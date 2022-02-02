02 февраля 2022, 12:24 Инфографика Самые популярные цвета автомобилей в России

Самыми популярными цветами новых автомобилей в 2021 году стали белый, черный и серый. При этом некоторые россияне приобретали машины фиолетового, пурпурного и даже розового цветов, рассказали эксперты «СберАвто» в исследовании, с которым ознакомилась «Газета.Ru».



На белый, черный и серый пришлось более половины от всех приобретенных пользователями сервиса автомобилей (22%, 19% и 14% соответственно). Популярность этих оттенков объясняется более низкой стоимостью машин в подобном исполнении и особенностями российского климата.



Следом в рейтинге наиболее популярных цветов идут серебристый (12%) и темно-синий (10%) цвета. Автомобили красного цвета приобретал каждый 12-й покупатель, а коричневого – каждый 17-й, хотя объявлений о продаже коричневых автомобилей больше.