15 ноября 2022, 23:24
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Как проходит саммит G20 на Бали
На индонезийском острове Бали стартовал саммит G20, он продлится два дня. Лидеры «двадцатки» собрались, чтобы обсудить непростые вопросы: ситуацию на Украине, энергетическую безопасность, продовольственный кризис. Несмотря на напряженность повестки, участникам саммита удавалось сохранять оптимизм.
Как американский президент Джо Байден и индийский премьер Нарендра Моди показывали знак «мир», как смеялся Макрон и в каких мокасинах прибыл на вечернее мероприятие новый премьер Великобритании Риши Сунак, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Джо Байден во время саммита лидеров G20 на Бали, Индонезия, 15 ноября 2022 года
Президент ФИФА Джанни Инфантино, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Великобритании Риши Сунак на саммите лидеров G20 на Бали, Индонезия, 15 ноября 2022 года
Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита лидеров G20 на Бали, Индонезия, 15 ноября 2022 года
Сергей Лавров во время визита на саммит лидеров G20 на Бали, Индонезия, 15 ноября 2022 года
Слева направо: cупруг председателя Еврокомиссии Хайко фон дер Ляйен, супруга премьер-министра Испании Мария Бегона Гомес Фернандес, первая леди Китая Пэн Лиюань, первая леди Индонезии Ириана Видодо, первая леди Южной Кореи Ким Кеон Хи, первая леди Турции Эмине Эрдоган и супруга премьер-министра Японии Юко Кишида во время саммита лидеров G20 в Нуса-Дуа, Бали, 15 ноября 2022 года
Президент Китая Си Цзиньпин (в центре) беседует с президентом ОАЭ шейхом Мухаммадедом ибн Заидом Аль Нахайяном во время саммита лидеров G20 в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия, 15 ноября 2022 года
Президент Индонезии Джоко Видодо (справа) и премьер-министра Великобритании Риши Сунак (слева) перед приветственным ужином во время саммита лидеров G20 на Бали, Индонезия, 15 ноября 2022 года
Президент США Джо Байден и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита лидеров G20 на Бали, Индонезия, 15 ноября 2022 года
Слева направо: президент Индонезии Джоко Видодо, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Австралии Энтони Албаниз во время саммита лидеров G2 в Нуса-Дуа, Бали, 15 ноября 2022 года
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и первая леди Ким Кеон Хи перед официальным ужином на саммите лидеров G20 на Бали , Индонезия, 15 ноября 2022 года
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время саммита лидеров G20 в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия, 15 ноября 2022 г
Президент Индонезии Джоко Видодо (справа) и генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала во время саммита лидеров G20 на Бали, Индонезия, 15 ноября 2022 года
Наследный принц Саудовской Аравии и премьер-министр Мухаммед ибн Салман Аль Сауд во время саммита лидеров G20 в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия, 15 ноября 2022 года
Президент Китая Си Цзиньпин с женой Пэн Лиюань перед приветственным ужином во время саммита лидеров G20 на Бали, Индонезия, 15 ноября 2022 года
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время саммита лидеров G20 на Бали, Индонезия, 15 ноября 2022 года
Канцлер Германии Олаф Шольц перед приветственным ужином во время саммита лидеров G20 на Бали, Индонезия, 15 ноября 2022 года
Рабочее заседание саммита лидеров G20 в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия, 15 ноября 2022 года
Первая леди Китая Пэн Лиюань на выставке индонезийских традиционных тканей в рамках саммита лидеров G20 в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия, 15 ноября 2022 года
Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бен Заид бин Султан Аль Нахайян беседует с премьер-министром Индии Нарендрой Моди во время саммита лидеров G20 в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия, 15 ноября 2022 года
Президент Франции Эммануэль Макрон перед приветственным ужином во время саммита лидеров G20 на Бали, Индонезия, 15 ноября 2022 года
Президент Индонезии Джоко Видодо (слева) и канцлер Германии Олаф Шольц перед приветственным ужином во время саммита лидеров G20 на Бали, Индонезия, 15 ноября 2022 года
Президент Джо Байден во время саммита лидеров G20 в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия, 15 ноября 2022 года