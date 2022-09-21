21 сентября 2022, 15:33 Инфографика Частичная мобилизация в России. Инфографика

Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Правительству поручено осуществить финансирование этого мероприятия и принять «необходимые меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации», высшим должностным лицам субъектов РФ президент поручил обеспечить призыв граждан на военную службу в количестве и в сроки, которые определяются Минобороны для каждого субъекта.



Указ о мобилизации вступил в силу 21 сентября. В России начали открываться призывные комиссии по частичной мобилизации.



Что известно о мобилизации на данный момент — в инфографике «Газеты.Ru».