Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Бывший наставник сборной России высказался о массовом уходе... 13:55
Кремль прокомментировал запрет США на импорт российских нефти и... 13:55
В Кремле рассказали, безопасно ли отдыхать в Крыму и... 13:46
В Кремле оценили возможность компромиссов при переговорах... 13:45
В МИД рассказали, сколько граждан Украины обратились... 13:44
Французский производитель поездов Alstom остановил поставки... 13:41
Стало известно, когда может пройти четвертый раунд переговоров России... 13:40
Агент рассказал, какой российский клуб мог бы купить Абрамович 13:37
Кубанскому гаишнику, бросившему сбитую женщину, грозит до 12 лет... 13:34
В АТОР назвали страны, в которых россияне будут отдыхать... 13:31
Инфографика

Как Россия поставляет газ за границу

Россия экспортирует около 260 млрд кубометров газа в год. Основной способ транспортировки топлива за рубеж – магистральные газопроводы. У «Газпрома» их сейчас семь. Газопровод «Сила Сибири – 2» в данный момент проходит технико-экономическое обоснование. Сертификация «Северного потока – 2» поставлена на паузу из-за очередного пакета антироссийских санкций. Крупнейшими потребителями российского газа являются Евросоюз, Китай, Турция.

Как Россия поставляет газ за границу — в инфографике «Газеты.Ru».
close
100%
Алина Джусь/"Газета.Ru"
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная спецоперация на Украине. День четырнадцатый
Четырнадцатый день российской специальной операции на Украине. Онлайн-трансляция
ЦБ ввел временный порядок операций с валютой. Что нужно знать
Аналитики посчитали, что новые правила оборота валюты не затронут большинство россиян
«Пандемия решила вопросы импортозамещения в российских биотехнологиях»
Вирусолог Волчков рассказал, как ученые будут работать без американских реактивов
В Минпромторге посчитали, на сколько России хватит запасов жизненно необходимых лекарств
МВД опровергло информацию о слежении за переписками граждан в мессенджерах
Бывший мэр Хиросимы призвал не использовать ядерное оружие
Visa объявила о продлении срока действия своей платежной системы для россиян
Новости
Бывший наставник сборной России высказался о массовом уходе легионеров из КХЛ
Кремль прокомментировал запрет США на импорт российских нефти и газа
В Кремле рассказали, безопасно ли отдыхать в Крыму и на Кубани
В Кремле оценили возможность компромиссов при переговорах с Украиной
В МИД рассказали, сколько граждан Украины обратились за эвакуацией в Россию
Французский производитель поездов Alstom остановил поставки в Россию
Стало известно, когда может пройти четвертый раунд переговоров России и Украины
Все новости
Растеряли интеллект: до чего американцев довел свинец в бензине
Ученые оценили вред для мозга свинцовых присадок в бензине
Новый бюджетный iPhone: Apple провела весеннюю презентацию
Онлайн-трансляция презентации iPhone SE 3, iPad Air и Mac Studio
Ипотечные каникулы, ОСАГО и мораторий на проверки бизнеса. Что входит в антикризисный план
Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса
«США дали понять, что не готовы наращивать эскалацию по ядерному вопросу»
Эксперты назвали причину, по которой Вашингтон отказались от испытаний ракет Minuteman III
«От шести до 12 тысяч рублей». Минтруд уточнил размер нового пособия на детей
Котяков: размер выплат на детей составит от 50 до 100% от прожиточного минимума
Как женщины запустили Февральскую революцию и управляли в СССР
Социолог рассказала, как советская власть присвоила себе победу равноправия
«Голос» Ди Каприо и «Полицейский с Рублевки»: Сергею Бурунову — 45
«Боимся, что пенсию не получим. Но на Киев мы, конечно, сердимся»
Как живет Мелитополь после того, как туда пришла российская армия
«Российский народ имеет такое же право на жизнь, как и мы». Какие бренды останутся в РФ
Японская Yamaha отказалась уходить с российского рынка
«А вдруг она родит»: почему в кино так мало женщин-режиссеров
Как устроено гендерное неравенство в кино
Обратный отсчет до удара: как артиллеристы США придумали бороться с нацистами
Почему немцы не успевали спрятаться от американских снарядов в окопах
«Цветам не станет лучше, если добавить доместос или аспирин в воду»
Что делать, чтобы цветы простояли дольше
Стоит ли покупать подержанный универсал Volvo XC70
Владелец рассказал, во сколько обходится эксплуатация Volvo XC70

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+