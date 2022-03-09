09 марта 2022, 12:31 Инфографика Как Россия поставляет газ за границу

Россия экспортирует около 260 млрд кубометров газа в год. Основной способ транспортировки топлива за рубеж – магистральные газопроводы. У «Газпрома» их сейчас семь. Газопровод «Сила Сибири – 2» в данный момент проходит технико-экономическое обоснование. Сертификация «Северного потока – 2» поставлена на паузу из-за очередного пакета антироссийских санкций. Крупнейшими потребителями российского газа являются Евросоюз, Китай, Турция.



Как Россия поставляет газ за границу — в инфографике «Газеты.Ru».