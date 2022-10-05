05 октября 2022, 15:24
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Ноги в грязи, руки в презервативах: чем запомнились Недели моды в Милане и Париже
Завершился марафон Недель моды. Последними эстафету принимали Милан и Париж. О самых запоминающихся показах, скандалах и ньюсмейкерах — в фотогалерее «Газеты.Ru».
Одним из самых ожидаемых в Милане традиционно был показ Versace. Последней на подиум вышла Пэрис Хилтон — во всем розовом и в стразах, как полагается негласному амбассадору гламурных нулевых
Наоми Кэмпбелл прошлась своей коронной походкой «черной пантеры» на показе Boss, в очередной раз доказав, что ей нет равных на подиуме.
«Газета.Ru» сбилась со счета, в скольких показах в этом сезоне участвовала Белла Хадид. Впрочем, самым запоминающимся, бесспорно, стало шоу Coperni. В финале Белла появилась топлес — модель одели прямо на подиуме в платье из жидкого хлопка
Dolce&Gabbana представил коллаборацию с Ким Кардашьян. Если бы несколько лет назад Доменико Дольче и Стефано Габбана сказали, что кто-нибудь из клана Кардашьян-Дженнер приложит руку к их коллекции, они подавились бы пастой. А сегодня их модели выходят на подиум в вещах с изображением Ким, пока она сама сексуально поедает спагетти на фоне
Рашеми Боттер и Лиза Херребруг нашли неожиданное применение презервативам: дизайнеры наполнили их водой с голубой краской и надели на руки моделям, словно перчатки. А сумки, которые представил Botter, к слову, были сделаны изо льда
Много шума наделал показ Balenciaga, во время которого модели дефилировали буквально по колено в грязи. Шоу открыл Канье Уэст и тут же стал мемом — россияне сравнили его с Анатолием Вассерманом из-за жилетки со множеством карманов
Канье Уэст не только открыл показ Balenciaga, но и представил собственную коллекцию Yeezy, комментировать которую Анна Винтур вежливо отказалась. Рэпер появился на шоу в футболке с надписью White Lives Matters, за что подвергся критике в социальных сетях. Его обвинили в глумлении над темнокожими, а он извиняться не стал и назвал «обманом» движение в поддержку темнокожих
«Отмены» моделей из России за рубежом не случилось: россиянок приглашали к участию в показах на всех четырех мировых Неделях моды, Милан и Париж — не исключение. Алеся Кафельникова, к примеру, вышла на подиум в нижнем белье во время шоу Etam
В показе Dolce&Gabbana также приняла участие дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя: 18-летняя Дева дефилировала в кружевном мини-платье на бретелях и чулках, а знаменитая мама поддерживала ее с первых рядов
Шер стала звездой показа Balmain: 76-летней певице выпала честь открыть и закрыть шоу. Сперва она появилась в виде голограммы, а затем — собственной персоной, выйдя на подиум вместе с креативным директором Balmain Оливье Рустеном
Вспомнить молодость решила не только Наоми Кэмпбелл, но и Кейт Мосс: впервые за год она вышла на подиум, приняв участие в показе Bottega Veneta
Виктория Бекхэм впервые представила свою коллекцию в Париже. Поддержать Викторию пришла вся ее семья: родители Джеки и Энтони Адамс, сестра Луиза, супруг Дэвид, сыновья Бруклин, Ромео и Круз, дочь Харпер. Не смогла пропустить показ свекрови и Никола Пельтц, с которой, если верить прессе, у экс-солистки Spice Girls не меньше, чем «холодная война»
Поздравления с дебютом принимает Ирина Шейк: российская супермодель впервые вышла на подиум на показе Chanel. В Париже Ирина также участвовала в шоу Vivienne Westwood, а в Милане дефилировала для Versace
Если верить креативному директору марки Джонатану Андерсону, главный цветок следующих весны и лета — это антуриум. На показе модели дефилировали на фоне гигантского цветка антуриума — он же стал главной деталью коллекции
Своим присутствием на показах порадовал настоящий десант супермоделей 90-х: Карла Бруни, Ева Герцигова (в центре, слева) и Эмбер Валетта
Минувшим летом поклонники бренда Balenciaga носили вместо сумок «мусорные мешки» за $1790 — а следующим будут складывать вещи в пачки от чипсов Lay's, которые, готовы поспорить, будут стоить не меньше