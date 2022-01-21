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Инфографика

Волны COVID-19 в России. Инфографика

За последние сутки в России выявлены рекордные 49 513 новых случаев заражения коронавирусом. Из этого количества у 52,3% заболевших выявлен «дельта»-штамм коронавируса, «омикрон» — у 47,7%. Так же зафиксировано 692 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 24 719 человек. Предыдущий рекорд по новым случаям коронавируса за всю историю пандемии был побит 6 ноября 2021 года, тогда в России были зафиксированы 41 335 заражений Covid-19. Как выглядели волны коронавируса в России и какие были пиковые значения с начала пандемии — в инфографике «Газеты.Ru».
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