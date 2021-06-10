7 лучших творений Антонио Гауди

10 июня исполняется 95 лет со дня смерти знаменитого испанского архитектора Антонио Гауди. Он родился в 1852 году в каталонском городе Реус, в 1870-е годы перебрался в Барселону и приступил к изучению архитектуры. В первые годы собственного творчества работы Гауди уже выделялись, потом он стал очень востребованным, и сейчас построенные им здания включены в список «Всемирное наследие ЮНЕСКО» — среди них Дом Висенс и Дом Кальвет в Барселоне, особняк Эль-Каприччо.



Многие работы Гауди связаны с именем его мецената, текстильного магната Эусеби Гуэля — например, Дворец Гуэля и Парк Гуэля в Барселоне, Винные погреба Гуэля в Гаррафе. Делом всей жизни Антонио Гауди стал Искупительный храм Святого Семейства в Барселоне, постройка которого началась в 1883 году и ведется до сих пор исключительно на пожертвования прихожан. Гауди скончался в возрасте 73 лет в 1926 году, так и не увидев «Святое семейство» завершенным.



7 лучших творений Антонио Гауди — в фотогалерее «Газеты.Ru».