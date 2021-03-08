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Комната в одном из домов заброшенного поселка Цементнозаводский Комната в одном из домов заброшенного поселка Цементнозаводский
Табличка на въезде в заброшенный поселок Цементнозаводский Табличка на въезде в заброшенный поселок Цементнозаводский
Вид на заброшенный дом Вид на заброшенный дом
Стул в одном из домов заброшенного поселка Цементнозаводский Стул в одном из домов заброшенного поселка Цементнозаводский
Игрушечный слоник в одном из домов заброшенного поселка Игрушечный слоник в одном из домов заброшенного поселка
Комната в одном из домов заброшенного поселка Цементнозаводский Комната в одном из домов заброшенного поселка Цементнозаводский
Спортивный зал в школе заброшенного поселка Цементнозаводский в 18 км к северо-востоку от Воркуты Спортивный зал в школе заброшенного поселка Цементнозаводский в 18 км к северо-востоку от Воркуты
Люстра в одном из домов заброшенного поселка Люстра в одном из домов заброшенного поселка
Детские санки у одного из домов заброшенного поселка Цементнозаводский в 18 км к северо-востоку от Воркуты Детские санки у одного из домов заброшенного поселка Цементнозаводский в 18 км к северо-востоку от Воркуты
Въезд в заброшенный поселок Цементнозаводский в 18 км к северо-востоку от Воркуты Въезд в заброшенный поселок Цементнозаводский в 18 км к северо-востоку от Воркуты
Табличка на въезде в заброшенный поселок Цементнозаводский в 18 км к северо-востоку от Воркуты Табличка на въезде в заброшенный поселок Цементнозаводский в 18 км к северо-востоку от Воркуты

Теперь здесь живет снег: заброшенный поселок под Воркутой

В 18 км к северо-востоку от Воркуты в республике Коми стоит поселок Цементнозаводский — его построили в 50-е годы прошлого века для рабочих Воркутинского цементного завода. В 1979 году здесь жили 5,2 тысячи человек, а сейчас — лишь около 80 семей: после того, как в начале 2000-х завод разорился, люди уехали — и теперь в их опустевших квартирах гуляет ветер, нанося сугробы по углам, а люстры покрываются инеем.

Сегодня поселок Цементнозаводский, превратившийся в один из микрорайонов Воркуты, служит вдохновением для фотографов. Заиндевевшие предметы быта стали печальным свидетельством того, как снег подчиняет себе пространство, когда его оставляют люди. Заброшенный поселок — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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