Леди в черном. Звезды на премии CFDA Fashion Awards 2022

В ночь на 8 ноября Совет модных дизайнеров Америки (Council of Fashion Designers of America, CFDA) объявил победителей своей ежегодной премии, которую принято называть «Оскаром» в мире моды. Главную награду «Стилист года» получил Лоу Роуч, известный по работе с Зендаей, певца Ленни Кравица назвали «Иконой стиля», а Ким Кардашьян отметили в специальной номинации за инклюзивный бренд нижнего белья Skims.

Подробнее о триумфаторах и гостях вечера — в фоторепортаже «Газеты.Ru»