Как проходит саммит G20 на Бали

На индонезийском острове Бали стартовал саммит G20, он продлится два дня. Лидеры «двадцатки» собрались, чтобы обсудить непростые вопросы: ситуацию на Украине, энергетическую безопасность, продовольственный кризис. Несмотря на напряженность повестки, участникам саммита удавалось сохранять оптимизм.

Как американский президент Джо Байден и индийский премьер Нарендра Моди показывали знак «мир», как смеялся Макрон и в каких мокасинах прибыл на вечернее мероприятие новый премьер Великобритании Риши Сунак, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».