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Какие аэропорты закрыты в России

Режим ограничения полетов в аэропортах на юге и в центральной части России продлевается до 24 июля. Об этом говорится в сообщении Росавиации. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Россия закрыла часть аэропортов с 24 февраля на фоне проведения военной операции на Украине. Первоначально ограничение на осуществление полетов власти вводили до 2 марта.
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