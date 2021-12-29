29 декабря 2021, 13:11 Инфографика Какие страны входят в НАТО

НАТО, Организация Североатлантического договора или Североатлантический альянс – военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду. Был основан 4 апреля 1949 года. Членами НАТО являются 30 стран. Первоначальной целью альянса была заявлена «защита европейских стран от потенциальной советской агрессии». В настоящее время о желании вступить в НАТО заявляют Грузия и Украина. В Москве неоднократно заявляли, что вступление Украины в альянс является «красной линией» для России.



Кто входит в Североатлантический альянс — в инфографике «Газеты.Ru»