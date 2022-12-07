07 декабря 2022, 20:09 Инфографика Деньги, в отпуск и собаку. Что россияне хотят в подарок на Новый год

В первую тройку подарков, которые россияне хотели бы получить на предстоящие праздники, попали деньги (16%), отпуск (15%) и недвижимость (15%). Опрос был проведен сервисом SuperJob во всех российских округах.



В 2020-м году деньги занимали лишь пятую строчку (7%), а большинство жителей страны мечтали об автомобиле (17%). Сейчас же получить ключи от машины под елку надеются только 7% (но это все еще пятый по популярности ответ).



В прошлом году в первую десятку попал вариант ответа «Питомец» (1%). В нынешнем декабре собаки и кошки по-прежнему в топ-10. В числе желанных подарков также гаджеты (8%), парфюм, спортивная экипировка, мебель, мотоциклы, музыкальные инструменты и сертификаты на обучение.