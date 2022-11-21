Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Сколтехе запатентовали метод производства гибкой прозрачной... 17:41
Bloomberg: Украина планирует повысить плату за транзит российской... 17:40
Путин заявил, что РФ будет помогать странам, сталкивающимся... 17:39
Госдума рассмотрит отклоненную поправку об уголовной ответственности... 17:39
«Только молимся»: актриса Макеева рассказала о своих... 17:38
Стало известно, кто является самым дорогим игроком в РПЛ 17:37
Анонсирована портативная консоль на базе AMD Ryzen... 17:37
Водители маршрутки и троллейбуса подрались на дороге... 17:36
Объем экспорта из Германии в Россию сократился более чем... 17:35
Египет объявил о начале этапа развития двухсторонних отношений... 17:33
Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Инфографика

Курс футбольного золота: Россия против Катара

Чемпионат мира по футболу в Катаре только стартовал, но уже побил как минимум один рекорд. Призовой фонд турнира оказался самым большим в истории. Он составляет $440 млн – что на $40 млн превышает общую сумму призовых на мировом первенстве в России в 2018. Команда, которая выиграет турнир в Катаре, получит $42 млн.

Сколько зарабатывали команды на российском мундиале и сколько заработают в Катаре — в инфографике «Газеты.Ru».
close
100%
Алина Джусь/"Газета.Ru"
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 271-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 271-й день
«Десантник с боевым опытом». Мэр Читы уволился, чтобы поехать на Украину
Глава администрации Читы сообщил, что отправится в зону СВО
«Вагнер» против «Моцарта»: какие ЧВК участвуют в боях на Украине
В ЛНР сообщили о десятке воюющих на стороне Киева частных военных компаниях
В «Укрэнерго» усомнились в возможности блэкаута в этом отопительном сезоне
Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в вымогательстве экс-главреда Tatler Романовского
Президент Путин подписал закон о едином пособии для беременных женщин и семей с детьми
В Wildberries назвали фейком информацию о торговле поддельной продукцией Adidas
Новости
Египет объявил о начале этапа развития двухсторонних отношений с Турцией
Тело неизвестного мужчины нашли у здания СПбГУ
Госдума готовит заявление о расстреле российских пленных на Украине
Экс-майор полиции, расстрелявший бывшую жену и тестя под Ростовом, погиб в зоне СВО
На ЗАЭС создают «подушку безопасности» для защиты хранилища ядерных отходов от обстрелов
«Киевские региональные электросети» сообщили о стабилизации энергосистемы Киева
Brimston, которые Британия поставляет Украине, оказались ракетами повышенной дальности
Все новости
Интервью с группой «Мираж» — о новых песнях, суде с Суханкиной и концертах в Европе в 2022 году
Участники группы «Мираж» заявили, что не сталкивались с русофобией на концертах в Европе
«Москва не выполнила свой долг». Эрдоган объяснил начало операции в Сирии отказом РФ от соглашений
Эрдоган обвинил Россию в отказе от зачистки террористов в северном Ираке и Сирии
«Не могу говорить за Минобороны». Песков — о второй волне мобилизации и смене власти в Киеве
Песков заявил, что в Кремле не обсуждают вторую волну мобилизации
«Сегодня никто не помнит даже их имен»
Как Иран спровоцировал восстание в Бахрейне, а саудиты и США его подавили
«Киев точно надо вернуть». Рогозин призвал довести СВО до победного конца
Бывший глава «Роскосмоса» Рогозин заявил о необходимости «вернуть» России Киев
За что сын Павла Астахова получил срок в колонии
Сына Павла Астахова приговорили к 3,5 года колонии за мошенничество
Они могли бы отметить «коронную свадьбу». Но их похоронили вместе
Сериал «1899» — новая мрачная загадка от авторов культовой «Тьмы»
Рецензия на сериал Netflix «1899» от создателей «Тьмы»
«Приходится копаться в запасах». На Западе сообщили о трудностях с поставками вооружений Украине
WP: Запад столкнулся с дефицитом запасов оружия из-за поставок украинской армии
Казнь «как акт мести». На Западе допустили суд над солдатами ВСУ, убившими российских пленных
NYT заявила о подлинности видео расстрела сдавшихся в плен российских солдат
«Он знает каждую деталь». Глава МАГАТЭ хочет поговорить с Путиным о Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ заявил, что Путин осведомлен о ситуации на Запорожской АЭС
Тест: угадайте советский мультфильм по кадру с мальчиком
Вспомните название мультфильма из СССР по одному кадру со школьником
Япония направит деньги странам, которые отказались осудить Россию
Япония решила заплатить странам, которые не поддержали антироссийскую резолюцию ООН

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+