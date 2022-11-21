Чемпионат мира по футболу в Катаре только стартовал, но уже побил как минимум один рекорд. Призовой фонд турнира оказался самым большим в истории. Он составляет $440 млн – что на $40 млн превышает общую сумму призовых на мировом первенстве в России в 2018. Команда, которая выиграет турнир в Катаре, получит $42 млн.
Сколько зарабатывали команды на российском мундиале и сколько заработают в Катаре — в инфографике «Газеты.Ru».
Курс футбольного золота: Россия против Катара
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Алина Джусь/"Газета.Ru"