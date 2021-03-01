Диванные лауреаты: в чем кинозвезды появились на «Золотом глобусе»

Церемония вручения кинопремии «Золотой глобус» в этом году из-за коронавирусной инфекции осталась без традиционной красной дорожки. Большинство номинантов принимали участие в мероприятии при помощи видеоконференций, а это значит, что их наряды (в домашнем виде в эфир вышли только актеры Джейсон Судейкис и Джефф Дэниэлс) зритель мог оценить лишь частично.



К счастью, многие звезды заранее сфотографировались, чтобы поклонники могли в полной мере оценить их платья – не зря же модные дома в прошлом году создавали эксклюзивные коллекции. Результаты стараний стилистов, визажистов, дизайнеров – в подборке «Газеты.Ru».