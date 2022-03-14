Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В Белом доме заявили, что не видят признаков деэскалации со... 22:52
Слуцкий: если меня дисквалифицируют, то уеду в Волгоград... 22:52
Арестован подозреваемый в убийстве модели Ведлер 22:47
Карпин — о возвращении в «Ростов»:... 22:40
Международный суд ООН в Гааге вынесет решение по иску... 22:36
Бывшему форварду «ПСЖ» ампутировали ногу из-за «непрекращающихся... 22:28
Россия и Белоруссия решили отказаться от доллара в расчетах... 22:27
Телеканал Fox News сообщил, что один из его журналистов ранен... 22:25
В МВФ допустили возникновение глубокой рецессии в РФ из-за... 22:21
В ЦБ заявили, что открытие торгов на Мосбирже может привести... 22:08
Инфографика

Куда сейчас можно улететь из России прямым рейсом

После введения очередных пакетных санкций прямые перелеты из России в большинство стран мира стали недоступны. Вся Европа, США, Канада закрыла свое небо для российских авиакомпаний, в другие страны рейсы невозможны из-за опасений перевозчиков по поводу арестов самолетов. Тем не менее, полететь прямым рейсом из России все еще можно почти во все страны СНГ и ЕАЭС, на популярные курорты Турции, ОАЭ и Катара. В Азию напрямую можно улететь во Вьетнам, а также в Индию и Бахрейн.
close
100%
Алина Джусь/"Газета.Ru"
Скопировать ссылку
Картина дня
Спецоперация на Украине. День 19-й
Онлайн-трансляция 19-го дня военной спецоперации России на Украине
«Момент истины для США». Кто поможет Евросоюзу снизить цены на бензин и еду
Аналитики объяснили, как Вашингтон поможет Брюсселю с инфляцией
«Вот и вся гуманность»: почему Лондон не жаждет принимать беженцев с Украины
Politico: Великобритания оказалась не готова к приему украинских мигрантов
Минобороны России пообещало ответ на удар по Донецку
Международный суд ООН в Гааге вынесет решение по иску Украины против России 16 марта
Госдеп: США не позволят кому-либо компенсировать экономические издержки России
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене россиянина
Новости
Арестован подозреваемый в убийстве модели Ведлер
Карпин — о возвращении в «Ростов»: прикольно вернуться на клубные игры
Бывшему форварду «ПСЖ» ампутировали ногу из-за «непрекращающихся страданий»
Россия и Белоруссия решили отказаться от доллара в расчетах за энергоресурсы
Телеканал Fox News сообщил, что один из его журналистов ранен под Киевом
В МВФ допустили возникновение глубокой рецессии в РФ из-за санкций
В ЦБ заявили, что открытие торгов на Мосбирже может привести к неоправданным потерям
Все новости
Как защитить свой автомобиль от угона без каско
Мастера установки сигнализаций рассказали о всплеске спроса на свои услуги
Сколько денег потеряют Бузова, Ивлеева, Гагарина и другие Instagram-звезды из-за блокировки
Эксперты по рекламе оценили потенциал «ВКонтакте» и Telegram для звездных блогеров
«Не допустить гибели мирных жителей и нейтрализовать противника»
Что такое управляемый снаряд «Краснополь», который ВС России используют на Украине
«Это паническая реакция»: почему опасно переводить рублевые накопления в крипту
Специалисты объяснили опасности инвестиций в криптовалюту
«В ходе городских боев штурмовые роботы помогут избежать жертв»
Российская армия испытает танк-робот «Штурм» для сражений в условиях города
«Долгожданное решение». В Москве отменили масочный режим
Собянин отменил в Москве с 15 марта масочный режим и другие COVID-ограничения
«Я не люблю публичности»: 90 лет Наине Ельциной
Выстрел во внутренний рынок США
Отказ от российской нефти серьезно повлияет на американский рынок моторного топлива
«Опомниться не успели, как вступили в новый кризис». На какую господдержку рассчитывает бизнес
Титов: более 80% российских компаний ощутили на себе влияние санкций
10 лет МВД начисляло пенсию умершему экс-сотруднику. Но деньги ведомству так и не вернули
МВД не смогло отсудить обратно пенсию, которую начисляло умершему человеку
Есть дела поважнее: почему США сдержанно реагируют на ракетные удары Ирана по консульству США
Тегеран взял на себя ответственность за удар по американским объектам в Ираке
«Атака велась с целью геноцида». В Донецке объявлен траур после удара по центру города
СК РФ завел дело после гибели более 20 человек в Донецке после удара ракетой «Точка-У»
«Меня передергивает, когда меня называют первой леди»: что писали о Наине Ельциной западные СМИ
Как воспринимали на Западе Наину Ельцину

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+