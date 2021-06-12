Адриане Лиме — 40

Сегодня, 12 июня, 40 лет исполняется Адриане Лиме — модели, которая дольше других оставалась «ангелом» бельевого бренда Victoria's Secret, и известна в основном в этом качестве. С 2008 по 2018 год она ежегодно выходила на шоу со знаменитыми крыльями. Это принесло ей и славу, и деньги. Впрочем, хорошо она начала зарабатывать еще до того, как подписала контракт с бельевым брендом — еще в 2006-м модель вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых моделей по верcии Forbes. В 2012 году Адриана Лима заняла четвертое место, заработав за год $2 млн, и с тех пор этот список она не покидает.