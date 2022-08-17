17 августа 2022, 00:12 Инфографика Таиланд, Индонезия, Вьетнам. Где россияне встретят 2023-й

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал данные бронирований клиентов на новогодние праздники - с вылетом с 31 декабря по 8 января.



Доля зарубежных направлений выросла в 8,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: за границу полетят 77,3% туристов. Остальные 22,7% приобрели туры по России. Сегмент внутреннего туризма «просел» на 75%.



В топ-5 по ранним зарубежным бронированиям вошли Таиланд (38,7%), Индонезия (10,9%), Вьетнам (10,8%), Филиппины (5,5%) и Турция (5,1%). Среди российских направлений лидируют Сочи (17,3%), Москва (16%), Минеральные Воды (6,7%), Санкт-Петербург (5,4%) и Калининград (5,3%).