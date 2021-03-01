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Марго Робби, Андра Дэй и Кейт Хадсон Марго Робби, Андра Дэй и Кейт Хадсон
Николь Кидман принимала участие в церемонии по видеосвязи всей семьей &ndash; на экране она появилась в компании мужа, Кита Урбана и детей. Однако платье Louis Vuitton продемонстрировала отдельно Николь Кидман принимала участие в церемонии по видеосвязи всей семьей &ndash; на экране она появилась в компании мужа, Кита Урбана и детей. Однако платье Louis Vuitton продемонстрировала отдельно
Марго Робби выбрала классику &ndash; Chanel Марго Робби выбрала классику &ndash; Chanel
Певица Синтия Эриво на церемонии притягивала взгляды, благодаря неоновому платью цвета лаймового пирога Valentino Певица Синтия Эриво на церемонии притягивала взгляды, благодаря неоновому платью цвета лаймового пирога Valentino
Актриса Кейт Хадсон сфотографировалась для фанатов в наряде Louis Vuitton Актриса Кейт Хадсон сфотографировалась для фанатов в наряде Louis Vuitton
Дети режиссера Спайка Ли &ndash; Сэтчел и Джексон, которых в этом году пригласили в качестве амбассадоров «Золотого глобуса», призванных вручать статуэтки, дуэтом выступили в Gucci Дети режиссера Спайка Ли &ndash; Сэтчел и Джексон, которых в этом году пригласили в качестве амбассадоров «Золотого глобуса», призванных вручать статуэтки, дуэтом выступили в Gucci
Розамунд Пайк &ndash; стала лучшей комедийной актрисой, благодаря работе в фильме «Аферистки». Перед зрителями и участниками церемонии она предстала в коралловом шифоне Molly Goddard Розамунд Пайк &ndash; стала лучшей комедийной актрисой, благодаря работе в фильме «Аферистки». Перед зрителями и участниками церемонии она предстала в коралловом шифоне Molly Goddard
Актриса Виола Дэвис, сыгравшая в картине «Ма Рейни: Мать блюза». Дэвис «появилась» на церемонии в наряде бренда Lavie by CK дизайнера из Камеруна Клод Камени Актриса Виола Дэвис, сыгравшая в картине «Ма Рейни: Мать блюза». Дэвис «появилась» на церемонии в наряде бренда Lavie by CK дизайнера из Камеруна Клод Камени
«Лучшая актриса в драматическом сериале» Эмма Коррин &ndash; награду ей принесла роль принцессы Дианы в сериале &laquo;Корона&raquo; &ndash; принимала почести в Miu Miu «Лучшая актриса в драматическом сериале» Эмма Коррин &ndash; награду ей принесла роль принцессы Дианы в сериале &laquo;Корона&raquo; &ndash; принимала почести в Miu Miu
Мишель Пфайффер появилась перед зрителями по видеосвязи из комнаты отеля &ndash; в сияющем пайетками топе Valentino Мишель Пфайффер появилась перед зрителями по видеосвязи из комнаты отеля &ndash; в сияющем пайетками топе Valentino
Андра Дэй, удостоенная &laquo;Золотого глобуса&raquo; в категории &laquo;Лучшая женская роль в драме&raquo; за фильм &laquo;Соединенные Штаты против Билли Холидеи&#774;&raquo;, принимала награду в Chanel Андра Дэй, удостоенная &laquo;Золотого глобуса&raquo; в категории &laquo;Лучшая женская роль в драме&raquo; за фильм &laquo;Соединенные Штаты против Билли Холидеи&#774;&raquo;, принимала награду в Chanel
Соведущая церемонии &ndash; актриса Тина Фей &ndash; поддержала российского производителя: она вышла на сцену в платье Ulyana Sergeenko из коллекции Demi-Couture сезона осень-зима 2020/2021 Соведущая церемонии &ndash; актриса Тина Фей &ndash; поддержала российского производителя: она вышла на сцену в платье Ulyana Sergeenko из коллекции Demi-Couture сезона осень-зима 2020/2021

Диванные лауреаты: в чем кинозвезды появились на «Золотом глобусе»

Церемония вручения кинопремии «Золотой глобус» в этом году из-за коронавирусной инфекции осталась без традиционной красной дорожки. Большинство номинантов принимали участие в мероприятии при помощи видеоконференций, а это значит, что их наряды (в домашнем виде в эфир вышли только актеры Джейсон Судейкис и Джефф Дэниэлс) зритель мог оценить лишь частично.

К счастью, многие звезды заранее сфотографировались, чтобы поклонники могли в полной мере оценить их платья – не зря же модные дома в прошлом году создавали эксклюзивные коллекции. Результаты стараний стилистов, визажистов, дизайнеров – в подборке «Газеты.Ru».
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