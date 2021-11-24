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Инфографика

На что россияне тратят материнский капитал

Стало известно на что российские семьи расходуют материнский капитал. Счетная палата выяснила, что в основном он тратится на покупку жилья в кредит и образование детей. Однако бюрократические барьеры и многочисленные ограничения мешают активнее его использовать, считают аудиторы. Часть запретов можно было бы снять, в том числе по срокам и вариантам использования.

На что российские семьи тратят материнский капитал — в инфографике «Газеты.Ru»
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Алина Джусь/"Газета.Ru"
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