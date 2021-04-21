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Когда принцесса Елизавета в 1926 году появилась на свет, никто не ожидал, что ей суждено занять британский трон, поскольку он должен был перейти к ее дяде принцу Эдварду, который должен был жениться и обзавестись наследниками. Однако в 1936 году тот, пробыв после смерти своего отца Георга V королем меньше года, отрекся от престола ради любви к разведенной американке. На фото принцесса Елизавета во время прогулки по территории Виндзорского замка в 1927 году. Когда принцесса Елизавета в 1926 году появилась на свет, никто не ожидал, что ей суждено занять британский трон, поскольку он должен был перейти к ее дяде принцу Эдварду, который должен был жениться и обзавестись наследниками. Однако в 1936 году тот, пробыв после смерти своего отца Георга V королем меньше года, отрекся от престола ради любви к разведенной американке. На фото принцесса Елизавета во время прогулки по территории Виндзорского замка в 1927 году.
Принцесса Елизавета и ее сестра Маргарет, родившаяся в 1930 году, учились частным образом. Домашнее обучение фокусировалось на истории, английском языке, литературе и музыке. На фото королева Великобритании Елизавета со своей предшественницей, королевой Марией Текской, и дочерьми, принцессами Елизаветой и Маргарет, в 1937 году. Принцесса Елизавета и ее сестра Маргарет, родившаяся в 1930 году, учились частным образом. Домашнее обучение фокусировалось на истории, английском языке, литературе и музыке. На фото королева Великобритании Елизавета со своей предшественницей, королевой Марией Текской, и дочерьми, принцессами Елизаветой и Маргарет, в 1937 году.
Одним из увлечений Елизаветы II всегда был конный спорт. Еще в прошлом году во время карантина 94-летняя королева была сфотографирована во время прогулки по Виндзорскому парку &mdash; она ехала верхом на 14-летнем уэльском пони по имени Балморалский папоротник. На фото 13-летняя принцесса после конной прогулки по Большому Виндзорскому парку в 1939 году. Одним из увлечений Елизаветы II всегда был конный спорт. Еще в прошлом году во время карантина 94-летняя королева была сфотографирована во время прогулки по Виндзорскому парку &mdash; она ехала верхом на 14-летнем уэльском пони по имени Балморалский папоротник. На фото 13-летняя принцесса после конной прогулки по Большому Виндзорскому парку в 1939 году.
В начале 1947 года принцесса Елизавета вместе с родителями и сестрой Маргарет отправилась в путешествие в Южную Африку &mdash; в туре она отметила 21 день рождения. По возвращении ее ждало больше событие: в июле 1947 года была объявлена ее официальная помолвка с Филиппом Маунтбеттеном, ее дальним родственником, с которым она начала переписываться еще в 1939-м, в возрасте 13 лет. Венчание состоялось 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве. На фото принцесса Елизавета и принц Филипп Маунтбеттен во время свадьбы в Букингемском дворце. В начале 1947 года принцесса Елизавета вместе с родителями и сестрой Маргарет отправилась в путешествие в Южную Африку &mdash; в туре она отметила 21 день рождения. По возвращении ее ждало больше событие: в июле 1947 года была объявлена ее официальная помолвка с Филиппом Маунтбеттеном, ее дальним родственником, с которым она начала переписываться еще в 1939-м, в возрасте 13 лет. Венчание состоялось 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве. На фото принцесса Елизавета и принц Филипп Маунтбеттен во время свадьбы в Букингемском дворце.
Первенец пары Чарльз родился 14 ноября 1948 года, а 15 августа 1950-го на свет появилась дочь, принцесса Анна. На фото принцесса Елизавета и ее супруг принц Филипп Маунтбеттен с детьми в 1951 году. Первенец пары Чарльз родился 14 ноября 1948 года, а 15 августа 1950-го на свет появилась дочь, принцесса Анна. На фото принцесса Елизавета и ее супруг принц Филипп Маунтбеттен с детьми в 1951 году.
Известие о смерти своего отца короля Георга VI принцесса Елизавета получила в феврале 1952 года, находясь с супругом в Кении. С этого момента начался процесс подготовки к коронации. Она состоялась 2 июня 1953 года, несмотря на то, что за несколько месяцев до этого, в марте, скончалась бабушка королевы, Мария Текская. На фото Елизавета II во время церемонии коронации в Вестминстерском аббатстве в 1953 году. Известие о смерти своего отца короля Георга VI принцесса Елизавета получила в феврале 1952 года, находясь с супругом в Кении. С этого момента начался процесс подготовки к коронации. Она состоялась 2 июня 1953 года, несмотря на то, что за несколько месяцев до этого, в марте, скончалась бабушка королевы, Мария Текская. На фото Елизавета II во время церемонии коронации в Вестминстерском аббатстве в 1953 году.
Любовь Елизаветы II к собакам породы корги сейчас общеизвестна. Она влюбилась в этих животных еще в 1933 &mdash; корги по имени Дуки был у ее отца. Собственную собаку по имени Сьюзан она получила в подарок на 18-летие в 1944-м &mdash; и с тех пор у нее сменялись поколения потомков той самой корги. Недавно после смерти последних корги Елизавете II вновь подарили щенков &mdash; правда, они уже не связаны со Сьюзан родственными узами. Теперь у нее есть Фергюс и Мик. На фото Елизавета II с матерью во время прогулки с корги в 1956 году. Любовь Елизаветы II к собакам породы корги сейчас общеизвестна. Она влюбилась в этих животных еще в 1933 &mdash; корги по имени Дуки был у ее отца. Собственную собаку по имени Сьюзан она получила в подарок на 18-летие в 1944-м &mdash; и с тех пор у нее сменялись поколения потомков той самой корги. Недавно после смерти последних корги Елизавете II вновь подарили щенков &mdash; правда, они уже не связаны со Сьюзан родственными узами. Теперь у нее есть Фергюс и Мик. На фото Елизавета II с матерью во время прогулки с корги в 1956 году.
За время своего правления Елизавета II посетила 120 стран. В одной только Канаде, которой она официально правит, королева побывала 22 раза. На фото Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп в машине во время визита на Карибы в 1966 году. За время своего правления Елизавета II посетила 120 стран. В одной только Канаде, которой она официально правит, королева побывала 22 раза. На фото Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп в машине во время визита на Карибы в 1966 году.
Старший сын королевы принц Чарльз и леди Диана Спенсер вступили в брак в 1981 году. На фото Елизавета II, принц Чарльз и принцесса Диана на спортивных соревнованиях в 1982-м. Старший сын королевы принц Чарльз и леди Диана Спенсер вступили в брак в 1981 году. На фото Елизавета II, принц Чарльз и принцесса Диана на спортивных соревнованиях в 1982-м.
В 1994 году состоялся исторический визит королевы Великобритании Елизаветы II и ее супруга принца Чарльза в Россию &mdash; они провели в нашей стране четыре дня. Королева открыла мемориальный камень на стройплощадке нового здания британского посольства в Москве, посетила Большой театр в компании Бориса Ельцина, побывала в одной из элитных школ, приняла участие в открытии музея «Старый английский двор» на Варварке неподалеку от Кремля. Последние два дня путешествия в Россию Елизавета II и принц Филипп провели в Санкт-Петербурге &mdash; сходили Мариинский театр и Эрмитаж, побывали на экскурсии в Петропавловской крепости. Прощальный банкет Елизавета II и герцог Эдинбургский устроили на яхте «Британия», пришвартованной в порту Петербурга. На фото Елизавета II, российский президент Борис Ельцин и мэр Москвы Юрий Лужков на Красной площади во время визита королевы в Россию в 1994 году. В 1994 году состоялся исторический визит королевы Великобритании Елизаветы II и ее супруга принца Чарльза в Россию &mdash; они провели в нашей стране четыре дня. Королева открыла мемориальный камень на стройплощадке нового здания британского посольства в Москве, посетила Большой театр в компании Бориса Ельцина, побывала в одной из элитных школ, приняла участие в открытии музея «Старый английский двор» на Варварке неподалеку от Кремля. Последние два дня путешествия в Россию Елизавета II и принц Филипп провели в Санкт-Петербурге &mdash; сходили Мариинский театр и Эрмитаж, побывали на экскурсии в Петропавловской крепости. Прощальный банкет Елизавета II и герцог Эдинбургский устроили на яхте «Британия», пришвартованной в порту Петербурга. На фото Елизавета II, российский президент Борис Ельцин и мэр Москвы Юрий Лужков на Красной площади во время визита королевы в Россию в 1994 году.
День рождения Елизаветы II ежегодно отмечается дважды &mdash; в апреле и в июне, когда в Букингемском дворце проходит парад под названием Trooping the Colour. В 2017 с балкона Букингемского дворца за авиашоу в рамках торжественного мероприятия в последний раз наблюдал принц Филипп &mdash; в августе того года он ушел на пенсию. Тогда же на параде впервые появились правнуки Елизаветы II принц Джордж и принцесса Шарлотта. На фото королевская семья на балконе Букингемского дворца. День рождения Елизаветы II ежегодно отмечается дважды &mdash; в апреле и в июне, когда в Букингемском дворце проходит парад под названием Trooping the Colour. В 2017 с балкона Букингемского дворца за авиашоу в рамках торжественного мероприятия в последний раз наблюдал принц Филипп &mdash; в августе того года он ушел на пенсию. Тогда же на параде впервые появились правнуки Елизаветы II принц Джордж и принцесса Шарлотта. На фото королевская семья на балконе Букингемского дворца.
С президентом США Дональдом Трампом Елизавета II встречалась трижды. Она принимала его в Букингемском дворце 2018-м и 2019-м годах (во второй раз он прибыл с государственным визитом вместе со всей семьей, включая дочь Иванку и ее мужа Джареда Кушнера). В конце 2019-го Трамп прилетал в Лондон на саммит НАТО &mdash; тогда для глав государств тоже был устроен прием в резиденции королевы. На фото Елизавета II и президент США Дональд Трамп во время мероприятия в Виндзорском замке в 2018 году. С президентом США Дональдом Трампом Елизавета II встречалась трижды. Она принимала его в Букингемском дворце 2018-м и 2019-м годах (во второй раз он прибыл с государственным визитом вместе со всей семьей, включая дочь Иванку и ее мужа Джареда Кушнера). В конце 2019-го Трамп прилетал в Лондон на саммит НАТО &mdash; тогда для глав государств тоже был устроен прием в резиденции королевы. На фото Елизавета II и президент США Дональд Трамп во время мероприятия в Виндзорском замке в 2018 году.
Американская телевизионная актриса Меган Маркл вошла в королевскую семью 19 мая 2018 года &mdash; тогда в часовне Святого Георгия состоялась ее свадьба с принцем Гарри. На фото Елизавета II с внуком, принцем Гарри, и его супругой, герцогиней Сассекской Меган, в 2018 году. Американская телевизионная актриса Меган Маркл вошла в королевскую семью 19 мая 2018 года &mdash; тогда в часовне Святого Георгия состоялась ее свадьба с принцем Гарри. На фото Елизавета II с внуком, принцем Гарри, и его супругой, герцогиней Сассекской Меган, в 2018 году.
В субботу, 17 апреля, Елизавета II похоронила мужа, принца Филиппа. На фото она в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. В субботу, 17 апреля, Елизавета II похоронила мужа, принца Филиппа. На фото она в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

«Боже, храни королеву»: Елизавете II — 95

У королевы Великобритании Елизаветы II — юбилей: 21 апреля 2021 года ей исполнилось 95 лет. Праздник оказался печальным, поскольку несколько дней назад она проводила в последний путь своего мужа принца Филиппа, в браке с которым прожила почти 74 года. Однако ее окружают многочисленные родственники — четверо детей (Чарльз, Анна, Эндрю и Эдвард), семь внуков и внучек, десять правнуков и правнучек. Не хватает только принца Гарри — не дождавшись дня рождения бабушки, он улетел в США к беременной жене, Меган Маркл.

Королева Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в семье герцога и герцогини Йоркских, будущих короля Георга VI и королевы Елизаветы. Главой государства Георг VI, стал в 1936 году, но править ему было суждено не слишком долго. В 1952-м он скончался. На следующий год его старшая дочь, принцесса Елизавета, была коронована в возрасте 27 лет. Ступив на престол в первые годы после окончания Второй мировой войны, Елизавета II к 2015 году поставила рекорд по продолжительности правления среди британских монархов. Сейчас она занимает трон уже 69 лет.

Все это время главной ролью Елизаветы II остается представительская. В начале 50-х она возглавила процесс превращения Британской империи в Британское содружество, объединившее в конечном счете 54 независимых государства, включая Австралию и Канаду. В 1953-м вместе с супругом, принцем Филиппом, она провела семь месяцев в дороге — королевский тур охватил 13 стран.

Начало правления Елизаветы II вдохнуло на британцев надежды на новую эру — эпоху правления молодого, современного, прогрессивного монарха. В 50-е и 60-е она была весьма популярна, однако у 80-м в адрес королевской семьи на фоне экономического кризиса в Великобритании начала звучать резкая критика. Виндзоры оказались объектами пристального внимания таблоидов — к началу 90-х популярность монархии резко упала. Слухи о разладе в семье ее сына принца Чарльза и страданиях всеобщей любимицы принцессы Дианы в Букингемском дворце наносили вред образу монарха., однако огорчал ее не только старший сын. В своей речи 24 ноября 1992 года Елизавета II назвала этот год ужасным — ее дочь принцесса Анна развелась тогда с мужем Марком Филлипсом, сын принц Эндрю расстался с женой Сарой Фергюсон, а наследник престола принц Чарльз разъехался с Дианой. Вдобавок к этому пресса все пристальнее изучала финансы королевской семьи — в 1993 году на этом фоне королева начала платить подоходный налог.

Последние несколько лет для Елизаветы II — тоже ужасны. Теперь беспокойство ей доставляют не только дети, но и внуки. В 2019 году ей пришлось отстранить от исполнения королевских обязанностей любимого сына Эндрю из-за обвинений в педофилии, в 2020-м внук Гарри отказался от них добровольно и уехал в Канаду, а теперь живет в США. И все же о Елизавете II всегда говорили, что она привержена своему королевскому долгу — так что она продолжает выполнять свои задачи. 14 апреля 2021-го через пять дней после смерти мужа она уже приняла участие в официальном мероприятии, связанном с уходом лорда-камердинера Уильяма Пила со своего поста при королевском дворе.
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