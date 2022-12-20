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Когда в Москве были самые высокие сугробы

Столичные коммунальщики уже четвертый день пытаются справиться с последствиями аномальных снегопадов, обрушившихся на Москву в середине декабря. Но настолько ли они аномальные?

Для начала зимы – да. 19 декабря высота снежного покрова в городе составила 34 см. Это повторение рекорда 1941 года для этого конкретного дня. Но в целом зимой в среднем сугробы в столице значительно выше – этот показатель составляет 47 см. Да и для 2022-го года 34 см – вовсе не рекорд. Больше всего снега в Москве в этом году было в феврале: высота покрова достигала 49 см.

Если же говорить об абсолютных рекордах, то максимальные за последние десятилетия сугробы были в марте 1994 года – 78 см – и в марте 2013-го – 77 см.
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