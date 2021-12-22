Синяки, отеки и эффект марли: как испортить лицо перед Новым годом

Сегодня почти любую омолаживающую процедуру можно сделать всего за пару часов. Спецпредложения от клиник и салонов красоты подливают масла в огонь – соблазн «успеть до Нового года» слишком велик, чтобы от него отказаться. Косметологи советуют не торопиться и оставить некоторые процедуры на новогодние каникулы. Иначе есть шанс войти в 2022 год с опухшим лицом и маскировать рубцы, синяки и отеки. От каких процедур стоит отказаться за десять дней до нового года – в материале «Газеты. Ru».

Лазерное омоложение лица

Сегодня лазерная косметология очень популярна, поскольку эффективно и быстро решает огромное количество задач.

«Однако есть один важный нюанс: к лечению лазером, и особенно к омоложению при помощи данной технологии, лучше подходить заблаговременно», — говорит «Газете.Ru» Александра Богадельникова, врач-дерматолог, эксперт бренда ампульной косметики Martiderm.

Существует несколько видов лазерного пилинга. Наименее травматичный – поверхностный, работает с верхним слоем кожи, не требует долгого периода восстановления и имеет меньше всего потенциальных осложнений. Срединный и глубинный пилинги (обычно их называют лазерными шлифовками) работают более глубоко, решают больше проблем с кожей, но требуют более длительной реабилитации. «Это все наполнители»: кто создает звездам идеальные формы Молодое поколение звезд шоу-бизнеса увлеклось пластическими операциями. Они все чаще делают себе «лисьи... 10 декабря 11:26

«Глубокие лазерные шлифовки делаются с целью коррекции возрастных изменений, лечения рубцов и постакне. Период реабилитации составляет 10-14 дней, но бывает и дольше», — рассказывает Мавджуда Тохирова, врач-косметолог, дерматовенеролог клиники эстетики и качества жизни GMTClinic.

По словам врача, в этот период лицо будет отечным, воспаленным, с ярко выраженными покраснениями, а на поверхности кожи образуются корочки.

Отказаться от серьезных лазерных процедур советует и Оксана Дугина, дерматокосметолог, сертифицированный тренер Baldan Group, эксперт T-Shock31.

«Лазерная шлифовка может оставлять не только корки, покраснения и отек, но и эффект «марли» – мелкие точечки, похожие на отпечатки марли, только темного цвета. Замазать это с помощью тонально крема будет непросто», — предупреждает врач.

Контурная пластика губ

Одна из самых популярных процедур в современной косметологии – увеличение губ с помощью контурной пластики филерами на основе гиалуроновой кислоты. Обычно реабилитация проходит быстро, но косметологи все же не советуют делать ее накануне праздника.

«Если вы делаете контурную пластику впервые, будьте готовы к тому, что после инъекций могут появиться синяки», — предупреждает Тохирова.

«Любые инъекции в лицо могут повлечь за собой образование синячков, которые за неделю могут не успеть «отцвести». Особенно это касается коррекции губ», — подтверждает Елена Клюзко, к.м.н., врач-косметолог, дерматовенеролог клиники Remedy Lab.

Кроме того, если женщина склонна к герпесу, то контурная пластика губ может спровоцировать его рецидив, предупреждает Мавджуда Тохирова.

Нитевая подтяжка

Нитевой лифтинг считается малоинвазивной альтернативой хирургической подтяжке лица. Во время процедуры под кожу вводятся синтетические или металлические нити, которые укрепляют кожу и подтягивают овал. Однако не стоит торопиться с записью к косметологу, если планируете встретить бой курантов с бокалом шампанского в руках, а вечером 31 декабря планируете с друзьями отправиться в баню. «Рядовой персонал отрывается по полной»: почему нельзя усердствовать с макияжем Предновогодние ужины с партнерами, официальные праздничные мероприятия в компаниях, встречи... 15 декабря 17:42

Реабилитационный период после нитевой подтяжки сопровождается рядом ограничений, например, нельзя употреблять алкоголь, посещать бани и сауны.

«Подтяжка лица нитями может хорошо омолодить лицо, но на восстановление уйдет от двух до трех недель. В этот период возможна временная асимметрия, отеки, синяки. Поэтому запланировав процедуру сейчас, вряд ли вы будете хорошо выглядеть в новогоднюю ночь», — дополняет Алекcандра Богадельникова.

Коррекция овала лица филерами

Цель методики – коррекция морщин и подтяжка овала лица. Как и в случае с контурной пластикой губ, после процедуры могут остаться гематомы и синяки. Кроме того, в две первые недели под запретом алкоголь, переохлаждение и ультрафиолетовые лучи (если планируете встретить Новый год в теплых странах, с любыми инъекциями стоит повременить).

«В случае коррекции скуловой зоны, области подбородка филлерами, на восстановление может уйти от семи дней и больше», — предупреждает Александра Богадельникова. Врач советует отложить все инъекционные методики на новогодние каникулы, когда будет возможность посидеть дома и дать лицу отдохнуть, а коже — восстановиться. «Имейте в виду, что единственная косметика, которую можно наносить на лицо в период восстановления – это тональный крем с фактором защиты от солнца. А это плохо сочетается с новогодним макияжем», — дополняет она.

Перед тем, как решиться на ту или иную процедуру, обязательно уточните у врача, какими могут быть последствия и сколько времени уйдет на восстановление.

«Все «жесткие» процедуры мы должны были сделать в ноябре, в крайнем случае – в начале декабря. Десять дней до праздника, однозначно, не самый лучший вариант для процедуры с возможным реабилитационным периодом», — подытоживает Оксана Дугина.

Чистка лица и автозагар

Испортить праздничный образ могут и вполне безобидные процедуры. Как рассказала «Газете.Ru» Марина Гритчина, косметолог и свадебный стилист, она всегда просит клиентов не экспериментировать с процедурами накануне важных событий.

«Не надо радикально менять цвет волос, делать чистку лица и колоть инъекции», — призывает она.

Марина Гритчина также отмечает страсть девушек к автозагару и солярию. Красный нос и мешки под глазами: что в этом году было модно в соцсетях Уходящий год принес несколько странных идей из области макияжа и ухода за лицом, который вы вряд ли... 16 декабря 20:47

«Салоны красоты обещают красивый и здоровый загар за полчаса, но мало кто предупреждает, что автозагар проявляет свою интенсивность со временем. Если не хотите встретить год тигра в «тигриных пятнах», не экспериментируйте с автозагаром накануне.

Избавиться от разводов или слишком интенсивного цвета практически невозможно, а народные методы, вроде лимонного сока, настоя петрушки и одуванчика, могут вызвать аллергию и раздражение кожи. Не надо бежать в солярий и пытаться за три процедуры приобрести шоколадный оттенок кожи, потому что, скорее всего, вы будете не шоколадной, а красной, как помидор», — предупреждает Марина Гритчина.

Домашние эксперименты

Домашние процедуры, особенно если они для вас в новинку, также стоит отложить на посленовогодние дни.

«Не стоит экспериментировать с процедурами дома, например, делать механическую чистку лица или что-то выдавливать, особенно впервые. Вы не знаете, как отреагирует кожа на ваши манипуляции», — говорит Елена Клюзко.

Врач также не рекомендует экспериментировать с новой косметикой, особенно если в ее составе активные ингредиенты, например, ретинол. И отказаться от агрессивных методов эпиляции. «После процедуры возможно появление раздражения и покраснения как раз на тех частях тела, которые вы планировали открыть», — предупреждает Клюзко.