Теперь здесь живет снег: заброшенный поселок под Воркутой

В 18 км к северо-востоку от Воркуты в республике Коми стоит поселок Цементнозаводский — его построили в 50-е годы прошлого века для рабочих Воркутинского цементного завода. В 1979 году здесь жили 5,2 тысячи человек, а сейчас — лишь около 80 семей: после того, как в начале 2000-х завод разорился, люди уехали — и теперь в их опустевших квартирах гуляет ветер, нанося сугробы по углам, а люстры покрываются инеем.



Сегодня поселок Цементнозаводский, превратившийся в один из микрорайонов Воркуты, служит вдохновением для фотографов. Заиндевевшие предметы быта стали печальным свидетельством того, как снег подчиняет себе пространство, когда его оставляют люди. Заброшенный поселок — в фотогалерее «Газеты.Ru».