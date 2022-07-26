Модель из Оренбурга победила в конкурсе «Мисс Россия»

Титул «Мисс Россия» — 2022 получила 22-летняя оренбурженка Анна Линникова. Всего в финал конкурса, который проводился впервые за три года, прошли 25 девушек со всей страны.

Линникова учится на втором курсе Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики на факультете рекламы и связей с общественностью.

Любимый фильм победительницы всероссийского конкурса красоты среди незамужних женщин — «Пока не сыграл в ящик» Роба Райнера, а любимая книга – роман «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд.

В модельном бизнесе Линникова с 17 лет, она часто отдыхает на Мальдивских островах, публикуя в своих соцсетях фотографии в купальниках, а также снимки из фешенебельных ресторанов.

Победительница конкурса определялась по решению жюри – на основе результатов в конкурсных заданиях. Журнал «СтарХит» пишет, что в соцсетях зрители конкурса выражают недовольство вердиктом судей — «мол, девушек поинтереснее Анны было много, так почему именно она должна представлять страну на «Мисс Вселенная-22».