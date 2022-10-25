25 октября 2022, 19:08 Инфографика Какие страны ЕС больше нельзя посетить в качестве туриста

Многие европейские страны запретили или серьезно ограничили въезд для туристов из России. Так, совсем нельзя въехать или можно с серьезными ограничениями в страны Балтии, Польшу, Чехию и Финляндию. Бельгия, Словакия, Дания и Нидерланды приостановили выдачу виз. Словения пока продолжает выдавать визы россиянам, но с серьезными ограничениями. Напомним, с 12 сентября между Россией и ЕС приостановлено соглашение об упрощенном визовом режиме. Какие страны ЕС можно и какие нельзя посетить как турист — в инфографике «Газеты.Ru».