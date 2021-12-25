Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
«Надел его потную майку, это было отвратительно»: Атенсио... 18:43
Посольство США заявило о создании евроатлантического будущего... 18:43
Навка о Пескове: муж знает, что мне бесполезно что-то запрещать 18:34
Несколько участников группы BTS заболели COVID-19 после поездки... 18:34
Бывший премьер Украины рассказал, кто виноват в энергетическом... 18:22
Путин обсудил с Лукашенко сотрудничество в оборонной сфере 18:11
WP: в ЕС не могут прийти к согласию о санкциях против... 18:00
Пассажиры заблокированы на борту севшей на мель... 17:58
Стала известна дата заседания Совета Россия — НАТО 17:56
Экс-глава Affliction рассказал, как Емельяненко пытался украсть... 17:55
Стиль

«Иногда повара большие и добрые. Хотя и орущие»

Ресторатор и телеведущий Константин Ивлев рассказал о еде, похмелье и вере в Деда Мороза

close
100%
Константин Ивлев

Константин Ивлев

ivlevchef/Instagram
В своих кулинарных шоу он разносит в пух и прах кафе, которые не уважают своих гостей. Но на самом деле ведущий передач на телеканале «Пятница!» Константин Ивлев — добрый: верит в Деда Мороза и готовит друзьям похмельный суп 1 января. До Нового года на канале выйдут две программы с его участием — салат-тур 25 декабря, в рамках которого шеф открывает рецепты салатов в городах России, и выпуск проекта «Молодые ножи» с Ольгой Бузовой 29 декабря. А «Газете.Ru» он рассказал о правильном курином супе и многом другом.

— С наступающим Новым годом! Давайте поговорим о новогодних праздниках, еде, и, конечно, о похмелье! Что идеально съесть с похмелья?

— Независимо от всего, что вы съедите или выпьете, все зависит от количества алкоголя. И чем больше вы дадите жару вечером, тем больше проблем у вас будет с утра. Меня мама с подросткового возраста приучила не похмеляться, а съесть горячего супца и войти в нормальное состояние. Поэтому каждый год 1 января я варю куриную лапшу. Во-первых, куриный суп – это гормон счастья, во-вторых, это не так сложно сделать, а в-третьих, его все любят. Этой традиции уже четверть века – 1 января я всегда варю куриный суп.

— Прямо с утра, вне зависимости от состояния? Или можно сварить куриный суп заранее – 31 декабря?

— Нет, что вы! Этот процесс должен сопровождаться утренними байками, разговорами на кухне, разговорами тех, кто выжил после вчерашнего (смеется). Чаще всего я в этот момент стою в трусах и в фартуке, в этом и заключается весь цимес – ты находишься в эпицентре событий и видишь, как происходит восстание живых. Люди начинают просыпаться под аромат свежего куриного бульона, под смех друзей. И ты снова разгоняешься, общаешься с людьми, можно продолжить выпивать и сделать массу всяких дел. Заранее варить – ни в коем случае нельзя.

— У вас какой-то необычный рецепт похмельной куриной лапши?

— Никакого секрета, готовлю по классике. Беру либо хорошую курицу, либо заранее покупаю на рынке хорошего петуха. Отварил, сделал пассеровочку. Здесь самое главное – бульон. Яркий насыщенный бульон. Делается он очень просто: кладете курицу, можно целиком, можно раздробить на куски, посолить, довести до кипения, уменьшить огонь и томить в течение часа при среднем огне. А пока бульон томится, сделайте пассеровку из лука и моркови, которые обязательно надо жарить на двух маслах – на растительном и сливочном. И все!

— Какие блюда на вашем столе в новогодние дни?

— Буду откровенным. «Доедалки», само собой. Как бы мы ни любили поесть «Оливье» 31 декабря, 1 января он вкуснее. Самое главное — не забыть салаты на балконе, чтобы они не превратились в ледяную глыбу. Я, когда запекаю или варю овощи, особенно, картошку, всегда делаю в несколько раз больше, потому что мы очень любим картофель «Пушкин». Отварной картофель с руки нарезается и обжаривается в большом количестве сливочного масла до золотистой корочки и сумасшедшего аромата.

Еще делаю солянку на капусте с копченостями — не суп-солянку, а именно как основное блюдо.

Мои друзья и подруги едят все, и поэтому у нас всегда такой family style – мы ставим большой стол, и все едят, кто что хочет. Поэтому 1 января и в последующие дни мы налегаем на «доедалки», картошку, солянку, а потом переходим на зеленые овощи и сыр. Кабачки, цуккини, брокколи, зеленый горошек, кейл-салат – это очень вкусная и полезная история. И после майонезных салатов очень хорошо заходят.

close
100%
Константин Ивлев с женой

Константин Ивлев с женой

ivlevchef/Instagram

— Сколько дней можно доедать новогодние салаты? Обычно числа до 4 января их доедают, это нормально?

— Все, что пишут в умных книгах про то, что салаты должны храниться не более 12 часов, относится к предприятиям общественного питания. Дома мы иначе относимся к еде. Но все равно майонезный салат нельзя хранить больше двух дней. Да и два дня можно хранить только при правильном температурном режиме: достали салат, отложили на тарелку и убрали обратно в холодильник.

Быстрее всего начинает портиться морковь, а если в «Мимозе» или в «Селедке под шубой» есть репчатый лук, то салат еще быстрее портится.

Поэтому вся эта майонезная культура живет максимум два дня – 31 декабря и 1 января, а 2 января это все должно закончиться. Я не советую 2 января доедать новогодние салаты, потому что они с вероятностью 100% уже все, до свидания.

— Все эти «нажористые» блюда идут, как правило, рука об руку с алкогольными напитками разной степени крепости. Дайте совет, чем правильно запивать майонезные салаты?

— Мне, как человеку, который не пьет, очень сложно рассказывать об алкогольных напитках. Я считаю, что если ты хочешь жить счастливо и дружно со своим организмом в новом году, то пощади его. Поэтому лучше всего не пить газированные напитки, не налегать на шампанское и просекко, не пить ни в коем случае пиво, потому что это большая нагрузка на печень. А если перейти на вино, то организму, который уже и так истощен, после пары бокалов опять станет «хорошо». Все зависит от культуры пития и желания людей. Кто-то набухивается до поросячьего визга, а кто-то, наоборот, держит планку и сохраняет приятный настрой.

— Вы любите новогодние праздники? Как вы отдыхаете?

— Я всегда улетаю 2 января. А Новый год – мой самый любимый праздник, от которого я не устаю вот уже 47 лет. Поэтому я его обожаю, обожаю делать подарки, наряжать елку, и мне это никогда не надоест. Потому что я до сих пор верю в сказки!

— Дед Мороз придет к нам, как думаете?

--Ко мне точно придет 31 декабря, в 23.00, это традиция. Моей дочке 7 лет, придут мои друзья с детьми, и когда приходят Дед Мороз со Снегурочкой, мы очень радуемся и пускаемся в пляс вместе с детьми. Я даже иногда думаю, а кто от этого получает больше удовольствия – взрослые или дети.

close
100%
Константин Ивлев

Константин Ивлев

ivlevchef/Instagram

— Куда в этом году отправитесь 2 января?

— На протяжении многих лет 2 января мы всегда улетаем на Мальдивы, и в этом году, с женой и детьми тоже летим.

— Как вы относитесь к русской кухне? Какие блюда по-вашему самые русские?

— Здесь очень важно понимание того, что все подразумевают под словами «русская кухня». Потому что есть период русской кухни, которая с послевоенных лет превратилась в общественное питание и стала советской — многие люди путают ее с русской. Просто принцип русской кухни заключается в сезонности продуктов и термообработке, которой эти продукты подвергали — в основном, готовили в печах. А советские блюда делались уже в духовках, кастрюлях и на сковородках. А если отбросить все нюансы, то русская кухня вкусная, но тяжелая. В 2007 году я объявил манифест о создании «Новой русской кухни», суть которого заключается в том, чтобы облегчить и придумать новые вкусы. Спасибо за прошлое, но хочется еще и современного нового.

— Хочется чего-то более легкого?

— Да. Мы все-таки живем в эру возможностей, когда в любое время года можно есть зеленые культуры и салаты. Манифест «Новой русской кухни» базируется на трех основных постулатах. Первый – это использование отечественных продуктов. Второй – это использование современных технологий, чтобы не только запекать в духовке, но и пробовать что-то другое. Третье – презентация. Блюдо подается не только в обычной тарелке, это может быть и хохлома, и гжель, и стекло, и береста и т.д. Но главное — это должна быть яркая и все-таки легкая кухня. Сегодня есть современные тренды, почему бы не добавить тех же брокколи, цветной капусты и других достаточно легких продуктов. Не говоря уже о рыбе и морепродуктах.

— А готовы ли к этому рестораны?

— Нет и еще раз нет. Как бы смешно это ни звучало, но если у тебя нет в меню борща, бефстроганова, оливье, цезаря и греческого, то ты не будешь коммерчески успешен. Так получается, что люди навязывают свои вкусы ресторанам, а не наоборот, как например, в Европе, где вкусы устанавливают рестораны. Но у нас есть, что есть, и пока мы справляемся, даже, вон, дожили до «Мишлена».

— Кстати, как вы относитесь к тому, что гид Michelin пришел в Москву?

— К большому сожалению, он зашел двояко. С одной стороны, это неплохо, что у многих есть стимул совершенствоваться. Но с другой стороны, он коряво раздал эти самые звезды, которые сами по себе ничем не поддерживаются.

В любой стране мира приход гида Michelin – это целое событие, а в России это показывали в социальных сетях, не объяснив людям заранее, в чем смысл этих наград.

Наши люди знают, за что дают «Оскар», за что дают «Нику», но никто не понимает, за что дают звезды Michelin и что это вообще такое. Поэтому многие люди сами додумываются. И вот это грустно, понимаете? Так что у меня двоякое к этому отношение, особенно относительно тех ресторанов, которые получили звезды. В моем понимании всего лишь несколько ресторанов в России имеют право получить звезду, потому что они действительно являются олицетворением гастрономии. А многим так просто дали.

close
100%
Константин Ивлев в передаче «Молодые ножи»

Константин Ивлев в передаче «Молодые ножи»

Телеканал «Пятница»

— По-вашему, мы на самом деле не заслужили Michelin?

— Большая беда заключается в том, что мы еще слишком молоды для гида. Самый идиотизм знаете, в чем заключается? Мы два года находимся в блэкауте из-за коронавируса. И большое количество времени многие рестораны вообще были закрыты. И вдруг бац, дали звезды Michelin. Ну что это такое?

— Власти таким образом хотели усилить приток туристов…

— Я не против притока туризма, и все склоняются именно к этой версии, что приход Michelin – это такой маленький подарочек... Но суть то заключается в том, что Россия не готова к гастрономии. Чтобы вы понимали, если посмотреть на гастрономических шефов и рестораны, которые открывались в Москве, они все «умерли», начиная от Труагро с «Кумиром» (французский шеф Мишель Труагро, обладатель трех звезд Мишлен, в начале нулевых открыл ресторан «Кумир» — «Газета.Ru») до Пьера Гарнье (французский шеф-повар, обладатель трех звезд Michelin – «Газета.Ru») с Les Menus par Pierre Gagnaire… Большое количество мишленовских шефов открывали в Москве рестораны, которые оказались здесь никому не нужны, и все это угасло и погасло. Мы по-другому воспринимаем гастрономию – нам нужно бефстроганов положить и щей налить. Так что вот так все получилось.

— Вы – самый медийный шеф в России, и во многом благодаря вам профессия шеф-повара стала более притягательной для молодых людей. Как часто к вам обращаются юные дарования с просьбами научить и помочь с работой?

— В первую очередь, у меня социальные сети – миллионники, и мне сложно ответить на все запросы, которые приходят в личку. В случае, если я отвечаю, я всегда говорю, что на работу никого не беру, и никого не учу, потому что я не институт. Но мы сейчас занимаемся тем, чтобы открыть образовательные курсы и обучать.

Я не могу быть добрым для всех, всех взять на работу и помочь.

Но именно для этого на канале «Пятница!» мы придумываем разные кулинарные проекты, один из новых – «Молодые ножи» – шоу для молодых поваров, чтобы они приходили и показывали свое мастерство миллионам. Шоу очень хорошо зашло и понравилось людям, хотя там нет никакого стресса, это не «Адская кухня», не программа «На ножах», а именно профессиональное шоу.

— Молодые и талантливые встречаются?

— Конечно. Россия – уникальная страна и обладает безумным количеством вундеркиндов в любой отрасли. В кулинарном мире есть свои алмазы, которые со временем превращаются в бриллианты. И меня это радует.

— Вы смотрите чужие кулинарные шоу? Есть любимое? Как вы относитесь к Гордону Рамзи, с которым вас часто сравнивают?

— Я не смотрю чужие кулинарные шоу. Никогда. А к своим коллегам, Гордону Рамзи, Джейми Оливеру, Саше Бельковичу и другим отношусь с большим уважением. Потому что это люди, которые, так же как и я, популяризируют кулинарию. У меня нет к ним никаких вопросов, претензий и оскорбительных выражений. Только очень уважительное отношение.

— Как вы считаете, любое заведение можно сделать модным и успешным?

— Любой ресторан можно сделать успешным, если люди, которые там работают, будут правильно подходить к своей работе. Правильно и уважительно – это очень важно. Профессия – очень тонкая, а те ребята, которых мы показываем в программе «На ножах», просто сами не разбираются в бизнесе и калечат большое количество людей. Открывают заведения, не обучают персонал, сами не хотят учиться, стараются из г… сделать конфетку. Это катастрофа, это очень грустно и жалко. Поэтому к ним нету никакой пощады.

close
100%
Константин Ивлев

Константин Ивлев

ivlevchef/Instagram

— Как отличить плохой ресторан от хорошего?

— Если вы заходите в ресторан и чувствуете, что в зале пахнет кухней, можете даже не садиться, а сразу уходить. Это лишний раз говорит о том, что это не сломанная вытяжка, а люди сэкономили на вас в первую очередь. Ресторан не имеет права открываться, если у него сломаны какие-либо агрегаты. А если они открылись, значит, им плевать на своих гостей и на то, что они все пропахнут едой. Это один из самых первых признаков плохого ресторана.

— А если ресторан с открытой кухней?

— Какая разница? В ресторане с открытой кухней делается профессиональная и правильная вытяжка и воздухоотводы, чтобы не пахло. А тут вы приходите в ресторан и пропитываетесь запахами еды, что в корне неправильно. Одно дело, если до вас иногда доносятся какие-то ароматы, а когда ты постоянно сидишь и пахнешь маслом, это непрофессионально и неуважительно к гостю. К большому сожалению, люди иногда этого не понимают.

— Вы похудели на 30 кг. Каково это, повару сидеть на диете? А как же пробовать и прорабатывать новые блюда?

— Вы поймите одну простую вещь: уважение к своему организму – это принцип здоровой работы и всего остального. Почему повара полные? Не потому что мы очень много едим, а потому что у нас очень большое количество профессиональных болезней и нарушение обмена веществ. Вот и все. Поэтому иногда повара большие и добрые. Хотя и орущие. Я профессионально к этой истории подошел, спасибо моей жене Лере, она вегетарианка, и мы вместе комфортно вошли в эту зону. Она мне очень помогла, как говорится, схуднуть и научиться уважать свой организм, понимать продукты, что можно есть, а что нельзя.

— Жена вегетарианка, а вы тоже отказались от мяса и рыбы?

— В большей степени отказался. Но не потому, что я не хочу или мне разонравилось есть мясо. Просто мне 47 лет, а после 40 мясо очень сложно переваривается и усваивается организмом. Поэтому если я хочу жить долго и счастливо, я должен уважать свой организм, слышать его и понимать. Я могу съесть птицу, индейку, рыбу и морепродукты, и это намного полезнее, чем шматок мяса, поверьте мне!

— Как сделать классный домашний майонез, которым заправить оливье на Новый год?

— Я вас сейчас расстрою. Я скажу, что вообще не надо делать домашний майонез, он намного жирнее и не такой вкусный, как покупной. Я не делаю домашний майонез и не буду делать его никогда. Он жирный, густой, зачем он нужен?

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+