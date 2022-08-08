08 августа 2022, 18:41 Инфографика Какие страны Европы приостановили выдачу туристических виз россиянам

Многие европейские страны временно приостановили выдачу шенгенских виз для россиян из-за военной операции на Украине и введенных в отношении России санкций.

Так, Латвия теперь позволяет оформить документы на въезд только на похороны близкого родственника.

Долгосрочные визы россиянам перестали выдавать Чехия, Литва, Эстония и Дания.

В посольствах Нидерландов, Бельгии и Словакии не принимают запросы с туристическими целями.

В Финляндии обсуждают запрет на въезд туристов из России и готовятся ограничить транзит россиян в страны Евросоюза.

МИД Эстонии призывал полностью прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, однако в Еврокомиссии ответили, что это противоречит нормам ЕС. При этом страны могут в индивидуальном порядке принимать такое решение.