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Какие страны Европы приостановили выдачу туристических виз россиянам

Многие европейские страны временно приостановили выдачу шенгенских виз для россиян из-за военной операции на Украине и введенных в отношении России санкций.
Так, Латвия теперь позволяет оформить документы на въезд только на похороны близкого родственника.
Долгосрочные визы россиянам перестали выдавать Чехия, Литва, Эстония и Дания.
В посольствах Нидерландов, Бельгии и Словакии не принимают запросы с туристическими целями.
В Финляндии обсуждают запрет на въезд туристов из России и готовятся ограничить транзит россиян в страны Евросоюза.
МИД Эстонии призывал полностью прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, однако в Еврокомиссии ответили, что это противоречит нормам ЕС. При этом страны могут в индивидуальном порядке принимать такое решение.
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