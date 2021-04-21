«Боже, храни королеву»: Елизавете II — 95

У королевы Великобритании Елизаветы II — юбилей: 21 апреля 2021 года ей исполнилось 95 лет. Праздник оказался печальным, поскольку несколько дней назад она проводила в последний путь своего мужа принца Филиппа, в браке с которым прожила почти 74 года. Однако ее окружают многочисленные родственники — четверо детей (Чарльз, Анна, Эндрю и Эдвард), семь внуков и внучек, десять правнуков и правнучек. Не хватает только принца Гарри — не дождавшись дня рождения бабушки, он улетел в США к беременной жене, Меган Маркл.



Королева Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в семье герцога и герцогини Йоркских, будущих короля Георга VI и королевы Елизаветы. Главой государства Георг VI, стал в 1936 году, но править ему было суждено не слишком долго. В 1952-м он скончался. На следующий год его старшая дочь, принцесса Елизавета, была коронована в возрасте 27 лет. Ступив на престол в первые годы после окончания Второй мировой войны, Елизавета II к 2015 году поставила рекорд по продолжительности правления среди британских монархов. Сейчас она занимает трон уже 69 лет.



Все это время главной ролью Елизаветы II остается представительская. В начале 50-х она возглавила процесс превращения Британской империи в Британское содружество, объединившее в конечном счете 54 независимых государства, включая Австралию и Канаду. В 1953-м вместе с супругом, принцем Филиппом, она провела семь месяцев в дороге — королевский тур охватил 13 стран.



Начало правления Елизаветы II вдохнуло на британцев надежды на новую эру — эпоху правления молодого, современного, прогрессивного монарха. В 50-е и 60-е она была весьма популярна, однако у 80-м в адрес королевской семьи на фоне экономического кризиса в Великобритании начала звучать резкая критика. Виндзоры оказались объектами пристального внимания таблоидов — к началу 90-х популярность монархии резко упала. Слухи о разладе в семье ее сына принца Чарльза и страданиях всеобщей любимицы принцессы Дианы в Букингемском дворце наносили вред образу монарха., однако огорчал ее не только старший сын. В своей речи 24 ноября 1992 года Елизавета II назвала этот год ужасным — ее дочь принцесса Анна развелась тогда с мужем Марком Филлипсом, сын принц Эндрю расстался с женой Сарой Фергюсон, а наследник престола принц Чарльз разъехался с Дианой. Вдобавок к этому пресса все пристальнее изучала финансы королевской семьи — в 1993 году на этом фоне королева начала платить подоходный налог.



Последние несколько лет для Елизаветы II — тоже ужасны. Теперь беспокойство ей доставляют не только дети, но и внуки. В 2019 году ей пришлось отстранить от исполнения королевских обязанностей любимого сына Эндрю из-за обвинений в педофилии, в 2020-м внук Гарри отказался от них добровольно и уехал в Канаду, а теперь живет в США. И все же о Елизавете II всегда говорили, что она привержена своему королевскому долгу — так что она продолжает выполнять свои задачи. 14 апреля 2021-го через пять дней после смерти мужа она уже приняла участие в официальном мероприятии, связанном с уходом лорда-камердинера Уильяма Пила со своего поста при королевском дворе.