Самая стильная и хлебосольная: какой была Нэнси Рейган

6 марта 2016 года в возрасте 94-х лет умерла Нэнси Рейган, первая леди США, супруга 40-го президента США Рональда Рейгана. Она была первой из жен президентов США, которая показала, что стиль одежды может стать политическим заявлением, чем теперь активно пользуются первые леди и дизайнеры, которые их одевают. Одной из первых она заслужила и критику за излишнюю хлебосольность: за 8 лет на посту президента Рейган дал 56 торжественных обедов — по 7 в год, их организация лежала на плечах первой леди. В фотогалерее «Газеты.Ru» вспоминаем, какой была Нэнси Рейган.