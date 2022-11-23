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Эволюция «Москвича»

23 ноября с конвейера автозавода «Москвич» сошел первый за два десятилетия автомобиль. Это кроссовер «Москвич-3» — локализованная версия китайского JAC JS4.
«Газета.Ru» вспоминает историю советской, а позже и российской марки.
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Алина Джусь/"Газета.Ru"
В 1929 году СССР подписал с компанией Ford договор о строительстве завода в Москве. С 1930 по 1934 год «Государственный автозавод имени Коммунистического Интернационала молодежи» выпускал грузовики и легковушки американской марки. Первой собственной разработкой можно считать КИМ 10-50 1940 года – малолитражку, основой для которой послужил Ford Prefect. Но первым именно «Москвичом» была модель 400-420. Ее выпустили в 1946 году благодаря трофейной немецкой сборочной линии Russelhime. Машина была почти точной копией Opel Kadett 1938 года. Сошедший с конвейера в 1955 году 402-й «Москвич» был первым седаном завода. Он отличался более просторным и комфортабельным салоном с откидывающимися спинками передних сидений, имевших регулировку. Новый этап завода начался в 1964 году – появился элегантный для того времени "Москвич-408", а затем и 412. До конца 80-х годов 412-й был представлен в десятках модификаций и кузовов. В 1986 году появился хетчбэк 2141 – последняя собственная массовая модель «Москвича». На его базе позже выпускались именные «Святогор» и «Иван Калита». С 2002 года АЗЛК из-за фактического банкротства остановил производство, а в 2007-м «Москвич» прекратил существование.
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