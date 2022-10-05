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Цивилизация
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Ноги в грязи, руки в презервативах: чем запомнились Недели моды в Милане и Париже

Завершился марафон Недель моды. Последними эстафету принимали Милан и Париж. О самых запоминающихся показах, скандалах и ньюсмейкерах — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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