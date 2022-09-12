Россияне назвали IКЕА главной потерей среди ушедших из страны компаний, так считают 27% респондентов. Почти 24% огорчены уходом Samsung, 17% — Adidas, по 15% отметили Coca-Cola и Apple. Такие данные приводит ТАСС, ссылаясь на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir.
Еще 14% опрошенных сожалеют о решении уйти из России компании H&M и Nike, почти 9% разочарованы отсутствием McDonald's. В то же время 44,1% респондентов сообщили, что не сожалеют об уходе каких-либо брендов.
Об уходе каких брендов сожалеют россияне — в инфографике «Газеты.Ru»
Об уходе каких брендов сожалеют россияне
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Алина Джусь/"Газета.Ru"