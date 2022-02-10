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Инфографика

О какой машине россияне мечтали в юности

Почти треть россиян в юности мечтали приобрести автомобиль советского производства. Об этом говорится в исследовании сервиса «СберАвто» и медиахолдинга Rambler&Co, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru». В опросе приняли участие 17 тыс. человек из крупных городов России.

32% хотели приобрести машину, которую выпустили в СССР. О немецкой машине мечтали 13% опрошенных, 11% — об обычной отечественной машине, а 7% — о японском спорткаре. Некоторые признались в симпатиях к маслкарам из фильмов серии «Форсаж», кабриолетам и домам на колесах. А 28% признались, что им было важно просто приобрести авто – и неважно какое.

О какой машине россияне мечтали в юности — в инфографике «Газеты.Ru»
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