что детей много. В основном они работают в разное время, чтобы не устать. У нас есть и бабушка, Юлина мама, по мере возможности она рядом.

— А старшие сидят с младшими?

— Да, все время. Особенно по вечерам. Проблем нет никаких.

— Расскажите о ваших супругой главных методах воспитания детей. Контролируете ли вы, сколько времени они проводят в социальных сетях?

— Стараемся. Не всегда получается, но мы очень стараемся контролировать, не давая им засорять мозги.

— Вы как-то говорили, что считаете Даню Милохина катастрофой. Вы следите за тем, каких блогеров смотрят ваши дети?

— Мои дети тоже считают Даню Милохина катастрофой. Не понимаю, каким образом безграмотные, не умеющие говорить и петь люди, становятся такими популярными. Недавно я задумался: «А, может, завидую?». Нет. Это называется «испанский стыд». Когда кто-то сделал, а стыдно тебе. Когда Милохин начинает что-то говорить, я думаю: «Ну елки-палки!»

Мои дети точно особо не следят за блогерами. Да, иногда Данька или Алиса могут что-то посмотреть. Дочка смотрит по косметологии блоги. Даню интересует музыка, но точно не Милохин.

— Что из музыки слушает ваш сын Даниил?

— Хип-хоп, сплин-хоп. Обожает рэпера Markul. Мне он тоже нравится, поэтому я слушаю вместе с сыном этого исполнителя. В основном Даня увлекается западной музыкой. Певица Глюк'oZa: «Иногда мы с мужем запрещаем друг другу говорить о детях» Сейчас Глюкоза готовится к сольному концерту, который состоится в феврале, принимает участие... 16 декабря 08:30

— А из российских артистов кто его привлекает?

— Ну вот тот же Markul. Еще IOWA, Гуф, Баста. Какие-то песни даже Филиппа Киркорова он периодически включает в машине. Но только медленные композиции, красивые, в стиле того, что написала для Филиппа Ира Дубцова. У детей, мне кажется, хороший музыкальный вкус.

— Просят ли дети иногда познакомить их с какой-нибудь звездой?

— Однажды со мной был старший сын в ресторане и ко мне подошел Тимати, так как это его заведение. И вот сын попросил познакомиться с артистом.

— Какие у него были впечатления?

— Он хотел сфотографироваться с Тимати. Спокойно попросил, ну хотелось ему, что ж теперь: Тимати все-таки реально очень популярный человек. И тот не отказал. Тимати, слава Богу, адекватный парень.

— А как дети и их одноклассники относятся к вашей популярности?

— Очень спокойно. Я общаюсь с друзьями своих детей с удовольствием, многих знаю. Они часто бывают у нас дома. Я не думаю о своей популярности и дети тоже. У нас дома об этом не говорят.

— А в школу к детям вы часто приходите?

— Спросите меня: «Где вы сейчас?». Я вам отвечу: «Я из театра только что приехал в школу, забрать дочку».

close 100% oskarkuchera/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— На родительские собрания тоже ходите?

— Конечно. У нас трое детей одновременно учились в одной школе, а собрания проходили в одно и то же время. Поэтому мама шла в один класс, потом в другой, а я находился в третьем. В основном у старшего.

— Что-то новое о детях узнаете на родительских собраниях?

— Каждый раз! Но меня подобные мероприятия не утомляют. Я очень спокойно к ним отношусь.

— Учителя ругают детей или хвалят?

— У меня хорошие дети. Но всякое бывало! Иногда ругают, иногда хвалят. А как без этого?

— Вы с женой вместе больше 15 лет, у вас четверо детей. Часто ли вам удается находить время на романтику и просто на то, чтобы побыть вдвоем?

— Спросите меня: «Что я сегодня буду делать вечером?». Так вот, меня жена пригласила в ресторан. Не могу сказать, что это бывает часто, потому что у нас маленький ребенок, ему надо уделять много времени, особенно сейчас, когда Юля работает. Причем она на работе с утра до вечера. И она сейчас взяла на себя еще одну обязанность — отвозить дочь в школу по утрам.

— Когда вы в последний раз устраивали жене сюрприз?

— Я периодически дарю ей цветы, просто так. А что касается сюрпризов, то тут мяч на ее стороне.

— Годовщины отмечаете?

— Мы то помним о них, то забываем. Когда помним, отмечаем.

close 100% oskarkuchera/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— В вашем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) я заметила, что помимо актерства сейчас вы активно занимаетесь спортом.

— Да, я занимаюсь в зале с тренером, снимаю фильмы на эту тему. Я не люблю слово коучинг, но я выступаю еще как лектор, читаю мотивационные лекции для спортсменов. Так как у меня очень богатый опыт в плане фитнеса, знаю, какой информацией можно поделиться с тренерами, которая поможет в зарабатывании денег.

— Как пришли к этому?

— Мы как-то разговорились с тренером, хозяином клуба, где занимаюсь, Женей Голошубовым. Он сказал: «Слушай, ты столько всего знаешь, а мы курс открываем. Пойдешь к нам преподавать?» Я решил попробовать. Затем начал сотрудничать с обществом «Знание», стал выступать с лекциями перед школьниками и студентами. Я помогаю им определиться с профессией и с тем, что они хотят делать по жизни. Объясняю, как идти к своей цели, несмотря на все трудности. Опыт у меня в этом смысле большой, детей много, есть, что рассказать.

Вообще у меня в этом году куча разных историй. Я сейчас работаю как режиссер. Это, наверное, мой официальный дебют. Ставлю пьесу «Танго на шестерых». Это легкая, веселая пьеса о любви, изменах, семейных ценностях, о которых мы иногда забываем.

— Как вы относитесь к феномену различных марафонов? Ваши коллеги по шоу-бизнесу часто приглашают принять участие своих подписчиков в подобных тренингах «обо всем, но ни о чем»…

— Как можно относиться к тому, что обо всем и ни о чем? Так и отношусь. Из ничего и выйдет ничего. Это не я сказал, это Шекспир.

— Вы не осуждаете коллег в стремлении заработать таким способом?

— Боже упаси. Хочется — пусть занимаются. Главное, чтобы было от души и по-честному. Если они реально считают, что могут что-то дать, то пусть делают. В конце концов, из 100%, если понравится хотя бы 20% или 10%, значит, не зря платили деньги. Да еще и время со звездой провели. Поэтому я никого не осуждаю. И про меня кто-то думает: «Чего это Кучера тренингом занялся?». Я успешный человек. Я финансово состоятелен. Я в работе состоятелен и в семье тоже — так почему мне не поделиться опытом с людьми, которые только стремятся встать на этот путь?

— Если вернуться к спорту, как часто вы занимаетесь в зале?

— Три раза в неделю. Неважно, в какой я стране и в каком я городе. Если зала нет, то беру с собой фитнес-резинки, занимаюсь с ними. Плюс стараюсь хотя бы один раз в неделю играть в хоккей.

close 100% oskarkuchera/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— Помогает ли вам спорт отвлечься от тех событий, которые происходят в мире?

— Спорт помогает, семья помогает. Самое главное — помогает мой телеграм-канал. Он у меня политический. Так как я постоянно читаю новости, у меня уже иммунитет к ним. Я не воспринимаю информацию как что-то ошеломляющее.

— То есть настроение из-за новостей у вас не портится?

— Портится, но иногда и ненадолго.

— В этом году отменили массовые мероприятия в городах в честь Нового года. Хотели также отменить «Голубые огоньки», но их вернули на телеэкраны. Как вы думаете, это правильно?

— Это палка о двух концах. Уныние — грех. Унывать нельзя ни при каких обстоятельствах. Что касается «Голубых огоньков», которые всегда шли по телеэкрану в том формате, в котором они были, с фальшивыми улыбками на лицах, странными артистами, огульным весельем, такое смотреть не хочется. Я против такого. А если сделать квартирник, как у Евгения Маргулиса, это другое дело. Я считаю, что такое мероприятие поддержит всех ребят, которые находятся в зоне боевых действий. Это поддержит дух народа, потому что такие массовые просмотры объединяют.

Если говорить о праздниках в городах, то, мне кажется, можно ограничиться исключительно елками на центральных площадях, ну, и иллюминацией не за бешенные деньги.

Все деньги стоит отправить мобилизованным. Есть проблемы, которые надо решать, и мы можем это сделать. Я со своим благотворительным фондом «Добрые люди», со своим фитнес-центром «Нэф» решаю вопрос по мере сил.

Мы сейчас объединились с еще несколькими фондами, сделали склад, отправляем теплые вещи, обмундирование. Плюс помогаем местным жителям с одеждой, едой. Вот лучше на это деньги тратить.

— Вы в Новый год будете дома? Какие у вас планы на этот праздник?

— Пока не знаю. Может быть, улетим. Хочется море увидеть, детей вывезти, потому что у меня будет четыре дня без работы, мне бы отдохнуть, ничего не делая. Без угрызения совести, опять же.